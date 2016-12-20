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AMD'den Pro serisi APU'lar: Ofis uygulamalarına GPU hızlandırma

2 yıl
19b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil PRO sınıfı APU'ları gelişmiş özelliklere sahip. Şirket entegre grafik biriminin avantajını, ofis uygulamalarında GPU hızlandırmadan istifade ederek kullanmayı planlıyor.
Teksas'ın Austin kentindeki AMD merkezinde gerçekleştirdiğimiz yeni bir video sohbet ile karşınızdayız. Bu defa şirketin PRO sınıfı APU'larını konuşuyor, entegre grafik biriminin ofis uygulamalarına kattıkları ve AMD'nin neden kendi çipini geliştirmek yerine ARM tabanlı güvenlik yongası kullandığını tartışıyoruz. 

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Mixus 2 yıl en beğenilen
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Geçen 1080p video indirdin Main ile kodlanmış. Kalite düşüyor.
Bir Sürü Video oynatıcı koyuyorsunuz. 1 tane adam akıllı html5 player yokmu?
DH Yönetiminden Rica Ediyorum. Lütfen 3 Mbps 720p Yükleyin. AVC - High Olsun Lütfen ya. Videolar çok kalitesiz.Geçen 1080p video indirdin Main ile kodlanm...
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umut_baris 2 yıl jitemci
serkanerşen
apu sistemde oyun oynanmaz ofis pc si olur anca

APU'nun üretim amacı F/P sistem kurmak. Oyun da oynanıyor gayet. DDR4 ile bu imkan daha da güçlenecek. Gelecek mini sistemlerde. Siz hala kahve ağzıyla yorum yapın.
serkanerşenapu sistemde oyun oynanmaz ofis pc si olur ancaAPU'nun üretim amacı F/P sistem kurmak. Oyun da oynanıyor gayet. DDR...
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DH Misafiri 2 yıl
Erdi abi bence bu ülke de yerli işlemci fabrikası kurabilecek yegâne adamsın inşaallah buraya doğru adımlar atarsın.
Para diyorsun gibi geldi benden daha iyi biliyorsundur ama devletimiz sana milyonlarca ? yatirim yapacaktır ??
Selam ve dua ile abicim Rabbim işlerini kolaylaştırdı ??
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King Stannis 2 yıl
Nvidia masaüstü ekran kartlarını mobile getirdi, Amd'den de zen+vega apusunu kırpmadan dizüstülere getirmesini bekliyorum.
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Mixus 2 yıl en beğenilen
DH Yönetiminden Rica Ediyorum. Lütfen 3 Mbps 720p Yükleyin. AVC - High Olsun Lütfen ya. Videolar çok kalitesiz.
Geçen 1080p video indirdin Main ile kodlanmış. Kalite düşüyor.
Bir Sürü Video oynatıcı koyuyorsunuz. 1 tane adam akıllı html5 player yokmu?
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EXcom_Zkko 2 yıl
Zen çekirdekli, Polaris mimarili, gömülü HBM bellekli APU bekliyoruz bakalım.
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nimzohintli 2 yıl
Zen cpu'lar hazır, polaris gpu'lar hazır. Bu AMD neden zen apu'ları 1 sene erteliyor? Gösteripte vermemek ayıp değil mi? Videoda am4 anakart alıp ileride güncellersiniz diyor yetkili kişi. Hiç yakıştıramadım.
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umut_baris 2 yıl nimzohintli
nimzohintli
Zen cpu'lar hazır, polaris gpu'lar hazır. Bu AMD neden zen apu'ları 1 sene erteliyor? Gösteripte vermemek ayıp değil mi? Videoda am4 anakart alıp ileride güncellersiniz diyor yetkili kişi. Hiç yakıştıramadım.

AM4 anakartı bir kere alacaksın. Bunun nesini yakıştıramadın? FM2 ile mi devam etselerdi?
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senjido 2 yıl
apular şu an gaming için alınmaz hayal kırıklığı yaratır. ancak 2017 eylülde çıkacağı söylenen zen apular eğer bi gtx 750ti/rx460 performansı verebilirse yeterli olacak.
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mehmet4428 2 yıl
İleriye yönelik olması güzel, mesela işlemci aldın 2 sene sonra biraz daha iyisi çıktı ama AM4 destekleyecek o yönden çok iyi. Zaten anakartlar sık değiştirdiğimiz parçalar değil, bozulana kadar kullanabileceğimiz bir parça.
APU şimdilik değil de ileride çok iyi olacağını düşünüyorlar sanırım bu homojen yapının bir artısı olacak.
Ekran kartı tarafından rakibinin gameworks olayına karşı ciddi bir atılımı olsa AMD uçar gider ama yok işte. Adam kullanıyor grafik tekonolojilerini popüler bir oyunda sonra kendi kartları ağlıyor. NVDİA ın elindeki en büyük koz bu, bilinçli bir tüketici zaten NVDİA alıyorsa sırf bu yüzden alıyordur. Sürücüsüymüş, ısısıymış, enerji verimliliği v.s o sorunlar artık yok AMD de. GPUOpen dedikleri olayı adam akıllı bir yapsınlar o zaman AMD ekran kartı alırım.
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erce.erdem 2 yıl
bu videoyu ryzen ve vga ile karıştırmayın. %14 performans bir önceki nesil apularla kıyaslamada ortaya çıkmış değer gibi görünüyor. ryzen buldozerden %40 performanslı olarak belirtiliyor. vaga da polaristen performanslı.
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Colouse 2 yıl
APU almak yerine Athlon 840 + ekran kartı almak bir bana mı mantıklı geliyor?
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TheNewAtilla 2 yıl Colouse
Colouse
APU almak yerine Athlon 840 + ekran kartı almak bir bana mı mantıklı geliyor?

öyle zaten. hem daha performanslı hemde diyelim ki ileride ekran kartı almak istedin. apunun içindeki dahili r7 gpuya boşa para vermiş oluyorsun.
bende mesela şuan i3 6100 var ve hd 530 gayette oyun oynatıyor. yakında gtx 1050 ti alıcam ve keyfime bakıcam. eğer 7890k alıp sonrada 1050 ti alsaydım hem işlemciden darboğaz yiyecektim hemde fazladan para vermiş olacaktım.
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CVenturas 2 yıl
AMD ropörtajlarında elemanların samimi konuşmaları çok hoşuma gidiyor. Sanki firmada çalışan biri değilde direk kendi işini yapan birinin kendi işinden bahsetmesi gibi. Samimiyet konusunda sektörde lider oldukları kesin :D
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