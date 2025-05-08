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    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü

    Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükseliyor. Pakistan’ın Çin menşeili uçak ve mühimmatlar ile Hindistan’ın Fransız menşeili Dassault Rafale uçaklarını düşürdüğü bildirildi.

    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü Tam Boyutta Gör
    Nisan ayının sonunda tırmanmaya başlayan Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon sıcak temasa yükseldi. Hindistan’ın hava saldırıları sonrasında cevap veren Pakistan, beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. İki nükleer güç arasında tansiyon artarken gündeme iki ülke arasındaki hava kuvvetleri ve yetenekleri de geldi. Pakistan’ın Çin menşeili çözümler ile sahada fark yarattığı bildiriliyor.

    İlk Fransız Rafale düşürüldü

    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü Tam Boyutta Gör
    Aktarılan bilgilere göre Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait Çin yapımı J-10C savaş uçağı, Hindistan’ın gözde hava üstünlük platformlarından biri olan Rafale’i uzun menzilli PL-15 füzesiyle düşürdü. Eğer doğruysa, bu olay yalnızca Rafale jetlerinin ilk muharebe kaybı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Çin'in ileri hava-hava füze teknolojisinin savaşta kanıtlanmış ilk başarısı olarak kayıtlara geçecek.
    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü Tam Boyutta Gör
    Bu çarpıcı iddia, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 6 Mayıs’ta başlattığı Sindoor Operasyonu kapsamında Pakistan kontrolündeki Keşmir ve Pencap bölgesinde belirlenen hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından gündeme geldi. Pakistan’ın buna karşılık olarak çok sayıda savaş uçağı kaldırdığı ve savunma operasyonları yürüttüğü bildirildi. Pakistan ordusuna bağlı ISPR kaynakları 5 Hint savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı. Bu araçlar arasında 3 Rafale’in bulunduğu, birinin ise J-10C tarafından PL-15 füzesiyle yüksek irtifada vurulduğu iddia ediliyor.

    Hindistan Savunma Bakanlığı bu iddiaları asılsız ve propaganda amaçlı olarak nitelendirirken CNN’in dayandırdığı bir Fransız istihbarat raporuna göre en az bir Rafale kaybedildi. Ancak uçağın hangi platformlar tarafından düşürüldüğü netleşmiş değil.

    PL-15 vs Meteor

    İddiaların merkezindeki iki jet, Güney Asya’daki en gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarını temsil ediyor. Fransız yapımı Rafale, gelişmiş radar sistemleri (RBE2-AA AESA), SPECTRA elektronik harp yetenekleri ve 150-200 kilometre menzili ve 60km kaçışsız bölgesi ile dünyanın en ölümcül BVR silahlarından biri olan Meteor füzesiyle öne çıkarken; Çin menşeili J-10C, KLJ-7A AESA radarı ve 200-300 km menzile sahip olduğu iddia edilen PL-15 ile radar güdümlü menzilli muharebede üstünlük sağlamayı hedefliyor.

    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü Tam Boyutta Gör
    Burada maliyetler de oldukça dikkat çekiyor. Çeşitli kaynaklara göre Fransız Rafale platformu 100-120 milyon dolar arasında birim fiyata sahipken J-10C’nin ise 45-50 milyon arasında olduğu belirtiliyor.

    Uzmanlara göre, eğer PL-15 gerçekten bir Rafale’i hedef alarak etkisiz hâle getirdiyse, bu durum hava savaşlarının doğasında bir değişim yaşandığını gösteriyor. Artık manevra kabiliyeti değil, radar menzili, elektronik üstünlük ve füze kinematiği savaşın seyrini belirliyor.

    Hava Kuvvetleri karşılaştırması

    Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2.300 hava aracı ve 135.000 personeli ile Hindistan Hava Kuvvetleri, dünyanın dördüncü büyük hava gücü konumunda. Su-30MKI, Rafale, MiG-29, Mirage 2000 gibi güçlü dördüncü nesil savaş uçaklarının yanı sıra, yerli üretim HAL Tejas ile de filosunu çeşitlendiriyor.

    Ancak bu geniş ve zengin filonun dikkat çeken eksiklikleri de var:

    • Beşinci nesil savaş uçağı yok
    • Hiçbir uçakta gizlilik (stealth) kabiliyeti bulunmuyor
    • Stratejik bombardıman kapasitesine sahip değil

    Pakistan Hava Kuvvetleri, yaklaşık 1.434 hava aracı ve 70.000 personeli ile Hindistan’dan daha küçük. Ancak bu küçüklük, zayıflık anlamına gelmiyor. Pakistan, özellikle son yıllarda hava savunmasını asimetrik kabiliyetlerle güçlendirmeye odaklandı.

    • 75 adet ABD yapımı F-16 Fighting Falcon
    • Çin’den temin edilen J-10C ve JF-17 savaş uçakları
    • PL-15 gibi uzun menzilli, modern hava-hava füzeleri

    F-16’lar hava üstünlüğü görevlerinde güvenilirliğini defalarca kanıtlamışken, J-10C gibi yeni nesil platformlar elektronik harp ve radar güdümlü muharebede avantaj sağlıyor. Buna karşın, Pakistan da Hindistan gibi stealth uçağa ve stratejik bombardıman kapasitesine sahip değil.

    Kaynakça https://armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/breaking-news-first-french-rafale-fighter-jet-loss-pakistani-j-10c-from-china-may-have-used-pl-15-to-down-indian-rafale https://nationalinterest.org/blog/buzz/indias-and-pakistans-air-forces-will-likely-go-to-war-soon-who-would-win https://www.aerotime.aero/articles/27553-top-10-most-expensive-fighter-jets
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