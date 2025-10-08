Xiaomi 17 Pro Max pil testinde rakipleriyle kıyaslandı: İşte sonuçlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin amiral gemisi telefonu 17 Pro Max, üst seviye donanımının yanında, 7.500 mAh'lik bataryasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak telefon, devasa bataryasına rağmen pil testinde iPhone 17 Pro Max'i güçlükle geçebildi.

TechDroider kanalının yaptığı testte Xiaomi, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL ve OnePlus 13 gibi rakipleriyle kıyaslandı. Xiaomi 17 Pro Max, büyük bataryasının avantajıyla rakiplerini geride bıraksa da, 4.823 mAh kapasiteli iPhone 17 Pro Max'i sadece 5 dakika ile geçebildi. Galaxy S25 Ultra ise son sırada yer aldı.

Bu sonuçlar, iPhone'ların enerji verimliliğinde rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda Xiaomi'nin cihazın optimizasyonu yeteri kadar yapamadığını gösteriyor.

Samsung, yeni 200 MP kamera sensörünü tanıttı 16 sa. önce eklendi

Xiaomi 17 Pro Max ayrıca, 47,6 derece ile testte en yüksek sıcaklığa ulaşan cihaz oldu. Hatta testin bir noktasında cihazın sıcaklığı limit değerleri aştığı için YouTuber testi kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

İşte testin sonuçları

Xiaomi 17 Pro Max (7.500 mAh): 13 saat 36 dakika

(7.500 mAh): 13 saat 36 dakika iPhone 17 Pro Max (4.823 mAh): 13 saat 31 dakika

(4.823 mAh): 13 saat 31 dakika Xiaomi 15 Pro (6.100 mAh): 12 saat 31 dakika

(6.100 mAh): 12 saat 31 dakika OnePlus 13 (6.000 mAh): 11 saat 56 dakika

(6.000 mAh): 11 saat 56 dakika Pixel 10 Pro XL (5.200 mAh): 11 saat 28 dakika

(5.200 mAh): 11 saat 28 dakika Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh): 11 saat 20 dakika

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17 Pro Max pil testinde rakipleriyle kıyaslandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: