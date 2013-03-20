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AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte"

6 yıl
15,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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AMD FX işlemci ailesinin düşük maliyetli modellerinden biri olan FX-4100 test masamızda. Bakalım Bulldozer mimarisine sahip 4 çekirdekli işlemci neler yapabiliyor. Detaylar videomuzda. 
 

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_Dominic_Toretto_ 6 yıl en beğenilen
Mobil cihaz yok sanırım inceleyecek, hadi bir Hardware incelemesi yapalım demişler herhalde bu boşlukta.
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Selfroot 6 yıl
Güzelmiş hangi telefonlarda bulunacak bu işlemci?
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napolyon94 6 yıl
DH OEM bölümünü iplemiyor , DH yi DH yapan gpu dur cpu dur hdd dir , dahili bileşenlerdir
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LightningRaven 6 yıl
Hoomie
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DH Misafiri 6 yıl
İncelemeniz gayet güzel olmuş bende black edition 4100 Fx var amd kendi işlemcimi görmüş oldum teşekkürler
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Flying Nimbus 6 yıl
Sonra mesut çevik çıkar der ki donanım incelemeleri mobil incelemelerin yarısı kadar izlenmiyor. mobil cihazlar piyasaya çıkmadan koşuyorsunuz peşinde fx 4100 çıkalı olmuş 2 sene daha yeni inceliyorsunuz. niye izleyelim neden izleyelim?
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netstat 6 yıl
işlemci 2 haftaya tamamen piyasadan kalkacak "DONANIM" haber yeni inceliyor. garip...
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Georgearkin 6 yıl
Bence gayet guzel bir inceleme olmus.İnsanlar dar butce ile en iyi verimi almaya calisiyorlar,ihtiyaclar belli 3-5 oyunu iyi ayarlarda oynayabilmek ,bunun icin de yetebilecek bir islemci oldugunu gostermeye calismislar,artan para ekran karti olarak değerlendirildiğinde daha iyi sonuclar ortaya cikacaktir bu tur incelemeler bunun kanıtı.Elinize sağlık.
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gcb1903 6 yıl
yarın vatanda indirim olursa 8120 almaya gitcem 4100 incelemesi görünce paraya yazık mı ediyorum dedim
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Gerginix 6 yıl
Her ne kadar bu mesajımı sallamayacaksınız veya sileceksiniz. FX4100 çıkalı yıl geçti? Bu işlemciyi incelemeyi yeni mi aklettiniz. Geçen bir videonuzda Mesut Çevik aracılığıyla dediniz ki alem mobile akıyor biz de oraya gidiyoruz. Yapacak birşey yok dediniz. Şimdi de kalkmışsınız hesapta araya çok mesafe girmesin diye uyduruktan FX4100 inceliyorsunuz. Seneye de FX4300'ü incelersiniz. Yukarıda arkadaşlar gerekenleri yazmışlar ben de cila yapayım dedim.
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fatihburak95 6 yıl
Al bunu aç bf3 ü sonra lag lag bidaha lag....
ben şu anda sniper ghost wari. 2 yi %100 Gpu ile(hd 6750) ile kullanıyorum bu arada ekran çözünürlüğü 1024*768 kim demiş kullanımıyor diye...
NEyse Sniper da yüzde 99 BF3 de yüde 50 Kanalda sniperlık yapıyorum... 25 fps ile
bu ve normal çift çekirdekliler....
artık zamanı geçti...
i3 sdahil en kötü fx6300
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MCErgun 6 yıl
heralde videoyu çekip zamanında yüklemeyi unuttular şimdi de hard disk temizlemesinde görüp hadi yükleyelim dediler diye kendimi teselli etmeye çalışsam da o bile saçma oluyor
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digimon52 6 yıl
aglarm
enderc
bu kadar msja bu konuyu kapatım giderdim ben doğrusu

reklam parasi, nekadar insan o kadar ilgi.
( nerde haraket orda bereket ;D )
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aglarm 6 yıl enderc
enderc

bu kadar msja bu konuyu kapatıp giderdim ben doğrusu
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TiRaNTx 6 yıl
yazık arkadaş tamam bazı ürünler reklam amaçlı gelir sağlıyorda arkadaş arada bir de olsa düzgünce donanımlar görmek istiyor insan 4100 kim yahu? hadi madem yaptınız birşey bari yanına birde p2 955 koyunda tam olsun p2 955 i bu işlemciyye değişmem doğrusu.
nerde o eski incelemeler nerde o eski dh. artık sizleri takip edenleri iplemiyorsunuz sanırım sizdemi günün koşullarına uygun olarak kendinizi değiştirdiniz?
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