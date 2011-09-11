AOptix firması e-Gate retina taramasıyla havalimanı güvenliğini geliştirmeyi planlıyor





Göz retinası ile güvenlik taraması yapmak Azınlık Raporu ile geniş kitleler tarafından tanınır oldu ve güvenlik firmalarının gelecek hedefleri arasında bir numarada yer aldı. Büyük altyapı masrafları nedeniyle küçük alanlarda denemeleri yapılan retina taraması, gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile artık yaygın kullanıma hazır geliyor.

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Güvenlik firması AOptix, kullanımda olan kimlik ve ve geçiş kartı kontrol sistemlerinin yerine biometrik tarayıcısı e-Gate'i yerleştirerek işlemlerin çok hızlı bir şekilde tamamlanması üzerine çalışmalar yapıyor.Dünya genelinde üç havalanında denemeye alınan sistem retina taraması yaparak bunu biniş kartı ile eşleştiriyor ve yolcu bilgilerini kontrol ediyor. Uluslararası Hava Ulaşımı Birliği (IATA) tarafından onaylanan projede güvenlik kontrolleri böylece çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Proje IATA'nın yolcu yönetim programını yürüten Checkpoint of the Future girişiminin bir parçası olarak kabul edildi.E-Gate projesi kimlik kontrolleri esnasında meydana gelebilecek insan hatalarını da sıfıra indiriyor. Proje ilerleyen aylarda daha da geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.Proje elbette X-Ray cihazları, check-in veya pasaport kontrollerinin yerini almıyor. Asıl hedef şüpheli veya suçluları henüz girişte hızlıca tespit etmek ve tedbirleri almak.AOptix firması bu projede kendi geliştirdiği InSight®2 retina tarama sistemini kullanıyor. Firma 7-9 Eylül tarihleri arasında Kanada'da sonraki nesil e-Gate sisteminin de tanıtımını yaptı. Projenin sonraki aşamasında yeni nesil bu sistemler kullanılacak.