AMD'den Pro serisi APU'lar: Ofis uygulamalarına GPU hızlandırma

AMD'nin yeni nesil PRO sınıfı APU'ları gelişmiş özelliklere sahip. Şirket entegre grafik biriminin avantajını, ofis uygulamalarında GPU hızlandırmadan istifade ederek kullanmayı planlıyor.

Teksas'ın Austin kentindeki AMD merkezinde gerçekleştirdiğimiz yeni bir video sohbet ile karşınızdayız. Bu defa şirketin PRO sınıfı APU'larını konuşuyor, entegre grafik biriminin ofis uygulamalarına kattıkları ve AMD'nin neden kendi çipini geliştirmek yerine ARM tabanlı güvenlik yongası kullandığını tartışıyoruz.