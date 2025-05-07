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    RoQNET: Kuantum haberleşmede 18 kilometrelik dev atılım

    ABD’li araştırmacılar, Rochester Kuantum Ağı (RoQNET) ile yaklaşık 18 kilometrelik fiber optik hat üzerinden tekil fotonlarla oda sıcaklığında kuantum veri iletimi gerçekleştirdi.

    RoQNET: Kuantum haberleşmede 18 kilometrelik dev atılım Tam Boyutta Gör
    ABD’deki Rochester Institute of Technology (RIT) ve University of Rochester bünyesindeki bilim insanları, aralarında yaklaşık 18 kilometrelik (11 mil) bir mesafe bulunan iki kampüs arasında deneysel bir kuantum iletişim ağı kurmayı başardı. Rochester Kuantum Ağı (RoQNET) adı verilen sistem, oda sıcaklığında, yalnızca tekil fotonlar kullanılarak veri iletimini mümkün kıldı.

    Mevcut fiber altyapı kullanıldı

    Bilim insanları, RoQNET ağı sayesinde fotonlar üzerinden iletilen kuantum bilgilerini mevcut fiber optik kablolar aracılığıyla başarıyla transfer etti. Fotonlar, hem ışık hızında hareket edebilme hem de geniş dalga boyu yelpazesiyle farklı kuantum bitleri türleriyle uyumlu çalışabilme özellikleri sayesinde uzun mesafeli kuantum iletişimde en uygun aday olarak öne çıkıyor.

    RoQNET: Kuantum haberleşmede 18 kilometrelik dev atılım Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, geleneksel olarak hacimli optik sistemler ve büyük teleskoplarla gerçekleştirilen kuantum dolanıklık deneylerini, entegre kuantum fotonik çipler üzerine taşımayı hedefliyor. Bu sayede, kuantum ağları daha kompakt, ucuz ve yaygın hale gelebilecek.

    Bilim insanları yapılan çalışmanın yalnızca güvenli iletişim değil, aynı zamanda dağıtık hesaplama ve kuantum görüntüleme gibi alanlarda da çığır açabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Araştırmanın bir sonraki adımında RoQNET’in Brookhaven Ulusal Laboratuvarı, Stony Brook Üniversitesi, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve New York Üniversitesi gibi diğer araştırma merkezlerine bağlanması planlanıyor. Proje, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından destekleniyor.

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