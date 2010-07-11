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AMD, 2011'de doğal USB 3.0 desteğine geçecek

8 yıl
9,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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8 serisi yonga seti ailesiyle birlikte SATA 6Gbps (SATA-III) teknolojisine doğal destek sunmaya başlayan AMD, benzer bir adımı USB 3.0 teknolojisi için de atmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Fusion işlemcileri için hazırladığı yeni nesil çipsetlerinde USB 3.0 desteği sunmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Intel cephesinde, şu an için SATA 6Gbps ve USB 3.0 desteği sunan hiç bir yonga seti bulunmuyor. Intel tabanlı anakart üreticileri bu durumu,i üçüncü parti kontrolcüler kullanarak aşarken, Uzakdoğu kaynaklı bazı bilgilere göre, Intel'in 2011'de SATA 6Gbps desteği sunacağı ancak 2012 öncesinde USB 3.0 desteği vermeyeceği öne sürülüyor. AMD ise, Fusion işlemcileri için hazırladığı Hudson kod adlı yeni nesil çipsetlerinde USB 3.0 desteği de sunacak.

Farklı versiyonları olacak Hudson yonga seti ailesinin, üst model(ler)inde USB 3.0 desteği olacağı maliyet odaklı versiyonlarında ise yola USB 2.0 desteği ile devam edileceği belirtiliyor. Fusion işlemcileriyle birlikte Kuzey köprüsündeki pek çok görev işlemci üzerine alınacağı için Hudson yonga seti ailesinin, mevcut AMD çözümlerinden farklı olarak, Intel'in hali hazırda satışta olan P5x serisi yonga setleri gibi daha çok güney köprüsü gibi olacak yani daha çok giriş-çıkış birimlerinden sorumlu olacaklar.


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Batuist 8 yıl
fusion oldukça yenilikçi özelliklerle beraber gelebilir.. zaten öyle yada böyle 2011 AMDnin yılı olacak adına iyide olsa kötüde olsa AMD gündemde olacak... çünkü sadece fusion değil özelliklede bulldozer mimarisi merakla bekleniyor.. kötü de olsa sansasyon yaratacak.. bunca zamana değmedi yada değidi gibisinden.. sandybridge ise zaten beklenen bir hamle.. intel şimdiden uygulamasına göre nehalem ile aralarında %20lik bir performans farkı olacağını söylüyor.. ama AMDninki süpriz olacak çünkü bilinen hiçbir veri yok.. belkide bunun arkasında yatan en büyük etken hemen hemen her yeni mimaride olduğu gibi AMD tarafında da bulldozerin öyle bizim beklediğimiz gibi ahım şahım bir performans artışıyla gelmeyecek olması olabilir..
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KANUNI61 8 yıl
amd intel icinde yonga üretecekdi neoldu o iş e asıl ozaman amd intel e cpu konusunda rakip görürüm ben bu fusion dan cok şey bekliyor amd rekabet icin hayırlısı olur inşallah
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