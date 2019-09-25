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    Windows 10 cihaz sayısı 900 milyonu geçti

    2015 ortalarında kullanıma sunulan Windows 10 işletim sistemi bugüne kadar 900 milyon cihaz sayısını geçmeyi başardı. Gelecek yıl hedef 1 milyar cihaz sayısı.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 8 işletim sisteminin hayal kırıklığı oluşturduğu bir dönemden sonra Microsoft’un kullanıma sunduğu Windows 10 işletim sistemi geçmişi unutturacak gibi görünüyor. Biraz geç olsa da kullanıcı sayısı 900 milyonu geçti.

    Yavaş da olsa

    Temmuz 2015 tarihinde kullanıma sunulan Windows 10 işletim sistemi büyük yükseltme kampanyaları ile kullanıcı çekmeye çalışmıştı. Microsoft en erken 2017 yılına girdiğimizde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı umuyordu.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar"

    Elbette Windows 8 ile hayal kırıklığına uğrayanların Windows 7 işletim sistemini tercih etmesi ve kurumların yükseltmeden uzak durması bu hedefi oldukça geciktirdi. Bununla birlikte 2019 yılında Windows 10 ivme kazanmaya başladı.

    Mart ayında 800 milyon cihaza kurulu olan Windows 10 işletim sistemi Eylül ayı itibariyle de 900 milyon rakamını geçmiş durumda. Son 12 yaklaşık 300 milyon cihazın ekosisteme katıldığı tahmin ediliyor.

    1 milyar cihaz hedefi ise Şubat veya Mart ayında geçilecek. Özellikle kış tatilinde gerçekleşecek kampanyalar ve Kara Cuma gibi özel günlerde satışların artması sonrasında bu hedefe ulaşılabilecek.

     


    engadget.com/2019/09/24/microsoft-windows-10-900-million-devices/ Yorum Yaz
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    drjacob 1 sa. en beğenilen
    windows 7'den iyisi çıkmaz diyorum , windows 10 en iyisiymiş
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    Amd64x2 32 dk.
    Toplamda 142 mb boyutunda güncelleme var indireyim mi abi diyor, şimdi değil bebeğim diyorsun, abi biraz canın sıkılır gibi oldu istersen bir daha sormam sen manuel hallet yada bana bırak ben halledeyim diyor, şöyle bir gülümsededikten sonra "Sonra anımsat güzelim" diyorsun, bilgisayarı açarken kapatırken strese girmiyorsun. Bilin bakalım hangi işletim sisteminden bahsediyorum. Oyun düşkünü olmayan, iş/hobi sebebiyle belli bir programa mecbur olmayan bir insanın windows kullanması bence çok saçma, tabi ki en azından bir sistemi ayağa kaldırabilecek bilgisi deneyimi olan kişilerden bahsediyorum birde zevk meselesi tabi, yalnız 2015 yılında çıkmış bir yazılımın stabilliğinin tartışılıyor olması tam bir feceat.
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    DH Misafiri 1 sa.
    900 milyon virüslü cihaz.
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    drjacob 1 sa. en beğenilen
    windows 7'den iyisi çıkmaz diyorum , windows 10 en iyisiymiş
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    Spider_hip 2 sa.
    Başlarda beta gibi çıkarttılar, her zaman olduğu gibi kullanıcılarla inatlaştılar. Bedava vermelerine rağmen zorladılar, ısrar ettiler. Sonuç haliyle çok başarısız oldu. 5 sene geçtikten sonra bu rakamlara artık ulaşılması gayet normal. Zaten senelerdir laptop satışlarıyla zorunlu/standart geliyor. Neyse ki artık stabil hale gelmeye de başladı. Her ne kadar 1-2 güncelleme önce yine verilerini kaybeden bazı kullanıcılar olsa da yavaş yavaş bu saatten sonra oturacaktır.
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    smart1978 1 sa. Spider_hip
    Cok bilmis Orumcek ;) . Windows XP ve Windows Vista sonrasi cikan Windows 7 de bedava terfi aldi :) Ozellikle Vista da ... Tek engel Windows XP de ilk defa gordugumuz belli baski kriterlerde donanimlarda olmasi sarti vardi ...
    Windows10 unutulmamalidir ki ismi Windows 10 olsa da yillar onceki ilk cikan Windows 10 ile suanki "build" ( YAPI ) hem gorsel ( UI ) hem de Kernel hem de akicilik olarak ciddi manada her yil kabuk degistirmekteler ....
    Veri kayiplarina karsi her zaman hangi isletim sistmei ve platformu olursa olsun once yedeklemeler sarttir :) . Bir de herseyde ilk olmayin. Ilk olma hevesiniz varsa yedeklemeler olmazsa olmazlardan olmalidir :) ... Silinme problemi herkeste de gorulmedi :) ... Ama gereken tedbirler Microsoft'ca alinmistir :) .
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