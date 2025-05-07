RoQNET: Kuantum haberleşmede 18 kilometrelik dev atılım

Mevcut fiber altyapı kullanıldı
Bilim insanları, RoQNET ağı sayesinde fotonlar üzerinden iletilen kuantum bilgilerini mevcut fiber optik kablolar aracılığıyla başarıyla transfer etti. Fotonlar, hem ışık hızında hareket edebilme hem de geniş dalga boyu yelpazesiyle farklı kuantum bitleri türleriyle uyumlu çalışabilme özellikleri sayesinde uzun mesafeli kuantum iletişimde en uygun aday olarak öne çıkıyor.
Bilim insanları yapılan çalışmanın yalnızca güvenli iletişim değil, aynı zamanda dağıtık hesaplama ve kuantum görüntüleme gibi alanlarda da çığır açabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Araştırmanın bir sonraki adımında RoQNET’in Brookhaven Ulusal Laboratuvarı, Stony Brook Üniversitesi, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve New York Üniversitesi gibi diğer araştırma merkezlerine bağlanması planlanıyor. Proje, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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