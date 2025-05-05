Elon Musk’ın artık kendi şehri var: Starbase

Artık Musk’ın bir şehri var
Cameron County sınırları içinde yer alan ve ağırlıklı olarak SpaceX çalışanlarının yaşadığı bölgede gerçekleştirilen oylamada, 212 kişi şehirleşme lehine oy kullanırken yalnızca 6 kişi bu öneriye karşı çıktı. Yasa gereği 143 "evet" oyu yeterliydi, dolayısıyla oylama teknik olarak başarılı kabul ediliyor. Ancak seçimin resmen geçerli sayılabilmesi için yerel yargıçlar ve yetkili makamlar tarafından onaylanması gerekiyor.
Starbase, SpaceX’in roket motorlarını geliştirdiği, uzay araçlarını fırlattığı ve ileri düzey uzay teknolojileri ürettiği stratejik bir merkez. Şehir statüsü kazanması halinde, SpaceX’in test ve fırlatma süreçlerinde daha az bürokratik engelle karşılaşabileceği, özellikle de halka açık yolları ve plajları geçici olarak kapatma gibi konularda daha bağımsız hareket edebileceği değerlendiriliyor.
Musk, sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda, Starbase, Teksas'ın “Artık gerçek bir şehir!” olduğunu yazdı. Starbase’in yeni açılan sosyal medya hesabından da şu açıklama geldi: “Bir şehir olmak, insanlığın uzaydaki yerinin geleceğini inşa eden erkekler ve kadınlar için mümkün olan en iyi topluluğu inşa etmeye devam etmemize yardımcı olacak.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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