Amazon, insanlar gibi dokunmayı hisseden ilk robotu Vulcan'ı tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon, depolarındaki operasyonları daha akıllı ve güvenli hale getirmek için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli robotunu tanıttı. "Vulcan" adı verilen bu robot, yalnızca görsel değil, fiziksel temas yoluyla da çevresini algılayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, Vulcan’ın tamamen otomasyon hedefiyle değil, insan çalışanlarla iş birliği içinde çalışmak üzere tasarlandığını vurguluyor.

İnsan gibi “hissetme” yeteneği

Amazon, Vulcan’ın dokunma duyusuna sahip ilk robotları olduğunu söylüyor. Vulcan, üzerindeki kuvvet sensörleri sayesinde temas ettiği nesneleri algılayabiliyor; bu sayede ne kadar kuvvet uygulayacağını ve hangi hızda hareket edeceğini hesaplayabiliyor. Böylece ürünleri istiflemede ve yerleştirmede daha fazla hassasiyet sağlanıyor.

Sistemin tamamı dokunma, kuvvet geri bildirimi gibi fiziksel veri kümeleriyle eğitildi. Robot ayrıca kendi başarısızlıklarından da öğrenebiliyor. Böylelikle Vulcan, zaman içinde daha fazla deneyim kazanarak performansını artırabiliyor. Şu anda ABD'nin Spokane ve Almanya'nın Hamburg şehirlerinde aktif olarak kullanılan Vulcan, bugüne dek yarım milyondan fazla sipariş işlemiş durumda.

Yapay zekalar akıllandıkça daha fazla yalan söylüyor 1 gün önce eklendi

Vulcan, Amazon’un depolardaki ürün stoğunun yaklaşık yüzde 75’ini tek başına işleyebiliyor. Kaldıramadığı ya da tanımlayamadığı ürünlerde ise bir insan çalışandan yardım istiyor. Amazon’un bugüne kadar 750 binden fazla robotu faaliyete geçirdiği bilinirken, şirketin dünya genelinde yaklaşık bir milyon depo çalışanı bulunuyor. Amazon’un yeni nesil robotu Vulcan, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve ABD'deki diğer depolarda da kullanılmaya başlanacak. Şirket, bu teknolojinin insan gücünü tamamen ikame etmeyeceğini, bunun yerine yan yana çalışmak için geliştirildiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Amazon, dokunmayı hisseden ilk robotu Vulcan'ı tanıttı