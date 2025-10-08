iPhone 17 satıyor, Samsung kazanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 17 serisi ve ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone Air, Çin başta olmak üzere global pazarda yoğun talep görüyor. iPhone 17 serisi iPhone 16 serisine göre önemli performans artışları sunarken iPhone Air de inceliğiyle pazardaki en dikkat çekici modellerden birisi haline geldi.

iPhone 17 ve Samsung ilişkisi

Yeni iPhone modellerine oluşan büyük talep elbette Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinin satışlarına olumsuz etki ediyor. Buna rağmen Samsung rakibinden bir şekilde kâr etmeye devam ediyor zira Apple’ın en büyük OLED ekran ve bellek tedarikçisi Samsung durumunda.

Samsung Galaxy F07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Yeni iPhone modellerinde 12 GB LPDDR5X RAM kullanılıyor ve bu bellek yongalarının büyük bir kısmını Samsung üretiyor. Samsung bellek tedarikinde ana tedarikçi konumunda. Yanında ise SK Hynix ve Micron var. iPhone 17 satışlarının artmasıyla birlikte Güney Koreli devin gelirleri de yükselmeye devam ediyor. Yani yeni iPhone modelleri ne kadar çok satarsa, Samsung da o kadar kazanıyor.

Üstelik artan talep yalnızca satış rakamlarını değil, yonga fiyatlarını da yukarı çekme potansiyeline sahip. Apple’ın yeni telefonları için yüksek miktarda bellek talep etmesi, aynı dönemde yapay zekâ uygulamaları için HBM yongalarına yönelik küresel talebin artmasıyla birleşince, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin üretim hatları tam kapasite çalışıyor.

Uzmanlara göre, bu yoğun talep ortamında arzın yetersiz kalması durumunda bellek fiyatlarında yeni bir artış dalgası görülebilir. Böyle bir senaryoda Samsung yalnızca tedarik miktarından değil, fiyat artışlarından da kazanç sağlayacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 satışları Samsung’u sevindirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: