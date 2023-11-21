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    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya hazırlanıyor

    Samsung’un önümüzdeki yıllarda telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Bu ekranları kullanan ilk telefonların ise Galaxy Z Fold ve Flip 7 olması bekleniyor.
    Samsung, telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Display'in mobil panelleri 2025'in ikinci yarısında tamamen fosfor tabanlı hale gelebilir. POLED (Plastik OLED) ile karıştırılmaması gereken PHOLED (Fosforesan OLED- Fosforlu organik ışık yayan diyotlar), Samsung Display'in AMOLED panellerinin yeşil ve kırmızı pikseller için halihazırda kullandığı bir malzeme konumunda. Yeni bir rapor ise Samsung’un PHOLED ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

    Samsung, PHOLED ekranla geçiyor

    UBI Research'e göre yeşil ve kırmızı pikseller PHOLED kullanan Samsung, biraz gecikmeli de olsa mavi pikseller için de gelişmeler kaydediyor. Aktarılanlara göre Samsung, 2025’in ikinci yarsında tam anlamıyla PHOLED panelleri kullanabilecek kapasiteye erişecek. Elbette şimdilik katlanabilir telefonların mavi PHOLED'i ilk kullananlar olup olmayacağı belirsiz ancak teorik olarak Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi telefonlar bu teknolojiden yararlanan ilk cihazlar olabilir. Ancak, Samsung'un ana akım cihazlar için PHOLED kullanmasını engelleyebilecek bazı dayanıklılık endişeleri var.

    PHOLED'in faydaları nelerdir?

    Samsung, telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Display'in AMOLED için kullandığı mevcut mavi floresan çözümü %25'lik bir iç ışık verimliliğine sahipken, şirketin kırmızı ve yeşil PHOLED'leri %100'lük bir verimliliğe sahip. Samsung Display, mavi floresan OLED'leri PHOLED'lerle değiştirerek genel güç tüketimini azaltabilir. Diğer taraftan, şu anda geliştirilmekte olan mavi PHOLED malzemelerin mavi floresan malzemelere kıyasla %55'lik bir kullanım ömrüne sahip olduğu söyleniyor.

    Bu dayanıklılık endişesi nedeniyle UBI Research, Samsung Display'in ilk mavi PHOLED uygulamasının ana akım haline gelmeyebileceği görüşünün hakim olduğunu söylüyor. Her şeye rağmen UBI Research, Samsung Display'in mavi PHOLED'i geliştirmeye devam edeceğine inanıyor; zira mavi fosforesan pikselli AMOLED panelleri seri üretme kapasitesine sahip dünyanın ilk üreticisi olmak şirket için önemli bir başarı olacaktır. Bu sayede Samsung’un önemli bir gelir kapısı yaratabileceğini de söylemek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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