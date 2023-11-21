Samsung, akıllı telefonlarında PHOLED ekran kullanmaya hazırlanıyor

Samsung, PHOLED ekranla geçiyor
UBI Research'e göre yeşil ve kırmızı pikseller PHOLED kullanan Samsung, biraz gecikmeli de olsa mavi pikseller için de gelişmeler kaydediyor. Aktarılanlara göre Samsung, 2025’in ikinci yarsında tam anlamıyla PHOLED panelleri kullanabilecek kapasiteye erişecek. Elbette şimdilik katlanabilir telefonların mavi PHOLED'i ilk kullananlar olup olmayacağı belirsiz ancak teorik olarak Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi telefonlar bu teknolojiden yararlanan ilk cihazlar olabilir. Ancak, Samsung'un ana akım cihazlar için PHOLED kullanmasını engelleyebilecek bazı dayanıklılık endişeleri var.
PHOLED'in faydaları nelerdir?
Bu dayanıklılık endişesi nedeniyle UBI Research, Samsung Display'in ilk mavi PHOLED uygulamasının ana akım haline gelmeyebileceği görüşünün hakim olduğunu söylüyor. Her şeye rağmen UBI Research, Samsung Display'in mavi PHOLED'i geliştirmeye devam edeceğine inanıyor; zira mavi fosforesan pikselli AMOLED panelleri seri üretme kapasitesine sahip dünyanın ilk üreticisi olmak şirket için önemli bir başarı olacaktır. Bu sayede Samsung’un önemli bir gelir kapısı yaratabileceğini de söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.