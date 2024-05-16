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TCL, dünyada bir ilke imza atarak 1000 Hz yenileme hızına sahip 4K bir panel duyurdu. Şirket, yeni paneliyle oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Kaliforniya'daki DisplayWeek 2024 konferansında yeni teknolojilerini sergileyen TCL'nin yeni paneliyle ilgili henüz bir basın bülteni yayınlanmadığı için detayları henüz bilmiyoruz ancak heyecan verici olduğu kesin. Daha önce Asus, ROG Swift PG248QP monitörüyle ve BenQ, ZOWIE XL2586X monitörüyle 540 Hz yenileme hızına çıkmayı başarmıştı.

TCL'in diğer yeni teknolojileri

Konferansta TCL CSOT, HVA, HFS, MLED, MLCD, FMM OLED ve IJP OLED gibi çeşitli ekran teknolojilerini sergiliyor. Dünyanın ilk 7,85 inç Tandem Üç Katlı Ekranı ve 2,8K Inkjet Baskı Hibrit OLED ekran gibi son teknoloji ürünler göze çarpıyor. Diğer öne çıkan ürünler arasında, dünyanın en yüksek çözünürlüklü 16 inç 8K dizüstü bilgisayar ekranı ve dünyanın ilk 6,9 mm kalınlığında 57 inç MLED monitörü yer alıyor.

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Modern GPU'ların özellikle AAA oyunlarda 4K 1000 Hz standardına ulaşabilecekleri şüpheli. Ancak üst seviye GPU'larla çözünürlüğü 1080p'ye düşürerek 1000 fps görüntü elde etmek mümkün olabilir. Counter Strike 2 gibi Espor oyunlarında en yüksek donanım ile 1000 fps'nin üzerine çıkmak mümkün. Dolayısıyla eSpor oyuncuları bu monitörün yüksek tazeleme hızından yararlanabilir.

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TCL, dünyanın ilk 1000 Hz 4K monitörünü sergiledi