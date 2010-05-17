AOC 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik monitörünü satışa sunuyor

AOC ilk defa CeBIT 2010 fuarında tanıttığı, çoklu dokunmatik destekli yeni monitörünü önümüzdeki ay satışa sunuyor. Firmanın 21.5-inç boyutundaki e2239Fwt kod adlı yeni monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresiyle geliyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 250cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitör, Alüminyum çerçevesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. WLED backlight tabanlı olan monitör, görüntü aktarımı için bir adet D-Sub ve iki adet HDMI konnektörünü kullanıyor. Ek olarak üç adet USB 2.0 portuna ve entegre hoparlörlerle donatılan AOC e2239Fwt'nin son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.