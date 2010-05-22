AMD referans anakart tasarımlarına USB 3.0 desteği ekliyor

SB850 yongasıyla SATA-III (SATA 6Gbps) için doğal destek sunmaya başlayan AMD, USB 3.0 teknolojisi içinse çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre, yüksek maliyetlerinden en azından yakın gelecek için doğal USB 3.0 desteği planlamadığı belirtilen AMD, farklı bir method ile USB 3.0 kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Her yeni yonga seti için aynı zamanda yeni bir referans anakart tasarımı hazırlayan AMD, dünyanın en çok satan USB 3.0 kontrolcüsü unvanına sahip NEC (artık Renesas oldu) firmasının µPD720200 yongasını referans tasarımlı anakartlarına ekliyor.

Yerini alacağı USB 2.0 standırdına kıyasla dosya transfer hızlarını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, AMD'nin bundan sonraki referans tasarımlı anakartlarında standart olacak ve bu tasarımı baz alan anakart üreticilerinin yeni modellerinde de USB 3.0 standart olacak. Öte yandan ASMedia firmasıyla (Asus'un iştiraki) kendi USB 3.0 kontrolcüsünü geliştiren ve aynı firma ile AMD'nin güney köprüsü üretimini üzerine almak isteyen Asus'un bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Zira geçtiğimiz haftalarda Asus ile birlikte Gigabyte ve ECS gibi firmaların, ASMedia firması tarafındna hazırlanan daha düşük maliyetli USB 3.0 kontrolcüsünü kullanmaya başlayacakları iddia edilmişti.