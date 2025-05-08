Pakistan-Hindistan savaşında Çin damgası: İlk Rafale düştü

İlk Fransız Rafale düşürüldü
Hindistan Savunma Bakanlığı bu iddiaları asılsız ve propaganda amaçlı olarak nitelendirirken CNN’in dayandırdığı bir Fransız istihbarat raporuna göre en az bir Rafale kaybedildi. Ancak uçağın hangi platformlar tarafından düşürüldüğü netleşmiş değil.
PL-15 vs Meteor
İddiaların merkezindeki iki jet, Güney Asya’daki en gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarını temsil ediyor. Fransız yapımı Rafale, gelişmiş radar sistemleri (RBE2-AA AESA), SPECTRA elektronik harp yetenekleri ve 150-200 kilometre menzili ve 60km kaçışsız bölgesi ile dünyanın en ölümcül BVR silahlarından biri olan Meteor füzesiyle öne çıkarken; Çin menşeili J-10C, KLJ-7A AESA radarı ve 200-300 km menzile sahip olduğu iddia edilen PL-15 ile radar güdümlü menzilli muharebede üstünlük sağlamayı hedefliyor.
Uzmanlara göre, eğer PL-15 gerçekten bir Rafale’i hedef alarak etkisiz hâle getirdiyse, bu durum hava savaşlarının doğasında bir değişim yaşandığını gösteriyor. Artık manevra kabiliyeti değil, radar menzili, elektronik üstünlük ve füze kinematiği savaşın seyrini belirliyor.
Hava Kuvvetleri karşılaştırması
Ancak bu geniş ve zengin filonun dikkat çeken eksiklikleri de var:
- Beşinci nesil savaş uçağı yok
- Hiçbir uçakta gizlilik (stealth) kabiliyeti bulunmuyor
- Stratejik bombardıman kapasitesine sahip değil
Pakistan Hava Kuvvetleri, yaklaşık 1.434 hava aracı ve 70.000 personeli ile Hindistan’dan daha küçük. Ancak bu küçüklük, zayıflık anlamına gelmiyor. Pakistan, özellikle son yıllarda hava savunmasını asimetrik kabiliyetlerle güçlendirmeye odaklandı.
- 75 adet ABD yapımı F-16 Fighting Falcon
- Çin’den temin edilen J-10C ve JF-17 savaş uçakları
- PL-15 gibi uzun menzilli, modern hava-hava füzeleri
F-16’lar hava üstünlüğü görevlerinde güvenilirliğini defalarca kanıtlamışken, J-10C gibi yeni nesil platformlar elektronik harp ve radar güdümlü muharebede avantaj sağlıyor. Buna karşın, Pakistan da Hindistan gibi stealth uçağa ve stratejik bombardıman kapasitesine sahip değil.Kaynakça https://armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/breaking-news-first-french-rafale-fighter-jet-loss-pakistani-j-10c-from-china-may-have-used-pl-15-to-down-indian-rafale https://nationalinterest.org/blog/buzz/indias-and-pakistans-air-forces-will-likely-go-to-war-soon-who-would-win https://www.aerotime.aero/articles/27553-top-10-most-expensive-fighter-jets Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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