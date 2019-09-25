Windows 10 cihaz sayısı 900 milyonu geçti

Windows 8 işletim sisteminin hayal kırıklığı oluşturduğu bir dönemden sonra Microsoft’un kullanıma sunduğu Windows 10 işletim sistemi geçmişi unutturacak gibi görünüyor. Biraz geç olsa da kullanıcı sayısı 900 milyonu geçti.

Yavaş da olsa

Temmuz 2015 tarihinde kullanıma sunulan Windows 10 işletim sistemi büyük yükseltme kampanyaları ile kullanıcı çekmeye çalışmıştı. Microsoft en erken 2017 yılına girdiğimizde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı umuyordu.

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Elbette Windows 8 ile hayal kırıklığına uğrayanların Windows 7 işletim sistemini tercih etmesi ve kurumların yükseltmeden uzak durması bu hedefi oldukça geciktirdi. Bununla birlikte 2019 yılında Windows 10 ivme kazanmaya başladı.

Mart ayında 800 milyon cihaza kurulu olan Windows 10 işletim sistemi Eylül ayı itibariyle de 900 milyon rakamını geçmiş durumda. Son 12 yaklaşık 300 milyon cihazın ekosisteme katıldığı tahmin ediliyor.

1 milyar cihaz hedefi ise Şubat veya Mart ayında geçilecek. Özellikle kış tatilinde gerçekleşecek kampanyalar ve Kara Cuma gibi özel günlerde satışların artması sonrasında bu hedefe ulaşılabilecek.