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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD platformuna taze kan; ASRock'dan üst seviye anakart modeli Fatal1ty 990FX Killer

5 yıl
1,6b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD platformuna taze kan; ASRock'dan üst seviye anakart modeli Fatal1ty 990FX Killer
AMD platformu için uzun bir aradan yeni bir üst seviye anakart duyurusu gerçekleştirildi. Son dönemin iddialı üreticilerinden ASRock'ın yaptığı duyuru kapsamında Fatal1ty 990FX Killer adını taşıyan yüksek performanslı anakart modeli teknoloji tutkunlarıyla tanıştırıldı. AMD'nin 990FX çipsetini kullanan ve Soket AM3+ formundaki FX işlemci ailesi için geliştirilen anakart, özelleştirilmiş tasarım ögeleri ve buna paralel iddialı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. 
Öncelikli  olarak oyuncuların hedef alındığı Fatal1ty 990FX Killer, 10 fazlı VRM tasarımı sayesinde, FX-9000 serisi yüksek TDP'li modeller dahil Soket AM3+ formundaki güncel tüm işlemcileri destekliyor.  Üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunan anakart, 64GB'a kadar DDR3-2450MHz bellek desteği sunarken, hız aşırtma ile daha yüksek bellek çalışma frekansına çıkılması da aynı segmentteki diğer pek çok anakart gibi bu model için de geçerli.
Crossfire ve SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunan anakart, iki adet PCIe 3.0 x16 slotunu aktif olarak kullandırabilirken, üçüncü slot ise elektriksel olarak PCIe 2.0 x4 hızında çalışıp doğrudan SB950 güney köprüsüne bağlı. ASRock'ın yeni anakartının farklı olduğu özelliklerden biri de M.2 slotuna sahip olması. PCIe hattı üzerinden SSD'ler için daha fazla bant genişliğinin hedeflendiği bu özellik ile depolama performansının arttırılması amaçlanıyor.
Çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörü ile donatılan anakart, adındaki Killer ibaresinden anlaşılabileceği üzere, bir süre önce Qualcomm çatısı altına giren Bigfoot Networks'un geliştirdiği E2200 ağ kontrolcüsüne de sahip. Özelleştirilmiş bir kontrolcü olan E2200, internet bağlantısına öncelik atayarak, F2P gibi çevrimiçi oyunlarda internet kullanımını oyuna göre optimize edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak yüksek sinyal > gürültü oranına sahip kodekle güçlendirilen 7.1 kanal HD ses özelliğinin sağlandığı anakartta, elektriksel gürültünün önüne geçebilmek adına baskılı devre seviyesinde izolasyon sağlanarak ses deneyiminin arttırılması hedefleniyor.
Yüksek kaliteli bileşenlerle donatılan anakart, modern pek çok çözümde olduğu üzere grafik tabanlı AMI UEFI BIOS ile geliyor ve Windows 8 Secure Boost için tam destek sunuyor. AMD platformunu temel alan oyun odaklı PC kurma niyetindeki kullanıcıların hedeflendiği yeni anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak sahip olduğu özelliklere bakılırsa çok ucuz olması da beklenmiyor. 

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_Dominic_Toretto_ 5 yıl en beğenilen
TurboCore, sen en acayip yorumlar konusunda rekorlar kitabına girmelisin.

Fiyatı nerede gördün ?

fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak sahip olduğu özelliklere bakılırsa çok ucuz olması da beklenmiyor.
TurboCore, sen en acayip yorumlar konusunda rekorlar kitabına girmelisin.Fiyatı nerede gördün ?fiyatı hakkında net bir bilgi bulunm...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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mcht32 1 yıl
benim arkadaşımdada var killer modeli bencede çok iyi gigabayt 990fx serilerini aratmaz hatta sollar gibi----
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tekdenbilisim 4 yıl
bu ne tesadüf bize de geçen geldi işlemci yuvası kırıktı tamir adip yolladık sizinde varsa irtibata geçeli!!!
05333580031 :D
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DH Misafiri 5 yıl
Herkese iyi akşamlar,
Asrock bildiğimiz üzere anakart piyasasında uzun süredir sessizliğini koruyordu. Bu modelle bir atak yapmayı planlasalarda ürün kalitesinden önce perde arkasına bakmak gerekiyor. Malum bir ürün alırken, bu ürünün teknik servis hizmeti her zaman için göz önünde artık. Merakla incelemeyi bekliyorum. Umarım beni şaşırtabilirler
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DaRKFoRCeS 5 yıl
güzel görünüyor.
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JoeyBane 5 yıl
Vitrinlik adeta. Bunu alınca yanına bir de FX 9590 alacaksın.
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DH Misafiri 5 yıl
ASRock dediğin cost-down komponentlerle üretim yapan Asus'dan spin off olmuş globalde söz sahibi olamayan bir marka, sen kalk MSI Gigabyte zart zurt karşılaştırmaya kalk birde... Hadi MSI'yı geçtimde Gigabyte anakart işinde bir numara...
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yasin.25 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ASRock dediğin cost-down komponentlerle üretim yapan Asus'dan spin off olmuş globalde söz sahibi olamayan bir marka, sen kalk MSI Gigabyte zart zurt karşılaştırmaya kalk birde... Hadi MSI'yı geçtimde Gigabyte anakart işinde bir numara...

kötü bileşen mi? globalde söz sahibi olamayan bir marka mı? adamlar asya-pasifik bölgesinde ilk 3 ten aşağı düşmemişler. hatta çoğu gelişmiş ülkede ilk sıralarda. ah şu misafir üyelikler ah. forum sizden ne çekiyor bir bilseniz.
bağlantıda ki videoyu izle diyeceğim de misafir üyeliksin artık karşılaşırsan izle ne diyeyim. forum.donanimhaber.com/...
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-MoDeStUs- 5 yıl
fx serisi icin anakarta en fazla 250-300 tl verilir.
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fthyrr1976fy 4 yıl -MoDeStUs-
bonser24

fx serisi icin anakarta en fazla 250-300 tl verilir.

çok doğru kardeşim bizim gibi 650 tl veripte teknik servis sonrası ortada kalamamak gerek ..
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keskin53 5 yıl
ASRock duydu sesimi
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12 Angry Men 5 yıl
turbocore , arkadaş her konuda, her yorumu eksi alıyor bunu nasıl beceriyor.
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Psydia 5 yıl
Arkadaslar bu killer wireless'in gercekten farki oluyor mu, killer chipli bir anakarti ozellikle secmeli miyiz?
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yasin.25 5 yıl Psydia
Psydia

Arkadaslar bu killer wireless'in gercekten farki oluyor mu, killer chipli bir anakarti ozellikle secmeli miyiz?

bu bağlantıdaki konuda kullananlar fazla bir fark görmemiş malum ülkemizin interneti
forum.donanimhaber.com/...
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