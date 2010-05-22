Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD referans anakart tasarımlarına USB 3.0 desteği ekliyor

9 yıl
9,1b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SB850 yongasıyla SATA-III (SATA 6Gbps) için doğal destek sunmaya başlayan AMD, USB 3.0 teknolojisi içinse çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre, yüksek maliyetlerinden en azından yakın gelecek için doğal USB 3.0 desteği planlamadığı belirtilen AMD, farklı bir method ile USB 3.0 kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Her yeni yonga seti için aynı zamanda yeni bir referans anakart tasarımı hazırlayan AMD, dünyanın en çok satan USB 3.0 kontrolcüsü unvanına sahip NEC (artık Renesas oldu) firmasının µPD720200 yongasını referans tasarımlı anakartlarına ekliyor.

Yerini alacağı USB 2.0 standırdına kıyasla dosya transfer hızlarını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, AMD'nin bundan sonraki referans tasarımlı anakartlarında standart olacak ve bu tasarımı baz alan anakart üreticilerinin yeni modellerinde de USB 3.0 standart olacak. Öte yandan ASMedia firmasıyla (Asus'un iştiraki) kendi USB 3.0 kontrolcüsünü geliştiren ve aynı firma ile AMD'nin güney köprüsü üretimini üzerine almak isteyen Asus'un bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Zira geçtiğimiz haftalarda Asus ile birlikte Gigabyte ve ECS gibi firmaların, ASMedia firması tarafındna hazırlanan daha düşük maliyetli USB 3.0 kontrolcüsünü kullanmaya başlayacakları iddia edilmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
En basitinden taşınabilir sabit diskler USB 2.0 yüzünden en fazla 30-35 MB/sn veri aktarımına izin veriyor. e-SATA'da tam anlamıyla yaygınlaşabilmiş değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
ona gerek yok buna gerek yok derseniz bu teknolojinin yaygınlaşma çok daha fazla zaman alır.. USB3 desteği ne kadar yaygınlaşırsa o oranda daha çabuk ve daha fazla fazla cihazda görmeye başlarız vede fiyatlarda o oranda daha çabuk düşer.. şimdiden başlasınlar ki anca 1-2seneye alınır fiyata gelirler.. yoksa şimdi gerek yok deyip ertelerslerse 1-2 seneye bekleki görürsün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shavkat 9 yıl
AMD emin oldugu firmanin teknolojisini kendi anakartlarinda standart olsun diyemi bu kararı aldi acaba? Tabi burda daha urunu tam olarak cikmayan ve test edilmemis olan ASMedia nin usb3.0 chipsetide sorunlu demek istemiyorum. Deneyimlerime dayanarak, ieee1394(firewire) chipsetlerinde bazi firmalarin saglam ve stabil olarak calisirken bazilarini tanitilmasi bile problemli oluyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hkacmaz 9 yıl
Teknoloji çok hızlı gelişiyor.AMD usb 3.0 desteğinin büyük bir reklam potansiyeli taşıdığının farkındaki bunuda kullanmak istiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 9 yıl
Arkadaşım;
vaad edilen teknoloji çıktığında değil zaten çıkmış olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Ülkemizde çok araştırma yapmadım ama vatanbilgisayarın stoğunda usb3 lü disk bulunmakta. Ayrıca newegg sitesinde 11 farklı usb3 disk bulunmakta. Amd veya diğer üreticiler sadece Türkiye'ye üretim yapmıyorlar. O disklerin ülkemize geç gelmesi veya getirilmesi o tekonolojiyi gereksiz kılmaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 9 yıl
Şu "gerek yoktu" cümlelerinden vazgeçsek nasıl olacak acaba. 200 dolar ve üstü üst seviye anakart alacağım yavaş yavaş yaygınlaşan usb 3 desteği olmayacak. Adamlar kullanıcıyı düşünürken "gerek yoktu" cümlelerine sahip olanlar boşver kalsın demekteler. Ayrıca usb3 teknolojisini intel kendi anakartlarında kullandırsaydı mutemelen "gerek yoktu"cular inteli övüyorlar olacaktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axiadam 9 yıl
bkadem
Şu "gerek yoktu" cümlelerinden vazgeçsek nasıl olacak acaba. 200 dolar ve üstü üst seviye anakart alacağım yavaş yavaş yaygınlaşan usb 3 desteği olmayacak. Adamlar kullanıcıyı düşünürken "gerek yoktu" cümlelerine sahip olanlar boşver kalsın demekteler. Ayrıca usb3 teknolojisini intel kendi anakartlarında kullandırsaydı mutemelen "gerek yoktu"cular inteli övüyorlar olacaktı.

Vaad edilen hizi yazacak medya ve ya ciktiginda %95imiz alamayacakken teknolojisinin anakartta olmasinin bir anlami yok.
Nasil olsa isine yarasada yaramasada her yeni cikan parcayi alip neredeyse 1 sene kullanmayip degistiren bir toplum olma yolunda epey ilerledik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 9 yıl
becede pek yaygın deyil ama olsun yinede yeni teknolojiye hazır olaım usb flasların helede2.0ların bence fiyatları ucuzlamalı helede yüksek kapasitelilerini cok pahalı yani onun yerine ssd alırız daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
cihazlar yaygınlaşsın tam anlamıyla kullansın bir usb3.0 bence şuan için gerek yoktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zummet 9 yıl
İleri dönük teknolojiye yer vermeleri güzel ancak, USB 3.0 günümüz itibariyle gerekli mi diye düşünüyor insan. 16 GB üstü usb bellekler bile yeteri kadar yaygınlaşmamışken ben o kadar da gerekli olmadığı kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9139 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, amd ve nec
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim