Mark Zuckerberg, Apple ile dalga geçti: "Google'ı tercih ederim"

Zuckerberg, App Store kararı sonrası sessiz kalmadı
Hatırlanacağı üzere Apple, Epic Games ile yaşadığı ödeme sistemleri krizinin ardından Fortnite'ı App Store'dan kaldırmış, bu hamle ise geniş çaplı düzenleyici baskılara yol açmıştı. ABD'de alınan son kararla birlikte Apple artık App Store üzerindeki yönlendirme kısıtlamalarını gevşetmek zorunda kaldı. Stripe gibi uygulama içi satın alımların dışında kalan platformlar da bu karar sayesinde Apple'a komisyon ödemekten kurtulmuş oldu.
Bu arada, Zuckerberg'in sözleri Apple'la olan eski rekabetin yansıması gibi görünüyor. Keza Apple CEO’su Tim Cook da Facebook’un gizlilik uygulamaları nedeniyle Kongre'de sert eleştirilere maruz kalan Zuckerberg’e gönderme yapmış, "Ben böyle bir duruma düşmezdim" diyerek mesafesini korumuştu.
Meta cephesinde ise rekabet yalnızca yazılım politikalarıyla sınırlı değil. Şirket, yakında uygun fiyatlı Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Öte yandan Apple'ın da kendi "Apple Intelligence" destekli artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Her iki ürünün de yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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