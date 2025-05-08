Amazon, insanlar gibi dokunmayı hisseden ilk robotu Vulcan'ı tanıttı

İnsan gibi “hissetme” yeteneği
Amazon, Vulcan’ın dokunma duyusuna sahip ilk robotları olduğunu söylüyor. Vulcan, üzerindeki kuvvet sensörleri sayesinde temas ettiği nesneleri algılayabiliyor; bu sayede ne kadar kuvvet uygulayacağını ve hangi hızda hareket edeceğini hesaplayabiliyor. Böylece ürünleri istiflemede ve yerleştirmede daha fazla hassasiyet sağlanıyor.
Sistemin tamamı dokunma, kuvvet geri bildirimi gibi fiziksel veri kümeleriyle eğitildi. Robot ayrıca kendi başarısızlıklarından da öğrenebiliyor. Böylelikle Vulcan, zaman içinde daha fazla deneyim kazanarak performansını artırabiliyor. Şu anda ABD'nin Spokane ve Almanya'nın Hamburg şehirlerinde aktif olarak kullanılan Vulcan, bugüne dek yarım milyondan fazla sipariş işlemiş durumda.
Vulcan, Amazon’un depolardaki ürün stoğunun yaklaşık yüzde 75’ini tek başına işleyebiliyor. Kaldıramadığı ya da tanımlayamadığı ürünlerde ise bir insan çalışandan yardım istiyor. Amazon’un bugüne kadar 750 binden fazla robotu faaliyete geçirdiği bilinirken, şirketin dünya genelinde yaklaşık bir milyon depo çalışanı bulunuyor. Amazon’un yeni nesil robotu Vulcan, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve ABD'deki diğer depolarda da kullanılmaya başlanacak. Şirket, bu teknolojinin insan gücünü tamamen ikame etmeyeceğini, bunun yerine yan yana çalışmak için geliştirildiğini söylüyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/amazon-unveils-vulcan-its-first-robot-with-a-sense-of-touch/ https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-vulcan-robot-pick-stow-touch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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