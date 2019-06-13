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AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı

1 hf.
4,4b
2
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi her alanda iddialı geliyor. 7nm üretim geometrisinin sağladığı avantajlarla hız aşırtma konusunda da güçlü gelen AMD, dünya rekorları kırdı.
AMD yeni nesil işlemci ailesiyle sadece saf performans değil aynı zamanda 7nm üretim geometrisinin sağladığı esneklikle overclock yani hız aşırtma konusunda da çok iddialı. Şirketin en güçlü Ryzen 3000 modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X, LN2 yani sıvı azot kullanılarak 5.4GHz'de çalıştırıldı ve dünya rekorları kırdı.

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ekşi turunç 1 hf. en beğenilen
TAMAM, ARTIK EVE SIVI AZOT ALMA ZAMANI!!!!
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Timeguard 1 hf.
16/32 4.7ghz boost intelden yüksek ipc li bir işlemci çıkmış hemde ayni soket yok efendim 1 pin ekle 1pin cikart ayak oyunları yapmadan...
Hala eleştiren var mı?
İlginç bu arada muadil intelin yarı fiyatininda altında.
16/32 4.7ghz boost intelden yüksek ipc li bir işlemci çıkmış hemde ayni soket yok efendim 1 pin ekle 1pin cikart ayak oyunları yapmadan...Hala eleştiren v...
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Yanıtla +7
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Buffon The Legend 6 gün cronus75
'Mikro işlemci mimarisinden anlayan herkes AMD'nin bellek cache mimarisinin tıkandığını biliyor. Ben elektronik mühendisiyim, ingilizce makaleler de okuyorum. Bu mimari Zen2 ile bitti, devamı gelmesi çok zor.'
Ben de tam aksini mimarinin bitmek bir yana yeni başladığını düşünüyorum açıkçası. Her yeni nesilde müthiş gelişerek yol alıyorlar, kritik konularda çok akıllı müdahalelerle mimariyi geliştiriyorlar. Zen, Zen+ dan Zen2 ye alınan yol gözkamaştırıcı. işlemci=oyun fps'i, 3-5 fazla fps= çok üstün mimari diye bakılırsa core zen mimarisinden üstündür [3-5 fps
] diyenler olacaktır-olabilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu mimarinin üretim mantığı o kadar sağlam ki gecikmelerin az biraz yüksek olması gibi 1-2 konudaki sorun dışında daha iyi olduğu çok avantajlı olduğu çok konu olduğu söylenebilir. Server HEDT yanında masaüstünü bile domine edebilecek kadar güçlü ve gelişime açık bir mimari.
Hatta mimari o kadar avantajlı ki 1 sene önce Intel Amd ile siz masaüstü zarlarını tutkalla birleştiriyorsunuz ve server işlemcisi yapışıyorsunuz diye dalga geçerken geçen aylarda lafını yiyerek tutkalla birleştirilmiş xeon işlemcisi satışa sundu. Bu mimarinin babası diye söylenen adamı transfer etti. Düşünün ileride neler yapacaklar buna benzer bir mimari ile
Mimari sıkıntıya ve tıkanmaya örnek olarak verdiğiniz tüm makaleler 1 yıldır bilinen ve hepsi aynı şeyi anlatan makaleler. Diagramı incelediyseniz her bir zar parçacığında bellek kontrolcüsünün aktif olmadığını yani yapısal olarak 4 zarın sadece 2 sinin bellek erişimi olduğunu görmüşsünüzdür. Böylece 4 zar 2 zar üzerinden bellek erişimi sağladığı için bant genişliği sorun yaratıyordu. Bazen 32 çekirdek bellek yoğun programlarda neredeyse 16 çekirdek kadar ancak iş görüyordu. Bu mimari bir kısıtlama değil o gün bir zorunluluk veya basiretsizlik nedeniyle seçilen bir yöntemim ve [hatalı] tasarımın yan etkisi idi.
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Zen2'de tasarım tümüyle geliştirildi ve yenilendi. I/O artık zarlardan çıkarıldı. Artık hangi I/O hangi bellek kanalı üzerinden hangi windows atamasıyla ne zaman çalışacak, neye erişecek, kimin önceliği daha fazla karmaşası tümüyle bitti. 4 zarda 4 I/O vardı. Bir ton cross die, cross CCX arası haberleşme karmaşası vardı. Hatta linux genelde serverlarda ve süper bilgisayaralarda çok kullanıldığı için bu konularda windows'a göre çok daha yetenekliydi ve bu threadripper işlemcileri linux üzerinde çok daha iyi çalışıyordu vesaire. Artık tek bir I/O ve tek bir IMC ve çevresine yerleşmiş saf çekirdekler ve büyük bir gurup var. I/O için çekirdeklerin hepsi aynı ve aynı kalitede erişim ve gecikme kalitesine/süresine sahip. Yani sizin bahsettiğiniz zen tıkanmıştır dediğiniz olay Zen2 ile tümüyle çözüldü
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'Robert Hallock on Twitter: "From the view of memory access, two chiplets behaves as though it were a single monolithic die. Common latency access from any core to any destination in memory.'
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Şu anda yeni nesil 2 çipletli masaüstü ile yeni nesil [çıkacak] threadripper için yukarıda yazılanların hiçbirisi geçerli değil. Yani mimari değil tıkanmak aksine alabildiğine hızlı bir şekilde ilerliyor her nesilde.
Belki okumuşsunuzdur yeni windows güncellemesi ile bu konuda müthiş gelişmeler yaşanıyor 2 günden beri. Değil mimarinin tıkanması windows bile nihayet topoloji geliştirmesine gitti 2 gündür. Piyasa kendini Zen mimarisine göre konumlandırıyor hızla. Hem donanım gelişiyor hem yazılımlar hızla zen mimarisine ayak uyduruyor. Ben açıkçası belirgin mimari ilerleme görüyorum her bir yeni nesilde
'Mikro işlemci mimarisinden anlayan herkes AMD'nin bellek cache mimarisinin tıkandığını biliyor. Ben elektronik mühendisiyim, ingilizce makaleler de okuyorum. ...
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1 Avatar
cronus75 4 gün
Nvidia ürün gamına bakarsanız Nvidia artık çok başka bir yerde. Yapay zeka, otonom sistemler, Kart bazlı server sistemleri, özel görüntü işlemcileri ve daha fazlası. Bugün oyun piyasasından tamamen çekilse yine çok karlı bir dev olmaya devam eder. Nvidia bugün PC piyasasına bir anlamda vefa borcu ödüyor. Rahatlığı sebebi ile de yapay zeka ve otonom sistemlerdeki yüksek teknolojisini deniyor. Teknolojiyi ısrarla sürükleyen kurum, insanlar düşman edindi ama çok şey borçluyuz. TNT2'den beri kullanırım, Matrox'dan sonra ilaç gibi gelmişti ve hala vazgeçemediğim asıl seçenek. Çünkü her keseye uygun çözümü en iyi teknoloji ile veriyorlar. Doların yüksek olmasının sebebi Nvidia değil ;)
AMD'nin amacı ise pazar payı kaparak PC piyasasında bütünlük sağlayabilmek. Zen2 ile Zen arasında IPC olarak %13-14 performans farkı var, üretim teknolojisi değişti, bu transistör bazında hızlanma demek. Bence bu fark az. Ben mimari olarak hemen hiçbirşeyin değişmediğini görüyorum okuduğum kadarı ile, ufak tefek düzenlemeler. Zen ve Zen+ arasında da bu seviyede farklılık vardı. Elmaları karşılaştırmak lazım 5 2600 ile 5 3600 karşılaşsın bakalım görelim doğruları. Cinebench testine aldanmayın, bellek kullanımı düşük, cache'leme ile yapılan bir test. Gerçek hayatı çok az yansıtıyor. Ben 15 dakikalık videoyu 7 2700x işlemcide 11 dakikada işlerken, 6 çekirdekli 8700K'da overclock etmeden yine birkaç sn farkla işliyordum. Ama cinebench'e baksan arada çok ciddi işlem gücü farkı var. Ama gerçek öyle değil.
