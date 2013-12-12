AMD platformuna taze kan; ASRock'dan üst seviye anakart modeli Fatal1ty 990FX Killer

AMD platformu için uzun bir aradan yeni bir üst seviye anakart duyurusu gerçekleştirildi. Son dönemin iddialı üreticilerinden ASRock'ın yaptığı duyuru kapsamında Fatal1ty 990FX Killer adını taşıyan yüksek performanslı anakart modeli teknoloji tutkunlarıyla tanıştırıldı. AMD'nin 990FX çipsetini kullanan ve Soket AM3+ formundaki FX işlemci ailesi için geliştirilen anakart, özelleştirilmiş tasarım ögeleri ve buna paralel iddialı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Öncelikli olarak oyuncuların hedef alındığı Fatal1ty 990FX Killer, 10 fazlı VRM tasarımı sayesinde, FX-9000 serisi yüksek TDP'li modeller dahil Soket AM3+ formundaki güncel tüm işlemcileri destekliyor. Üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunan anakart, 64GB'a kadar DDR3-2450MHz bellek desteği sunarken, hız aşırtma ile daha yüksek bellek çalışma frekansına çıkılması da aynı segmentteki diğer pek çok anakart gibi bu model için de geçerli.

Crossfire ve SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunan anakart, iki adet PCIe 3.0 x16 slotunu aktif olarak kullandırabilirken, üçüncü slot ise elektriksel olarak PCIe 2.0 x4 hızında çalışıp doğrudan SB950 güney köprüsüne bağlı. ASRock'ın yeni anakartının farklı olduğu özelliklerden biri de M.2 slotuna sahip olması. PCIe hattı üzerinden SSD'ler için daha fazla bant genişliğinin hedeflendiği bu özellik ile depolama performansının arttırılması amaçlanıyor.

Çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörü ile donatılan anakart, adındaki Killer ibaresinden anlaşılabileceği üzere, bir süre önce Qualcomm çatısı altına giren Bigfoot Networks'un geliştirdiği E2200 ağ kontrolcüsüne de sahip. Özelleştirilmiş bir kontrolcü olan E2200, internet bağlantısına öncelik atayarak, F2P gibi çevrimiçi oyunlarda internet kullanımını oyuna göre optimize edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak yüksek sinyal > gürültü oranına sahip kodekle güçlendirilen 7.1 kanal HD ses özelliğinin sağlandığı anakartta, elektriksel gürültünün önüne geçebilmek adına baskılı devre seviyesinde izolasyon sağlanarak ses deneyiminin arttırılması hedefleniyor.

Yüksek kaliteli bileşenlerle donatılan anakart, modern pek çok çözümde olduğu üzere grafik tabanlı AMI UEFI BIOS ile geliyor ve Windows 8 Secure Boost için tam destek sunuyor. AMD platformunu temel alan oyun odaklı PC kurma niyetindeki kullanıcıların hedeflendiği yeni anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak sahip olduğu özelliklere bakılırsa çok ucuz olması da beklenmiyor.