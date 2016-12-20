AMD'den Pro serisi APU'lar: Ofis uygulamalarına GPU hızlandırma

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil PRO sınıfı APU'ları gelişmiş özelliklere sahip. Şirket entegre grafik biriminin avantajını, ofis uygulamalarında GPU hızlandırmadan istifade ederek kullanmayı planlıyor.
Teksas'ın Austin kentindeki AMD merkezinde gerçekleştirdiğimiz yeni bir video sohbet ile karşınızdayız. Bu defa şirketin PRO sınıfı APU'larını konuşuyor, entegre grafik biriminin ofis uygulamalarına kattıkları ve AMD'nin neden kendi çipini geliştirmek yerine ARM tabanlı güvenlik yongası kullandığını tartışıyoruz.
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Geçen 1080p video indirdin Main ile kodlanmış. Kalite düşüyor.
Bir Sürü Video oynatıcı koyuyorsunuz. 1 tane adam akıllı html5 player yokmu?
APU'nun üretim amacı F/P sistem kurmak. Oyun da oynanıyor gayet. DDR4 ile bu imkan daha da güçlenecek. Gelecek mini sistemlerde. Siz hala kahve ağzıyla yorum yapın.