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AOC D2357PH 3D Monitör video inceleme

6 yıl
40,2b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AOC'un 23" boyutundaki, full hd çözünürlüğe sahip ve pasif 3 boyut teknolojisine sahip monitörü D2357PH'ı inceliyoruz.
 

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TeufeL-07 6 yıl en beğenilen
Bu ne detaysız bi inceleme olmuş. En azından nvidia 3D ile uyumu , tv play yazılımı gerektirip gerekmediğini , veya amd kartları tarafında ek bir yazılım gerektirip gerekmediği , 2 3 tane oyun oynarken , gece görüntüleri falan beklerdim. Hiç işim olamyan şeyleri test etmişler. Böyle monitörlerde renk ısı dağılımı 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor , millet 3D ile nasıl oynuyacağını merak ediyor .
Bu ne detaysız bi inceleme olmuş. En azından nvidia 3D ile uyumu , tv play yazılımı gerektirip gerekmediğini , veya amd kartları tarafında ek bir yazılım gerekt...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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SLaYeR KiNG 6 yıl
Oxeman
haftanın menüsü yok mu ?

var, burda mı alırsınız paket mi olsun..?
Yanıtla +8
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
Arkadaşlar iyi forumlar AOC 23 D2357Ph ve hp 2311 gt 3d monitör arasında kaldım kullanan arkadaşlar yardım edip bilgi verirseniz mutlu olurum

hpnin yazılımsal 3d desteği var bunun donanımsal 3d desteği var bu daha iyi bende bunu kullanıyorum gayet süper ps3 falan bağlayabilirsin buna ama hp ye bağlayamazsın
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar iyi forumlar AOC 23" D2357Ph ve hp 2311 gt 3d monitör arasında kaldım kullanan arkadaşlar yardım edip bilgi verirseniz mutlu olurum
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CVenturas 6 yıl
Kim derse desin ender bey de oldukça değerli bir insan donanımhaber için. Onun da az emeği yok. Yok videolarını beğenmiyorum yok efendim çok cansız gibi yorum yapanlar izlemesin.
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bocekgrafik 6 yıl
Forumdaki üyelerin neredeyse tamamı oyun oynamakta ve bunların da çoğunluğu FPS oyuncusu. Bir FPS oyuncusunun monitör alması gerektiğinde ise, dikkat edeceği en önemli unsur, monitörün tepki süresi ile input lag süreleri olmakta. Haftanın menüsünde bu monitörü inceleyeceğinizi söylediğinizde oraya da yazmıştım ama, monitörün gecikme değerlerinden hiç bahsetmemiş olmanız, gerçekten büyük eksiklik olmuş. Monitör almayı düşünen birisi için incelemeniz, yeterince fikir vermiyor malesef. Umarım sonraki monitör incelemelerinizde bu faktörleri de göz önünde bulundurursunuz.

FPS oyuncusu olupta hangi monitörlerin bu tip oyunlara uygun olduğunu merak eden arkadaşlar, imzamdaki konuya bakabilirler. Ben bu monitöre ait gecikme değerlerini buldum ve bu monitörü kendi öneri listeme de ekledim. Aldığı monitörü hem FPS için, hem de pasif 3B olarak kullanacaklar için F/P olarak uygun fiyatlı bir monitör.

İşte monitör hakkındaki detaylı inceleme linki: AOC D2357Ph Review
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filteke 6 yıl
AOC güzel marka bu ürünüde çok hoş olmuş, inceleme için teşekkürler
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chatlaxs 6 yıl
Fiyat bilgiside verilse güzel olurdu.
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Prequel 6 yıl
Pasif ve polarizeden ben SBS olmayan 3D anlıyordum ama..?
SBS kadar saçma salak bir 3D olamaz. O şekilde 3D izleyeceğime 2D izlerim daha iyi. Çözünürlüğü yarıya düşürüyor yahu. Ne anlamı kaldı? Sinemalardaki ve bazı filmlerin Blu-raylerindeki ve eski 3Dlerdeki gibi görüntülerin birkaç derece hafif kaydırıldıkları 3D'yi beklemiştim. Böyle monitor yok mu? Böyle 3D'yi destekleyen oyunlar yok mu?
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Pandemic 6 yıl
vasat bir inceleme
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LUZz 6 yıl
Testleri hangi aletle yapıyorsunuz?
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rtsbora 6 yıl
TeufeL-07
Bu ne detaysız bi inceleme olmuş. En azından nvidia 3D ile uyumu , tv play yazılımı gerektirip gerekmediğini , veya amd kartları tarafında ek bir yazılım gerektirip gerekmediği , 2 3 tane oyun oynarken , gece görüntüleri falan beklerdim. Hiç işim olamyan şeyleri test etmişler. Böyle monitörlerde renk ısı dağılımı 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor , millet 3D ile nasıl oynuyacağını merak ediyor .

katılıyorum. 3D performansı hakkında çok az bilgi verildi. halbuki bu monitörün en mühim özelliği pasif 3D desteği...
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inanc13 6 yıl
Video güzel olmus gerçektente diksiyon çok güzel ama detaysız olmus AOC firması gerçekten pek duyulan bı fırma degil genelde ucuz oluyor urunlerı kalitesi nasıl f/p urunumu bunları belirtseydnz cok daha iyi olurdu
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