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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC 21.5-inç boyutundaki çoklu dokunmatik monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOC ilk defa CeBIT 2010 fuarında tanıttığı, çoklu dokunmatik destekli yeni monitörünü önümüzdeki ay satışa sunuyor. Firmanın 21.5-inç boyutundaki e2239Fwt kod adlı yeni monitörü, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms tepki süresiyle geliyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 250cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitör, Alüminyum çerçevesiyle dikkat çekmeyi başarıyor. WLED backlight tabanlı olan monitör, görüntü aktarımı için bir adet D-Sub ve iki adet HDMI konnektörünü kullanıyor. Ek olarak üç adet USB 2.0 portuna ve entegre hoparlörlerle donatılan AOC e2239Fwt'nin son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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akcelik 9 yıl
ayakları süper olmuş sıradan değil farklı bir tasarım...
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thorismund 9 yıl
Tasarım kötü ama böyle teknolojileri sanırım artık daha çok görecez 3D ile birlikte...
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..Knight.. 9 yıl
Çoklu dokunmatik LCD'lerin yaygınlaştığını görmek güzel. Ama LCD'nin ayaklarını hiç beğenmedim.
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Batuist 9 yıl
hiç hoşuma gitmedi.. bir TN panel.. iki ekran %99 resistif ekran.. basınca duyarlı.. koca ekranın ortasına bastıracaksınız hemde yüksek çözünürlükte bir ekranda minik minik ikonların üzerine... küçük bir çocuğunuz varsa ekranın içine göçmesi işten bile olmaz sanırım... zaten ne zaman böyle bir kontrast oranına sahip monitör görsem oradan uzaklaşırım.. basit TN paneller ucuz pazarlama taktikleri vs. vs.
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Melih Vayvalak 9 yıl
İnanılmaz şık bir kasası var
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lj94 9 yıl
süper olur bu bnce ama fiyat yuksek olacaktir.
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