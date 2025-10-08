iPhone 17 satıyor, Samsung kazanıyor

iPhone 17 ve Samsung ilişkisi
Yeni iPhone modellerine oluşan büyük talep elbette Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinin satışlarına olumsuz etki ediyor. Buna rağmen Samsung rakibinden bir şekilde kâr etmeye devam ediyor zira Apple’ın en büyük OLED ekran ve bellek tedarikçisi Samsung durumunda.
Yeni iPhone modellerinde 12 GB LPDDR5X RAM kullanılıyor ve bu bellek yongalarının büyük bir kısmını Samsung üretiyor. Samsung bellek tedarikinde ana tedarikçi konumunda. Yanında ise SK Hynix ve Micron var. iPhone 17 satışlarının artmasıyla birlikte Güney Koreli devin gelirleri de yükselmeye devam ediyor. Yani yeni iPhone modelleri ne kadar çok satarsa, Samsung da o kadar kazanıyor.
Üstelik artan talep yalnızca satış rakamlarını değil, yonga fiyatlarını da yukarı çekme potansiyeline sahip. Apple’ın yeni telefonları için yüksek miktarda bellek talep etmesi, aynı dönemde yapay zekâ uygulamaları için HBM yongalarına yönelik küresel talebin artmasıyla birleşince, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin üretim hatları tam kapasite çalışıyor.
Uzmanlara göre, bu yoğun talep ortamında arzın yetersiz kalması durumunda bellek fiyatlarında yeni bir artış dalgası görülebilir. Böyle bir senaryoda Samsung yalnızca tedarik miktarından değil, fiyat artışlarından da kazanç sağlayacak.