Intel dünyanın en büyük GPU satışçısı ;) Her işlemcisinde GPU birimi satarak aslında tüm Windows ve Mac piyasasına büyük kıyak çekmiştir. Intel'e de demediğini bırakmayan eleman işyerinde i3 ve hatta Pentium PC'sini ekran kartsız kullanır ;)
Intel AMD'den iyi transferler yaptı, ama AMD'de pek yüksek başarı elde edememiş grafik arabirimi yöneticisinin Intel'de ne yapacağı belirsiz. Yine de ilk açıkladıkları protototip gayet başarılı. Ben çok uygun fiyatlı alternatif yaratacaklarını düşünüyorum. AMD'nin işi zorlaşacak.
İşin özü AMD ekran kartı piyasasında bu sene patladı, ürünleri yenilik getirmedi. Nvidia ise atı kamçılayıp duruyor, satıldıkça ucuzlayacaktır. Şanssızlığımız ekonomimizin çok kötü olması alım gücümüz sürünüyor.
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Timeguard 6 gün

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cronus75 1 hf.
Mikro işlemci mimarisinden anlayan herkes AMD'nin bellek cache mimarisinin tıkandığını biliyor. Ben elektronik mühendisiyim, ingilizce makaleler de okuyorum. Bu mimari Zen2 ile bitti, devamı gelmesi çok zor. 7NM ile bile buraya kadar.
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1200gs 6 gün cronus75
makale linki verir misiniz?
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cronus75 1 hf.
R5-2600 kullanıyorum ayrıca i9-9900K oyun makinem var. AMD bellek cash kullanımı az olan cinebench gibi benchmarklarda süper, ama oyunlarda intel yapısı kadar iyi değil, bu zen2'de de değişmemiş.
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DH Misafiri 1 hf.
tamamen şov şimdiye kadar AMD almadım aldırmadım, xxx muhalefet partileri gibi hep yandan yol alıyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
yanlış yolda ilerlemeye devam !
neden yanlış yolda ilerleniyor.
işletim sistemi adı altında
gereksiz daha doğrusu belli bir işe veya işleme hizmet etmeyen ne kadar çok olası fonksiyon işlemciyi arka planda her an bu tarz bir işlem gelebilir diye bekletildiği sürece
50 ghz bile olsa işlemci ! geri planda çalışan 500 bekleyen uygulama
sistemi çöpe çevirmeye devam edecektir.
performans sadelikte gizli !
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Timeguard 1 hf.
16/32 4.7ghz boost intelden yüksek ipc li bir işlemci çıkmış hemde ayni soket yok efendim 1 pin ekle 1pin cikart ayak oyunları yapmadan...
Hala eleştiren var mı?
İlginç bu arada muadil intelin yarı fiyatininda altında.
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kaptan666 1 hf.
Engineering sample hatta perfect pick engineering sample ile 5.4 yapmışlar, helal. Düne kadar ln2 ile 5ghz zor görüyorlardı. Pazarlama olarak i7 9700K'nın karşısına Ryzen 3800'ü, 9900K'ün karşına da ryzen 3900'ü koymayarak ölümcül bir hata yaptılar. Leak haberlerdeki gibi olmalıydı, işlemcilerimiz bu sefer iyi oldu diyip şımardılar. Bu lansman ikinci hatayı kaldırmaz. Balonu şişirdikçe şişirdiler, patlarsa AMD altından kalkamaz.
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sniper23 1 hf. kaptan666
3900x'nin tanıtımda hep 9900K ile karşılaştırıldı. 3800x için de aynısı geçerli. 3900x bir de Intel'in 9920x ile karşılaştırılmıştı. Fiyat ve performans olarak 3900x önde, 9920x şuan 1200$'dan satılıyor.
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No Way Out 1 hf.
Videoyu izlemeden videoyu eleştirmekte ayrı bir kafanın ürünü, video içeriğinde frekans rekorundan bahsetmiyor.
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ozzzy222 1 hf.
yanıyordu yükte o.c. siz :D ne demeye gaz verdiniz,,,,
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