AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi her alanda iddialı geliyor. 7nm üretim geometrisinin sağladığı avantajlarla hız aşırtma konusunda da güçlü gelen AMD, dünya rekorları kırdı.
AMD yeni nesil işlemci ailesiyle sadece saf performans değil aynı zamanda 7nm üretim geometrisinin sağladığı esneklikle overclock yani hız aşırtma konusunda da çok iddialı. Şirketin en güçlü Ryzen 3000 modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X, LN2 yani sıvı azot kullanılarak 5.4GHz'de çalıştırıldı ve dünya rekorları kırdı.
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İlginç bu arada muadil intelin yarı fiyatininda altında.
Ben de tam aksini mimarinin bitmek bir yana yeni başladığını düşünüyorum açıkçası. Her yeni nesilde müthiş gelişerek yol alıyorlar, kritik konularda çok akıllı müdahalelerle mimariyi geliştiriyorlar. Zen, Zen+ dan Zen2 ye alınan yol gözkamaştırıcı. işlemci=oyun fps'i, 3-5 fazla fps= çok üstün mimari diye bakılırsa core zen mimarisinden üstündür [3-5 fps ] diyenler olacaktır-olabilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu mimarinin üretim mantığı o kadar sağlam ki gecikmelerin az biraz yüksek olması gibi 1-2 konudaki sorun dışında daha iyi olduğu çok avantajlı olduğu çok konu olduğu söylenebilir. Server HEDT yanında masaüstünü bile domine edebilecek kadar güçlü ve gelişime açık bir mimari.
Hatta mimari o kadar avantajlı ki 1 sene önce Intel Amd ile siz masaüstü zarlarını tutkalla birleştiriyorsunuz ve server işlemcisi yapışıyorsunuz diye dalga geçerken geçen aylarda lafını yiyerek tutkalla birleştirilmiş xeon işlemcisi satışa sundu. Bu mimarinin babası diye söylenen adamı transfer etti. Düşünün ileride neler yapacaklar buna benzer bir mimari ile
Mimari sıkıntıya ve tıkanmaya örnek olarak verdiğiniz tüm makaleler 1 yıldır bilinen ve hepsi aynı şeyi anlatan makaleler. Diagramı incelediyseniz her bir zar parçacığında bellek kontrolcüsünün aktif olmadığını yani yapısal olarak 4 zarın sadece 2 sinin bellek erişimi olduğunu görmüşsünüzdür. Böylece 4 zar 2 zar üzerinden bellek erişimi sağladığı için bant genişliği sorun yaratıyordu. Bazen 32 çekirdek bellek yoğun programlarda neredeyse 16 çekirdek kadar ancak iş görüyordu. Bu mimari bir kısıtlama değil o gün bir zorunluluk veya basiretsizlik nedeniyle seçilen bir yöntemim ve [hatalı] tasarımın yan etkisi idi.
Zen2'de tasarım tümüyle geliştirildi ve yenilendi. I/O artık zarlardan çıkarıldı. Artık hangi I/O hangi bellek kanalı üzerinden hangi windows atamasıyla ne zaman çalışacak, neye erişecek, kimin önceliği daha fazla karmaşası tümüyle bitti. 4 zarda 4 I/O vardı. Bir ton cross die, cross CCX arası haberleşme karmaşası vardı. Hatta linux genelde serverlarda ve süper bilgisayaralarda çok kullanıldığı için bu konularda windows'a göre çok daha yetenekliydi ve bu threadripper işlemcileri linux üzerinde çok daha iyi çalışıyordu vesaire. Artık tek bir I/O ve tek bir IMC ve çevresine yerleşmiş saf çekirdekler ve büyük bir gurup var. I/O için çekirdeklerin hepsi aynı ve aynı kalitede erişim ve gecikme kalitesine/süresine sahip. Yani sizin bahsettiğiniz zen tıkanmıştır dediğiniz olay Zen2 ile tümüyle çözüldü
'Robert Hallock on Twitter: "From the view of memory access, two chiplets behaves as though it were a single monolithic die. Common latency access from any core to any destination in memory.'
Şu anda yeni nesil 2 çipletli masaüstü ile yeni nesil [çıkacak] threadripper için yukarıda yazılanların hiçbirisi geçerli değil. Yani mimari değil tıkanmak aksine alabildiğine hızlı bir şekilde ilerliyor her nesilde.
Belki okumuşsunuzdur yeni windows güncellemesi ile bu konuda müthiş gelişmeler yaşanıyor 2 günden beri. Değil mimarinin tıkanması windows bile nihayet topoloji geliştirmesine gitti 2 gündür. Piyasa kendini Zen mimarisine göre konumlandırıyor hızla. Hem donanım gelişiyor hem yazılımlar hızla zen mimarisine ayak uyduruyor. Ben açıkçası belirgin mimari ilerleme görüyorum her bir yeni nesilde