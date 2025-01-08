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    Garmin "sonsuz" pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı

    Garmin, güneş enerjisi sayesinde "sonsuz" pil ömrü sunan yeni akıllı saatini duyurdu. Instinct 3 adlı seride hem AMOLED, hem de MIP ekran seçenekleri sunuluyor.
    Garmin sonsuz pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Garmin, Instinct 3 adlı orta segment akıllı saatini resmi olarak tanıttı. Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, MIP ekranlı versiyonda bulunan güneş paneli. Bu sayede akıllı saat güneş ışığına maruz kaldığında şarj oluyor. Garmin'e göre bu teknoloji pil ömrünü neredeyse "sonsuz" hale getiriyor.

    Garmin Instinct 3'ün AMOLED ekran (45 mm ve 50 mm) ve MIP ekran (45 mm ve 50 mm) olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. MIP (Memory in Pixel) ekranlı model, güneş paneli sayesinde düşük enerji tüketimiyle öne çıkıyor. Bunun dışında saatlerin geri kalan özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim.

    Garmin sonsuz pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni akıllı saatler spor aktivitelerini takip edebildiği gibi, antrenman sırasında oluşabilecek düşme gibi "olağan dışı durumları" algılayabiliyor ve daha pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Artık standart hale gelmiş kalp atış hızı, uyku ve stres seviyesi vs. gibi birçok sağlık verisini izleyebilecek donanımları da var.

    Garmin sonsuz pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Garmin Instinct 3 fiyatı

    Tüm bunlara ek olarak Garmin Pay üzerinden temassız ödeme yapabilme, GNSS (Global Navigation Satellite System) ile konum belirleme ve dahili el feneri gibi özellikler de sunuluyor. Seriye navigasyon doğruluğunu artıran ve pil ömrünü uzatan SatIQ teknolojisi de dahil edilmiş.

    Garmin sonsuz pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şirketin aktardığı bilgilere göre AMOLED ekranlı versiyon akıllı saat modunda 24 gün, uydu navigasyon modunda ise 30-40 saat arasında çalışabiliyor. MIP ekranlı model ise güneş paneli sayesinde "sonsuz" bir kullanım süresi sunuyor. Ancak bunun için saatin günde en az 3 saat boyunca açık havada 50.000 lüks ışık altında kullanılması gerek.
    Garmin sonsuz pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni akıllı saatler 10 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. Garmin Instinct 3 Solar yani güneş enerjili versiyon daha cazip bir fiyat etiketine sahip. 45 mm'lik model 399 dolar, 50 mm'lik versiyon ise 449 dolar fiyatla satılacak. AMOLED ekranlı varyant için belirlenen fiyat etikleri ise 45 mm için 449 dolar, 50 mm için 499 dolar.
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