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AOptix firması e-Gate retina taramasıyla havalimanı güvenliğini geliştirmeyi planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Göz retinası ile güvenlik taraması yapmak Azınlık Raporu ile geniş kitleler tarafından tanınır oldu ve güvenlik firmalarının gelecek hedefleri arasında bir numarada yer aldı. Büyük altyapı masrafları nedeniyle küçük alanlarda denemeleri yapılan retina taraması, gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile artık yaygın kullanıma hazır geliyor.

Güvenlik firması AOptix, kullanımda olan kimlik ve ve geçiş kartı kontrol sistemlerinin yerine biometrik tarayıcısı e-Gate'i yerleştirerek işlemlerin çok hızlı bir şekilde tamamlanması üzerine çalışmalar yapıyor.

Dünya genelinde üç havalanında denemeye alınan sistem retina taraması yaparak bunu biniş kartı ile eşleştiriyor ve yolcu bilgilerini kontrol ediyor. Uluslararası Hava Ulaşımı Birliği (IATA) tarafından onaylanan projede güvenlik kontrolleri böylece çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Proje IATA'nın yolcu yönetim programını yürüten Checkpoint of the Future girişiminin bir parçası olarak kabul edildi.

E-Gate projesi kimlik kontrolleri esnasında meydana gelebilecek insan hatalarını da sıfıra indiriyor. Proje ilerleyen aylarda daha da geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Proje elbette X-Ray cihazları, check-in veya pasaport kontrollerinin yerini almıyor. Asıl hedef şüpheli veya suçluları henüz girişte hızlıca tespit etmek ve tedbirleri almak.

AOptix firması bu projede kendi geliştirdiği InSight®2 retina tarama sistemini kullanıyor. Firma 7-9 Eylül tarihleri arasında Kanada'da sonraki nesil e-Gate sisteminin de tanıtımını yaptı. Projenin sonraki aşamasında yeni nesil bu sistemler kullanılacak.
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cosica 6 yıl
retina taraması yapan cihazlar ne kadar yakından tarama yapıyor bilen var mı? gözünü yaslamak mı gerekiyor yoksa 30-50 cm gibi mesafeden de tarama yapabilir mi?
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dehset11 8 yıl
Bence butarz calismalar insanlar uzerindeki etkileri gorulmeden yayginlasmamali. Amerika kitasindaki ulkelerde saglikmi guvenlikmi ikileminde hemen guvenlik onplana cikiyo. Ben optik sektorundeyim ve ordada polikarbon cam kullanimini on plana cikardilar ama gorus kalitesi en berbat camdir kendisi. Bu uygulamanin gozde yaratacagi etkileri cok iyi gozlemlemek gerekli ve şahsen birileri golgesinden korkuyo diyede havalimanina girerken gozume zarar verilmesini istemem. X raylerle yeterince yapiyolar bu isi zaten.
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EnemyTerritory 8 yıl
Parmak izi ile yapsalar çok mu zor?,gözü direk lazer gibi birşeyle tarayacaklar zararı mutlaka ilerde çıkar ama parmak izinde resim çekip karşılaştırıyor kendi içinde olan parmak izleriyle,böyle daha iyi olur...
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wampaa 8 yıl
Aoptix süper firmaymış :)
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