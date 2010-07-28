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AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği sunabilir

8 yıl
9,4b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2012 öncesinde USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunması beklenmeyen Intel'in aksine AMD, farklı bir strateji izleyebilir. 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte SATA 6Gbps desteği vermeye başlayan AMD'nin, Renesas firmasının USB 3.0 teknolojisini lisanslayacağı belirtiliyor. USB 3.0 konusunda pazarın hakimi olan NEC firmasıyla geçtiğimiz aylarda bir evlilik gerçekleştiren Renesas'ın USB 3.0 teknolojisi, Ontario kod adlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson D1 yonga setine entegre edilebilir.

Henüz AMD tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Hudson D1 yonga setinin USB 3.0 desteği almasıyla birlikte, yeni teknolojiye sahip ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların sayısında hızlı bir artış olacağı düşünülüyor. USB 3.0 teknolojisinin getireceği ekstra maliyetlere karşı, Hudson D1 yonga setinin sadece USB 2.0 desteğine sahip, düşük maliyetli alternatiflerinin olması da bekleniyor. AMD, Ontario işlemci ailesi ve Hudson D1 yonga setini yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.


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Kerem_DuUrden 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: sinan593
AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği...
eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği...
güzel teknoloji...
bence şiir gibi olmuş
quote/:
:)
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mehmetgirgin 8 yıl
belki tam oturup gelişmesini ve kullanıcıların alması için biraz beklemiş olabilir.aksi takdirde havada kalabilir işlemcisi
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007captiva 8 yıl
bencede yenilik her zaman iyidir
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DH Misafiri 8 yıl
sırf 3 kuruş fazla kazanalım die buzamana kadar usb 3.0 destegi vermediler! geç bile kalınmış bir olay!!
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quzman 8 yıl
AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği_?? güzel teknoloji ...

Pardon ... ???
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sinan593 8 yıl
AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği_?? güzel teknoloji ...
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OverClocK1ng 8 yıl

sinan593

AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği_?? güzel teknoloji ...














Bi de ne anlama geldiğini anlasaydık.





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yelkowan 8 yıl
sinan593

AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği_?? güzel teknoloji ...


Gerçekten çok haklısınız ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar anlamamışlar ama gayet açık yazmışsıznız.

AMD'nin Usb 3.0 desteğini doğal olarak sunacak olması geçte olsa doğru alınmış bir karar...
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cgr9102 8 yıl

sinan593

AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği...
eskilere göre ne karadar hızlı olacak galiba bant genişliği...
güzel teknoloji...

bence şiir gibi olmuş





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