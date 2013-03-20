AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte"

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte"
6 yıl
15,9b
1
İşlemci
240
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
AMD FX işlemci ailesinin düşük maliyetli modellerinden biri olan FX-4100 test masamızda. Bakalım Bulldozer mimarisine sahip 4 çekirdekli işlemci neler yapabiliyor. Detaylar videomuzda.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_
6 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Mobil cihaz yok sanırım inceleyecek, hadi bir Hardware incelemesi yapalım demişler herhalde bu boşlukta.
Yanıtla
+17
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Selfroot
6 yıl
editörün seçimi
Güzelmiş hangi telefonlarda bulunacak bu işlemci?
Yanıtla
+17
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
napolyon94
6 yıl
editörün seçimi
DH OEM bölümünü iplemiyor , DH yi DH yapan gpu dur cpu dur hdd dir , dahili bileşenlerdir
Yanıtla
+12
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
LightningRaven
6 yıl
editörün seçimi
Hoomie
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
İncelemeniz gayet güzel olmuş bende black edition 4100 Fx var amd kendi işlemcimi görmüş oldum teşekkürler
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Flying Nimbus
6 yıl
editörün seçimi
Sonra mesut çevik çıkar der ki donanım incelemeleri mobil incelemelerin yarısı kadar izlenmiyor. mobil cihazlar piyasaya çıkmadan koşuyorsunuz peşinde fx 4100 çıkalı olmuş 2 sene daha yeni inceliyorsunuz. niye izleyelim neden izleyelim?
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
netstat
6 yıl
editörün seçimi
işlemci 2 haftaya tamamen piyasadan kalkacak "DONANIM" haber yeni inceliyor. garip...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Georgearkin
6 yıl
editörün seçimi
Bence gayet guzel bir inceleme olmus.İnsanlar dar butce ile en iyi verimi almaya calisiyorlar,ihtiyaclar belli 3-5 oyunu iyi ayarlarda oynayabilmek ,bunun icin de yetebilecek bir islemci oldugunu gostermeye calismislar,artan para ekran karti olarak değerlendirildiğinde daha iyi sonuclar ortaya cikacaktir bu tur incelemeler bunun kanıtı.Elinize sağlık.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
gcb1903
6 yıl
editörün seçimi
yarın vatanda indirim olursa 8120 almaya gitcem 4100 incelemesi görünce paraya yazık mı ediyorum dedim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Gerginix
6 yıl
editörün seçimi
Her ne kadar bu mesajımı sallamayacaksınız veya sileceksiniz. FX4100 çıkalı yıl geçti? Bu işlemciyi incelemeyi yeni mi aklettiniz. Geçen bir videonuzda Mesut Çevik aracılığıyla dediniz ki alem mobile akıyor biz de oraya gidiyoruz. Yapacak birşey yok dediniz. Şimdi de kalkmışsınız hesapta araya çok mesafe girmesin diye uyduruktan FX4100 inceliyorsunuz. Seneye de FX4300'ü incelersiniz. Yukarıda arkadaşlar gerekenleri yazmışlar ben de cila yapayım dedim.
Yanıtla
+6
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
fatihburak95
6 yıl
editörün seçimi
Al bunu aç bf3 ü sonra lag lag bidaha lag....
ben şu anda sniper ghost wari. 2 yi %100 Gpu ile(hd 6750) ile kullanıyorum bu arada ekran çözünürlüğü 1024*768 kim demiş kullanımıyor diye...
NEyse Sniper da yüzde 99 BF3 de yüde 50 Kanalda sniperlık yapıyorum... 25 fps ile
bu ve normal çift çekirdekliler....
artık zamanı geçti...
i3 sdahil en kötü fx6300
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
MCErgun
6 yıl
editörün seçimi
heralde videoyu çekip zamanında yüklemeyi unuttular şimdi de hard disk temizlemesinde görüp hadi yükleyelim dediler diye kendimi teselli etmeye çalışsam da o bile saçma oluyor
Yanıtla
+3
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
digimon52
6 yıl
editörün seçimi
aglarm
enderc
bu kadar msja bu konuyu kapatım giderdim ben doğrusu
reklam parasi, nekadar insan o kadar ilgi.
( nerde haraket orda bereket ;D )
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
aglarm
6 yıl
editörün seçimi
enderc
enderc
bu kadar msja bu konuyu kapatıp giderdim ben doğrusu
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
TiRaNTx
6 yıl
editörün seçimi
yazık arkadaş tamam bazı ürünler reklam amaçlı gelir sağlıyorda arkadaş arada bir de olsa düzgünce donanımlar görmek istiyor insan 4100 kim yahu? hadi madem yaptınız birşey bari yanına birde p2 955 koyunda tam olsun p2 955 i bu işlemciyye değişmem doğrusu.
nerde o eski incelemeler nerde o eski dh. artık sizleri takip edenleri iplemiyorsunuz sanırım sizdemi günün koşullarına uygun olarak kendinizi değiştirdiniz?
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
08:02
AMD Ryzen 7 2700X'i zorlamak l -185 derecede çalıştırdık
27,5b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 14 sa.
yeni video
08:01
Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper
27,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,6b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
ben şu anda sniper ghost wari. 2 yi %100 Gpu ile(hd 6750) ile kullanıyorum bu arada ekran çözünürlüğü 1024*768 kim demiş kullanımıyor diye...
NEyse Sniper da yüzde 99 BF3 de yüde 50 Kanalda sniperlık yapıyorum... 25 fps ile
bu ve normal çift çekirdekliler....
artık zamanı geçti...
i3 sdahil en kötü fx6300
reklam parasi, nekadar insan o kadar ilgi.
( nerde haraket orda bereket ;D )
bu kadar msja bu konuyu kapatıp giderdim ben doğrusu
nerde o eski incelemeler nerde o eski dh. artık sizleri takip edenleri iplemiyorsunuz sanırım sizdemi günün koşullarına uygun olarak kendinizi değiştirdiniz?