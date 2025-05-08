Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Stripe Sessions 2025 etkinliğinde sahne alan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın ABD'de App Store politikalarından geri atması ile dalga geçti. Stripe CEO'sunun yönelttiği bir soruya "Tim’in haftası pek iyi geçmedi" yanıtını veren Zuckerberg, Üstüne gitmeyeceğim ama Sundar’ı seviyorum," diyerek Google'a destek verdi.

Zuckerberg, App Store kararı sonrası sessiz kalmadı

Hatırlanacağı üzere Apple, Epic Games ile yaşadığı ödeme sistemleri krizinin ardından Fortnite'ı App Store'dan kaldırmış, bu hamle ise geniş çaplı düzenleyici baskılara yol açmıştı. ABD'de alınan son kararla birlikte Apple artık App Store üzerindeki yönlendirme kısıtlamalarını gevşetmek zorunda kaldı. Stripe gibi uygulama içi satın alımların dışında kalan platformlar da bu karar sayesinde Apple'a komisyon ödemekten kurtulmuş oldu.

Bu arada, Zuckerberg'in sözleri Apple'la olan eski rekabetin yansıması gibi görünüyor. Keza Apple CEO’su Tim Cook da Facebook’un gizlilik uygulamaları nedeniyle Kongre'de sert eleştirilere maruz kalan Zuckerberg’e gönderme yapmış, "Ben böyle bir duruma düşmezdim" diyerek mesafesini korumuştu.

Fortnite ABD’de zafer kazandı 5 gün önce eklendi

Meta cephesinde ise rekabet yalnızca yazılım politikalarıyla sınırlı değil. Şirket, yakında uygun fiyatlı Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Öte yandan Apple'ın da kendi "Apple Intelligence" destekli artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Her iki ürünün de yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Mark Zuckerberg, Apple ile dalga geçti: "Google'ı tercih ederim"