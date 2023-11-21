Samsung, akıllı telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Display'in mobil panelleri 2025'in ikinci yarısında tamamen fosfor tabanlı hale gelebilir. POLED (Plastik OLED) ile karıştırılmaması gereken PHOLED (Fosforesan OLED- Fosforlu organik ışık yayan diyotlar), Samsung Display'in AMOLED panellerinin yeşil ve kırmızı pikseller için halihazırda kullandığı bir malzeme konumunda. Yeni bir rapor ise Samsung’un PHOLED ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Samsung, PHOLED ekranla geçiyor

UBI Research'e göre yeşil ve kırmızı pikseller PHOLED kullanan Samsung, biraz gecikmeli de olsa mavi pikseller için de gelişmeler kaydediyor. Aktarılanlara göre Samsung, 2025’in ikinci yarsında tam anlamıyla PHOLED panelleri kullanabilecek kapasiteye erişecek. Elbette şimdilik katlanabilir telefonların mavi PHOLED'i ilk kullananlar olup olmayacağı belirsiz ancak teorik olarak Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi telefonlar bu teknolojiden yararlanan ilk cihazlar olabilir. Ancak, Samsung'un ana akım cihazlar için PHOLED kullanmasını engelleyebilecek bazı dayanıklılık endişeleri var.

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PHOLED'in faydaları nelerdir?

Tam Boyutta Gör Samsung Display'in AMOLED için kullandığı mevcut mavi floresan çözümü %25'lik bir iç ışık verimliliğine sahipken, şirketin kırmızı ve yeşil PHOLED'leri %100'lük bir verimliliğe sahip. Samsung Display, mavi floresan OLED'leri PHOLED'lerle değiştirerek genel güç tüketimini azaltabilir. Diğer taraftan, şu anda geliştirilmekte olan mavi PHOLED malzemelerin mavi floresan malzemelere kıyasla %55'lik bir kullanım ömrüne sahip olduğu söyleniyor.

Bu dayanıklılık endişesi nedeniyle UBI Research, Samsung Display'in ilk mavi PHOLED uygulamasının ana akım haline gelmeyebileceği görüşünün hakim olduğunu söylüyor. Her şeye rağmen UBI Research, Samsung Display'in mavi PHOLED'i geliştirmeye devam edeceğine inanıyor; zira mavi fosforesan pikselli AMOLED panelleri seri üretme kapasitesine sahip dünyanın ilk üreticisi olmak şirket için önemli bir başarı olacaktır. Bu sayede Samsung’un önemli bir gelir kapısı yaratabileceğini de söylemek mümkün.

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