AMD yıl sona ermeden doğal USB 3.0 desteği sunabilir

2012 öncesinde USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunması beklenmeyen Intel'in aksine AMD, farklı bir strateji izleyebilir. 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte SATA 6Gbps desteği vermeye başlayan AMD'nin, Renesas firmasının USB 3.0 teknolojisini lisanslayacağı belirtiliyor. USB 3.0 konusunda pazarın hakimi olan NEC firmasıyla geçtiğimiz aylarda bir evlilik gerçekleştiren Renesas'ın USB 3.0 teknolojisi, Ontario kod adlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson D1 yonga setine entegre edilebilir.

Henüz AMD tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Hudson D1 yonga setinin USB 3.0 desteği almasıyla birlikte, yeni teknolojiye sahip ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların sayısında hızlı bir artış olacağı düşünülüyor. USB 3.0 teknolojisinin getireceği ekstra maliyetlere karşı, Hudson D1 yonga setinin sadece USB 2.0 desteğine sahip, düşük maliyetli alternatiflerinin olması da bekleniyor. AMD, Ontario işlemci ailesi ve Hudson D1 yonga setini yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.