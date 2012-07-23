AOC D2357PH 3D Monitör video inceleme

Haber Editörü
DH Misafiri
hpnin yazılımsal 3d desteği var bunun donanımsal 3d desteği var bu daha iyi bende bunu kullanıyorum gayet süper ps3 falan bağlayabilirsin buna ama hp ye bağlayamazsın
|Arkadaşlar iyi forumlar AOC 23" D2357Ph ve hp 2311 gt 3d monitör arasında kaldım kullanan arkadaşlar yardım edip bilgi verirseniz mutlu olurum
|Kim derse desin ender bey de oldukça değerli bir insan donanımhaber için. Onun da az emeği yok. Yok videolarını beğenmiyorum yok efendim çok cansız gibi yorum yapanlar izlemesin.
| Forumdaki üyelerin neredeyse tamamı oyun oynamakta ve bunların da çoğunluğu FPS oyuncusu. Bir FPS oyuncusunun monitör alması gerektiğinde ise, dikkat edeceği en önemli unsur, monitörün tepki süresi ile input lag süreleri olmakta. Haftanın menüsünde bu monitörü inceleyeceğinizi söylediğinizde oraya da yazmıştım ama, monitörün gecikme değerlerinden hiç bahsetmemiş olmanız, gerçekten büyük eksiklik olmuş. Monitör almayı düşünen birisi için incelemeniz, yeterince fikir vermiyor malesef. Umarım sonraki monitör incelemelerinizde bu faktörleri de göz önünde bulundurursunuz.
FPS oyuncusu olupta hangi monitörlerin bu tip oyunlara uygun olduğunu merak eden arkadaşlar, imzamdaki konuya bakabilirler. Ben bu monitöre ait gecikme değerlerini buldum ve bu monitörü kendi öneri listeme de ekledim. Aldığı monitörü hem FPS için, hem de pasif 3B olarak kullanacaklar için F/P olarak uygun fiyatlı bir monitör.
İşte monitör hakkındaki detaylı inceleme linki: AOC D2357Ph Review
|AOC güzel marka bu ürünüde çok hoş olmuş, inceleme için teşekkürler
|Fiyat bilgiside verilse güzel olurdu.
|Pasif ve polarizeden ben SBS olmayan 3D anlıyordum ama..?
SBS kadar saçma salak bir 3D olamaz. O şekilde 3D izleyeceğime 2D izlerim daha iyi. Çözünürlüğü yarıya düşürüyor yahu. Ne anlamı kaldı? Sinemalardaki ve bazı filmlerin Blu-raylerindeki ve eski 3Dlerdeki gibi görüntülerin birkaç derece hafif kaydırıldıkları 3D'yi beklemiştim. Böyle monitor yok mu? Böyle 3D'yi destekleyen oyunlar yok mu?
|vasat bir inceleme
|Testleri hangi aletle yapıyorsunuz?
TeufeL-07
katılıyorum. 3D performansı hakkında çok az bilgi verildi. halbuki bu monitörün en mühim özelliği pasif 3D desteği...
|Video güzel olmus gerçektente diksiyon çok güzel ama detaysız olmus AOC firması gerçekten pek duyulan bı fırma degil genelde ucuz oluyor urunlerı kalitesi nasıl f/p urunumu bunları belirtseydnz cok daha iyi olurdu
var, burda mı alırsınız paket mi olsun..?