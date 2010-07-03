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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den tasarım odaklı WLED Full HD monitörler

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOC'den tasarım odaklı WLED Full HD monitörler
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AOC'den tasarım odaklı WLED Full HD monitörler
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Monitör üreticisi AOC, ürün gamını yeni modeller genişletmeye hazırlanıyor. Okula dönüş dönemi olarak bilinen Ağustos-Eylül dönemi hedef alınarak hazırlanan 22-inç boyutundaki e2237Fwh ve 24-inç boyutundaki e2437Fh modellerinin her ikisi de WLED backlight teknolojisini esas alıyor ve sahip oldukları özel tasarım ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. Etrafında Mavi ışık barı olan şeffaf çerçeveli monitörler, AOC'den yapılan açıklamaya göre 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne destek sunuyorlar. Tepki süreleri 5ms, parlaklık seviyeleri 250cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranları 20,000,000:1 olarak açıklanan yeni monitörler görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyorlar.

Ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayan iCare sensör teknolojisine sahip yeni monitörlerin en iyi ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.


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MxFxOx 8 yıl
2 adet usb girişi işgal edecektir.Masaüstü için performanslı ürünler daha mantıklı, keşke bunun 14 yada 15 inc modellerini yapsalar daha pratik olurdu.
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ylpc 9 yıl
tasarımını beğenmedim kontrast kasacaklarına parlaklık kassınlar biraz
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DH Misafiri 9 yıl
wled nedir?
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EGercek 9 yıl
Tasarımı kötü olmuş.Çok küt duruyor
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vidoko 9 yıl
hdmı girişi yokmu bunun..??
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mehmednaim 9 yıl
Apple'a benzemesin diye bu şekilde yapmışlar galiba, bence de çirkin olmuş biraz.
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Fetih 9 yıl
Siyah çerçevenin etrafına beyaz çerçeve geçirilmiş gibi.Tasarımını beğenmedim.
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