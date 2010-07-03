AOC'den tasarım odaklı WLED Full HD monitörler

Monitör üreticisi AOC, ürün gamını yeni modeller genişletmeye hazırlanıyor. Okula dönüş dönemi olarak bilinen Ağustos-Eylül dönemi hedef alınarak hazırlanan 22-inç boyutundaki e2237Fwh ve 24-inç boyutundaki e2437Fh modellerinin her ikisi de WLED backlight teknolojisini esas alıyor ve sahip oldukları özel tasarım ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. Etrafında Mavi ışık barı olan şeffaf çerçeveli monitörler, AOC'den yapılan açıklamaya göre 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne destek sunuyorlar. Tepki süreleri 5ms, parlaklık seviyeleri 250cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranları 20,000,000:1 olarak açıklanan yeni monitörler görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyorlar.

Ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayan iCare sensör teknolojisine sahip yeni monitörlerin en iyi ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.