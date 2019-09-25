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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD yongalı Acer Swift 3 ülkemizde satışta

    Yeni nesil AMD Ryzen 3 ve 5 işlemciler ile Radeon RX 540X ekran kartı seçenekleri sunan yeni Acer Swift 3 modelinin ülkemizde satışına başlandı. Fiyatlar haberimizde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer’ın inceliği ile göz dolduran Swift dizüstü bilgisayar serisi geçtiğimiz aylarda Intel işlemcilerin yanında AMD işlemciler taşıyan yeni modeller ile güncellenmişti. Bunlardan Acer Swift 3 modeli ülkemizde de satışa sunuldu.

    Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift 3 dizüstü bilgisayar modelinde 14 ve 15 inçlik iki IPS ekran boyutu yer alıyor. Çözünürlük Full HD olarak belirlenmiş. Alüminyum alaşımlı gövde sadece 1.5Kg ağırlığa sahip. Kullanım süresi ise 12 saate kadar çıkıyor. Ekran boyutuna göre konfigürasyonlar farklılaşıyor.

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    14 inçlik modelde (SF314-41 ve SF314-41G) Ryzen 5 3500U’ya kadar Ryzen 3 ve Ryzen 5 işlemciler yer alıyor. 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. Bir seçenekte ise Radeon 540X 2GB harici ekran kartı sunuluyor.

    15 inçlik modelde (SF315-41G) ise Radeon 540X 2GB harici ekran kartı standart. Bellek tarafında ise 4GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. Acer Swift 3 modeli 3.199 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

     


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