Galaxy S24 Ultra ekran parlaklığıyla büyüleyecek: İşte yeni detaylar

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde selefine göre çok ciddi donanım iyileştirmeleri yapmadı. Ancak, Galaxy S24 Ultra donanım açısından bazı önemli yükseltmeler alacak gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler Galaxy S24 Ultra’nın son derece parlak bir OLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda telefonun ekran boyutu da ortaya çıktı.

Galaxy S24 Ultra, 2500 nit parlaklığa ulaşacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e (@UniverseIce) göre Samsung, Galaxy S24 Ultra, 3120 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 19:5:9 en boy oranı sunan 6,78 inç düz Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip olacak. Kaynağa göre bu ekranın maksimum parlaklığı ise 2500 nit olacak. Dolayısıyla Galaxy S24 Ultra'daki ekran, Galaxy S23 Ultra'dakinden 750 nit daha parlak olacak. Bu, OPPO Find X6 Pro'nun en yüksek parlaklığına eşit ve iPhone 14 Pro Max'in oldukça önünde bir değer. Öte yandan Xiaomi 13 Ultra’nın 2600 nit sunabilen ekranının biraz gerisinde kalacak.

Galaxy S24 Ultra’nın beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra, 6,78 inç Quad HD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2x ekranının yanında Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasını kullanacak. Firmanın önceden de olduğu gibi, Türkiye dahil bazı pazarlarda Exynos varyantını kullanacağı söyleniyor. Ek olarak cihazda 16 GB’a kadar PDDR5x RAM ve UFS 4.0 temelli 1 TB'a kadar depolama kapasitesi bulunacağı belirtiliyor.

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Galaxy S24 Ultra'nın hem 45W kablolu şarj hem de 25W kablosuz şarj özelliklerini destekleyen 5.000mAh pil barındırması bekleniyor. Fotoğraf bölümünde, OIS özellikli 200 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 10 megapiksel telefoto kamera ve 3x optik zoom özellikli 50 megapiksel periskop zoom lens içeren bir arka kamera kurulumu yer alacak. Ön taraftaki kameranın ise 12 megapiksel olması beklenmekte.

Telefonun boyutlarının 162,3 x 79 x 8,6 mm civarında ve yaklaşık 233 gram ağırlığında olacağı ve selefi S23 Ultra'ya kıyasla biraz daha kısa ve geniş bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor. Cihazın piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, Galaxy S24 Ultra'nın 2024 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S24 ve S24 Plus ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra ekran parlaklığıyla büyüleyecek