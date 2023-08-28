Galaxy S24 Ultra ekran parlaklığıyla büyüleyecek: İşte yeni detaylar

Galaxy S24 Ultra, 2500 nit parlaklığa ulaşacak
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e (@UniverseIce) göre Samsung, Galaxy S24 Ultra, 3120 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 19:5:9 en boy oranı sunan 6,78 inç düz Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip olacak. Kaynağa göre bu ekranın maksimum parlaklığı ise 2500 nit olacak. Dolayısıyla Galaxy S24 Ultra'daki ekran, Galaxy S23 Ultra'dakinden 750 nit daha parlak olacak. Bu, OPPO Find X6 Pro'nun en yüksek parlaklığına eşit ve iPhone 14 Pro Max'in oldukça önünde bir değer. Öte yandan Xiaomi 13 Ultra’nın 2600 nit sunabilen ekranının biraz gerisinde kalacak.
Galaxy S24 Ultra’nın beklenen özellikleri
Galaxy S24 Ultra'nın hem 45W kablolu şarj hem de 25W kablosuz şarj özelliklerini destekleyen 5.000mAh pil barındırması bekleniyor. Fotoğraf bölümünde, OIS özellikli 200 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 10 megapiksel telefoto kamera ve 3x optik zoom özellikli 50 megapiksel periskop zoom lens içeren bir arka kamera kurulumu yer alacak. Ön taraftaki kameranın ise 12 megapiksel olması beklenmekte.
Telefonun boyutlarının 162,3 x 79 x 8,6 mm civarında ve yaklaşık 233 gram ağırlığında olacağı ve selefi S23 Ultra'ya kıyasla biraz daha kısa ve geniş bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor. Cihazın piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, Galaxy S24 Ultra'nın 2024 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S24 ve S24 Plus ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.