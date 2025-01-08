Garmin "sonsuz" pil ömrüne sahip Instinct 3 akıllı saatini tanıttı

Garmin Instinct 3'ün AMOLED ekran (45 mm ve 50 mm) ve MIP ekran (45 mm ve 50 mm) olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. MIP (Memory in Pixel) ekranlı model, güneş paneli sayesinde düşük enerji tüketimiyle öne çıkıyor. Bunun dışında saatlerin geri kalan özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim.
Garmin Instinct 3 fiyatı
Tüm bunlara ek olarak Garmin Pay üzerinden temassız ödeme yapabilme, GNSS (Global Navigation Satellite System) ile konum belirleme ve dahili el feneri gibi özellikler de sunuluyor. Seriye navigasyon doğruluğunu artıran ve pil ömrünü uzatan SatIQ teknolojisi de dahil edilmiş.