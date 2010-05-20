AMOLED ekranlı Cowon J3, Amerika'da satışa sunuluyor

Cowon'un yeni taşınabilir medya oynatıcısı olan AMOLED ekranlı J3'ün Amerika'da ki satışları başlıyor. Nisan ayı içerisinde Kore'de piyasaya sunulan Cowon J3, 3.3 inç boyutundaki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. 480x272 çözünürlüğe sahip olan medya oynatıcısında Stereo Bluetooth, DMB alıcısı, ses kaydedicisi ve TV çıkışı, BBE+ ses işleme ve Jet Effect 3.0 ekolayzır gibi özelliklere de AMOLED ekranlı Cowon J3'te yer verilmiş.

8GB ve 16GB kapasiteli iki farklı modele sahip olan AMOLED ekranlı Cowon J3'ün 239.99$ (16GB) ve 199.99$ (8GB) fiyat etiketleriyle satışlarının başladığı belirtildi.