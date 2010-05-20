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AMOLED ekranlı Cowon J3, Amerika'da satışa sunuluyor

Cowon'un AMOLED ekranlı taşınabilir medya oynatıcısı J3, Amerika pazarında satışa sunuldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cowon'un yeni taşınabilir medya oynatıcısı olan AMOLED ekranlı J3'ün Amerika'da ki satışları başlıyor. Nisan ayı içerisinde Kore'de piyasaya sunulan Cowon J3, 3.3 inç boyutundaki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. 480x272 çözünürlüğe sahip olan medya oynatıcısında Stereo Bluetooth, DMB alıcısı, ses kaydedicisi ve TV çıkışı, BBE+ ses işleme ve Jet Effect 3.0 ekolayzır gibi özelliklere de AMOLED ekranlı Cowon J3'te yer verilmiş.

8GB ve 16GB kapasiteli iki farklı modele sahip olan AMOLED ekranlı Cowon J3'ün 239.99$ (16GB) ve 199.99$ (8GB) fiyat etiketleriyle satışlarının başladığı belirtildi.

 


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OverClocK1ng 9 yıl
Onu bırakın da Cowon V5 çıktı. Akıllara zarar bi alet..
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TELESCOPE 9 yıl
harika bir tasarım olmuş gerçekten
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mobylette 9 yıl
ekran zune hd deki ile aşağıda da görüldüğü üzere kağıt üstünde aynı görünüyor.

zune.net/...

Screen
Size: 3.3-inch OLED color display, 16:9 aspect ratio
Type: Scratch-resistant glass with touch input capability
Orientation: Vertical (music) and horizontal (videos)
Resolution: 480 pixels x 272 pixels
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sahafiec 9 yıl
...
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