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AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi

5 yıl
6,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin heterojen sistem mimarisine sahip ilk işlemci ailesi olan Kaveri kod adlı Fusion modellerine, açıklanan özellilker çerçevesinde teknolojik derin dalış yapıyor ve hem teknik detaylarını hem de canlı performans karşılaştırmasına yakından bakıyor, masaya yatırıyoruz. Güncellenen CPU ve GPU mimarisi, soket yapısı, performans, HSA mimarisinin etkileri ve daha fazlası bu videomuzda.
 

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memoseler 5 yıl en beğenilen
İntel farkı açmadan, konsollardan kazandığı parayı direk 10nm'ye harcasın... Intel 14de kalırken kendi 10nm'ye geçerse Intel'in iğrenç fiyat politikasını tarihe gömer
İntel farkı açmadan, konsollardan kazandığı parayı direk 10nm'ye harcasın... Intel 14de kalırken kendi 10nm'ye geçerse Intel'in iğrenç fiyat politikasını tarihe...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Statistik 5 yıl
Yabanci forumlarda gezerken soyle bir ifade dikkatimi cekmisti:
"AMD .. the least evil company im the world" , haydi AMD herkes senden bir seyler bekliyor
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Aѕℓαη66™ 5 yıl
reyiz sen böyle şiir gibi anlatsan bizde güzel güzel dinlesek keyif veriyo valla işin rast gitsin
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Nokia Specialist 5 yıl
Amdnin şuan tek eksiği ar ge. Bu kadar ünlendi artık bir bomba patlatsın yani
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Rikudou Sennin. 5 yıl
takip. amd den beklentim var
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Doppelgangbanger 5 yıl
"AMD'nin yaptığı açıklamalara bakılırsa Steamroller mimarisi şu an yaygın kullanımdaki en güncel Bulldozer tasarımı olan Piledriver mimarisine kıyasla %15'e kadar performans artışı getirebiliyor olacak. Tabi bu daha çok FX işlemci ailesi için geçerli olan bir performans kazanımı" demişsin videoda. AMD'nin masaüstü işlemci pazarında Piledriver'dan ileriye gitmeyeceği, mimari geliştirmelerine APU pazarında devam edeceğine dair söylentiler vardı. Ne oldu o söylentilere? AMD masaüstü işlemcilerinde mimari geliştirmelerine devam edecek mi?
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zymrdvn 5 yıl
Olayı sadece nanometre küçültmeye bağlamak da doğru değil. Mimarinin büyüklüğünden çok yapısı önemli.
Döngü başına komut işleme verimliliğinde artış olmalı o da FX lerde %15 artış olacağı belirtilmiş ama her komut setinde olabileceği de soru işareti. Belli başlı uygulamalarda artış görülebilir (winrar gibi...)APU larda ise en fzla %10 civarı olur gibi.
Fusionlar yine soket değişimi ile geliyor, bir iki pin değişimi ile anakartlar her yıl eskitiliyor, bunlar acaba oem üreticilerin baskısından mı kaynaklanıyor? Yoksa intelin ayak izleri mi takip ediliyor?
Ben Kaveri APUlarda açıkçası L3 önbellek bekliyordum CPU+GPU nun ortak kullanımı için ama yeni sistemde HUMA adlı bellek paylaşımı kullanılmaya başlanacak!!! Önbellek ise hala L2 seviyede kalmış.
Sunumda Ocak ayının ikinci yarısı ülkemizde de satışa sunulacağı söyleniyor ama bugüne kadar AMD nin dünya ile eşzamanlı çıkan bir ürününü göremedim ben yurdumda :))
Gelişmeler damla damla olsa da beklentiler büyük. Takipteyiz.
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battle1905 5 yıl
A?l??66™
reyiz sen böyle şiir gibi anlatsan bizde güzel güzel dinlesek keyif veriyo valla işin rast gitsin

millet intel almak için amd'den bir şeyler beklediği sürece adamlar 10 nm'ye falan düşemez.
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erkanberk 5 yıl
AMD firmasının ürünlerini pazarlayamama gibi bi sıkıntısı var . İntel tek başına piyasanın tüm kaymağını götürüyor. Özellikle oyun camiası AMD den çok daha iyi şeyler bekliyo.
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Joker38 5 yıl
Şimdi bu amd bomba gibi geliyor ama işlemcisini intel gibi 800 1000 tlye satmaz inşallah
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rastlantisal 5 yıl
Amd'nin artık "prestij" işlemcisi çıkarma zamanı geldi de geçiyor. Ha çıkarsa alır mıyım? Hayır! ben her zaman lazım olanın en optimumunu alıyorum. Şu durumda prestij işlemcisi hiç bana göre olmuyor. Niye istiyorum o halde? Daha çok reklam yapabilsin, milletin ağzındaki ve artık kültleşen "intel amd yi ezdi be yaaa" kelamını duymamak için. Yoksa böyle optimum işlemciler ürettiği sürece her zaman tercihim AMD. Ama kır artık şeytanın bacağını. ilk K7500'ü kullandığım zamanlardaki mutluluğu yaşamak istiyorum.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ps4 te DDR5 kullan,
PC de DDR3 kullan
birde buna yenilik de hadi oradan yaw ! :(
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retro. 5 yıl
bunun soket girisi nedir peki am3+ mi
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