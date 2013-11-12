AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi

AMD'nin heterojen sistem mimarisine sahip ilk işlemci ailesi olan Kaveri kod adlı Fusion modellerine, açıklanan özellilker çerçevesinde teknolojik derin dalış yapıyor ve hem teknik detaylarını hem de canlı performans karşılaştırmasına yakından bakıyor, masaya yatırıyoruz. Güncellenen CPU ve GPU mimarisi, soket yapısı, performans, HSA mimarisinin etkileri ve daha fazlası bu videomuzda.

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