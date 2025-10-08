Giriş
    Xiaomi 17 Pro Max pil testinde rakipleriyle kıyaslandı: İşte sonuçlar

    7.500 mAh'lik piliyle dikkatleri üzerine çeken Xiaomi 17 Pro Max pil testine girdi. iPhone 17 Pro Max ve S25 Ultra gibi rakipleriyle kıyaslanan telefonun elde ettiği sonuçlar hayal kırıklığı yarattı.

    Xiaomi 17 Pro Max pil testinde rakipleriyle kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin amiral gemisi telefonu 17 Pro Max, üst seviye donanımının yanında, 7.500 mAh'lik bataryasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak telefon, devasa bataryasına rağmen pil testinde iPhone 17 Pro Max'i güçlükle geçebildi. 

    TechDroider kanalının yaptığı testte Xiaomi, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL ve OnePlus 13 gibi rakipleriyle kıyaslandı. Xiaomi 17 Pro Max, büyük bataryasının avantajıyla rakiplerini geride bıraksa da, 4.823 mAh kapasiteli iPhone 17 Pro Max'i sadece 5 dakika ile geçebildi. Galaxy S25 Ultra ise son sırada yer aldı.

    Bu sonuçlar, iPhone'ların enerji verimliliğinde rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda Xiaomi'nin cihazın optimizasyonu yeteri kadar yapamadığını gösteriyor. 

    Xiaomi 17 Pro Max ayrıca, 47,6 derece ile testte en yüksek sıcaklığa ulaşan cihaz oldu. Hatta testin bir noktasında cihazın sıcaklığı limit değerleri aştığı için YouTuber testi kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldı. 

    İşte testin sonuçları

    • Xiaomi 17 Pro Max (7.500 mAh): 13 saat 36 dakika
    • iPhone 17 Pro Max (4.823 mAh): 13 saat 31 dakika
    • Xiaomi 15 Pro (6.100 mAh): 12 saat 31 dakika
    • OnePlus 13 (6.000 mAh): 11 saat 56 dakika
    • Pixel 10 Pro XL (5.200 mAh): 11 saat 28 dakika
    • Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh): 11 saat 20 dakika

