Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, insanlar gibi dokunmayı hisseden ilk robotu Vulcan'ı tanıttı

    Amazon, dokunma duyusuna sahip yapay zeka destekli depo robotu Vulcan'ı tanıttı. Amazon, Vulcaon robotunun mevcut depo çalışanlarıyla birlikte kullanılacağını söylüyor.

    Amazon, dokunmayı hisseden ilk robotu Vulcan'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, depolarındaki operasyonları daha akıllı ve güvenli hale getirmek için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli robotunu tanıttı. "Vulcan" adı verilen bu robot, yalnızca görsel değil, fiziksel temas yoluyla da çevresini algılayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, Vulcan’ın tamamen otomasyon hedefiyle değil, insan çalışanlarla iş birliği içinde çalışmak üzere tasarlandığını vurguluyor.

    İnsan gibi “hissetme” yeteneği

    Amazon, Vulcan’ın dokunma duyusuna sahip ilk robotları olduğunu söylüyor. Vulcan, üzerindeki kuvvet sensörleri sayesinde temas ettiği nesneleri algılayabiliyor; bu sayede ne kadar kuvvet uygulayacağını ve hangi hızda hareket edeceğini hesaplayabiliyor. Böylece ürünleri istiflemede ve yerleştirmede daha fazla hassasiyet sağlanıyor.

    Sistemin tamamı dokunma, kuvvet geri bildirimi gibi fiziksel veri kümeleriyle eğitildi. Robot ayrıca kendi başarısızlıklarından da öğrenebiliyor. Böylelikle Vulcan, zaman içinde daha fazla deneyim kazanarak performansını artırabiliyor. Şu anda ABD'nin Spokane ve Almanya'nın Hamburg şehirlerinde aktif olarak kullanılan Vulcan, bugüne dek yarım milyondan fazla sipariş işlemiş durumda.

    Vulcan, Amazon’un depolardaki ürün stoğunun yaklaşık yüzde 75’ini tek başına işleyebiliyor. Kaldıramadığı ya da tanımlayamadığı ürünlerde ise bir insan çalışandan yardım istiyor. Amazon’un bugüne kadar 750 binden fazla robotu faaliyete geçirdiği bilinirken, şirketin dünya genelinde yaklaşık bir milyon depo çalışanı bulunuyor. Amazon’un yeni nesil robotu Vulcan, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve ABD'deki diğer depolarda da kullanılmaya başlanacak. Şirket, bu teknolojinin insan gücünü tamamen ikame etmeyeceğini, bunun yerine yan yana çalışmak için geliştirildiğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/amazon-unveils-vulcan-its-first-robot-with-a-sense-of-touch/ https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-vulcan-robot-pick-stow-touch
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mkk ücreti nedir ford fiesta 1.4 tdci zoretanin sivilce kusması ne zaman başlar izmir almanca kursu opel zafira life yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum