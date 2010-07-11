AMD, 2011'de doğal USB 3.0 desteğine geçecek

8 serisi yonga seti ailesiyle birlikte SATA 6Gbps (SATA-III) teknolojisine doğal destek sunmaya başlayan AMD, benzer bir adımı USB 3.0 teknolojisi için de atmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Fusion işlemcileri için hazırladığı yeni nesil çipsetlerinde USB 3.0 desteği sunmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Intel cephesinde, şu an için SATA 6Gbps ve USB 3.0 desteği sunan hiç bir yonga seti bulunmuyor. Intel tabanlı anakart üreticileri bu durumu,i üçüncü parti kontrolcüler kullanarak aşarken, Uzakdoğu kaynaklı bazı bilgilere göre, Intel'in 2011'de SATA 6Gbps desteği sunacağı ancak 2012 öncesinde USB 3.0 desteği vermeyeceği öne sürülüyor. AMD ise, Fusion işlemcileri için hazırladığı Hudson kod adlı yeni nesil çipsetlerinde USB 3.0 desteği de sunacak.

Farklı versiyonları olacak Hudson yonga seti ailesinin, üst model(ler)inde USB 3.0 desteği olacağı maliyet odaklı versiyonlarında ise yola USB 2.0 desteği ile devam edileceği belirtiliyor. Fusion işlemcileriyle birlikte Kuzey köprüsündeki pek çok görev işlemci üzerine alınacağı için Hudson yonga seti ailesinin, mevcut AMD çözümlerinden farklı olarak, Intel'in hali hazırda satışta olan P5x serisi yonga setleri gibi daha çok güney köprüsü gibi olacak yani daha çok giriş-çıkış birimlerinden sorumlu olacaklar.