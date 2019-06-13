AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi her alanda iddialı geliyor. 7nm üretim geometrisinin sağladığı avantajlarla hız aşırtma konusunda da güçlü gelen AMD, dünya rekorları kırdı.

AMD yeni nesil işlemci ailesiyle sadece saf performans değil aynı zamanda 7nm üretim geometrisinin sağladığı esneklikle overclock yani hız aşırtma konusunda da çok iddialı. Şirketin en güçlü Ryzen 3000 modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X, LN2 yani sıvı azot kullanılarak 5.4GHz'de çalıştırıldı ve dünya rekorları kırdı.