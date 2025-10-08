Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 satıyor, Samsung kazanıyor

    iPhone 17 serisinin en büyük OLED ekran ve RAM bellek tedarikçisi konumunda olan Samsung, yüksek seyreden satışlar sayesinde önemli bir gelir elde edecek.       

    iPhone 17 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 17 serisi ve ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone Air, Çin başta olmak üzere global pazarda yoğun talep görüyor. iPhone 17 serisi iPhone 16 serisine göre önemli performans artışları sunarken iPhone Air de inceliğiyle pazardaki en dikkat çekici modellerden birisi haline geldi. 

    iPhone 17 ve Samsung ilişkisi

    Yeni iPhone modellerine oluşan büyük talep elbette Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinin satışlarına olumsuz etki ediyor. Buna rağmen Samsung rakibinden bir şekilde kâr etmeye devam ediyor zira Apple’ın en büyük OLED ekran ve bellek tedarikçisi Samsung durumunda. 

    Yeni iPhone modellerinde 12 GB LPDDR5X RAM kullanılıyor ve bu bellek yongalarının büyük bir kısmını Samsung üretiyor. Samsung bellek tedarikinde ana tedarikçi konumunda. Yanında ise SK Hynix ve Micron var. iPhone 17 satışlarının artmasıyla birlikte Güney Koreli devin gelirleri de yükselmeye devam ediyor. Yani yeni iPhone modelleri ne kadar çok satarsa, Samsung da o kadar kazanıyor.

    Üstelik artan talep yalnızca satış rakamlarını değil, yonga fiyatlarını da yukarı çekme potansiyeline sahip. Apple’ın yeni telefonları için yüksek miktarda bellek talep etmesi, aynı dönemde yapay zekâ uygulamaları için HBM yongalarına yönelik küresel talebin artmasıyla birleşince, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin üretim hatları tam kapasite çalışıyor.

    Uzmanlara göre, bu yoğun talep ortamında arzın yetersiz kalması durumunda bellek fiyatlarında yeni bir artış dalgası görülebilir. Böyle bir senaryoda Samsung yalnızca tedarik miktarından değil, fiyat artışlarından da kazanç sağlayacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pişmiş midye kaç günde bozulur jandarma trafik ceza sorgulama tekila bozulur mu evde lazer epilasyon aleti kullananlar kadınlar kulübü sınav dershanesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum