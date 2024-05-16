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    Anlık Bildirim

    TCL, dünyanın ilk 1000 Hz 4K monitörünü sergiledi

    TCL, dünyada bir ilke imza atarak 1000 Hz yenileme hızına sahip 4K bir panel duyurdu. Şirket, yeni paneliyle oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
    TCL, dünyanın ilk 1000 Hz 4K monitörünü sergiledi
    TCL, dünyada bir ilke imza atarak 1000 Hz yenileme hızına sahip 4K bir panel duyurdu. Şirket, yeni paneliyle oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

    Kaliforniya'daki DisplayWeek 2024 konferansında yeni teknolojilerini sergileyen TCL'nin yeni paneliyle ilgili henüz bir basın bülteni yayınlanmadığı için detayları henüz bilmiyoruz ancak heyecan verici olduğu kesin. Daha önce Asus, ROG Swift PG248QP monitörüyle ve BenQ, ZOWIE XL2586X monitörüyle 540 Hz yenileme hızına çıkmayı başarmıştı.

    TCL'in diğer yeni teknolojileri

    Konferansta TCL CSOT, HVA, HFS, MLED, MLCD, FMM OLED ve IJP OLED gibi çeşitli ekran teknolojilerini sergiliyor. Dünyanın ilk 7,85 inç Tandem Üç Katlı Ekranı ve 2,8K Inkjet Baskı Hibrit OLED ekran gibi son teknoloji ürünler göze çarpıyor. Diğer öne çıkan ürünler arasında, dünyanın en yüksek çözünürlüklü 16 inç 8K dizüstü bilgisayar ekranı ve dünyanın ilk 6,9 mm kalınlığında 57 inç MLED monitörü yer alıyor.

    Modern GPU'ların özellikle AAA oyunlarda 4K 1000 Hz standardına ulaşabilecekleri şüpheli. Ancak üst seviye GPU'larla çözünürlüğü 1080p'ye düşürerek 1000 fps görüntü elde etmek mümkün olabilir. Counter Strike 2 gibi Espor oyunlarında en yüksek donanım ile 1000 fps'nin üzerine çıkmak mümkün. Dolayısıyla eSpor oyuncuları bu monitörün yüksek tazeleme hızından yararlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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