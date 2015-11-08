ARCTIC, işlemciler için ilk hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümünü duyurdu









2001 yılından bu yana bilgisayar pazarında soğutma çözümleri geliştiren ARCTIC, bu yıl ilk kez hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümlerine yer vermeye başlamıştı. Ekran kartı için sıvı soğutma çözümlerinin ardından şimdi de işlemci sıvı soğutma çözümleri görücüye çıktı.





Liquid Freezer 120 ve Liquid Freezer 240 adındaki modeller sınıfındaki en güçlü ve en sessiz sıvı soğutma çözümleri olduğu iddiasında. 16 çekirdeğe kadar işlemcileri soğutabilen modeller sırasıyla 250 Watt ve 300 Watt ısıl tasarım gücüyle başa çıkabiliyor.





İki model de daha çok hız aşırtma tutkunlarını hedefliyor. Modellerde en iyi hava akışını sağlayan dinamik rulmanlı ARCTIC F12 fanları kullanılıyor. Liquid Freezer 120 modelinde 120mm radyatör ve iki adet fan, Liquid Freezer 240 modelinde ise 240mm radyatör ve 4 adet fan mevcut.





Sıvıyı döndüren pompa 2 Watt güç harcarken, işlemciye temas eden plaka ise bakırdan imal edilmiş. Modern Intel ve AMD soketleri ile uyumlu olan serinin kutusunda civata, MX-4 termal bileşen gibi gerekli tüm araçlar çıkıyor. 2 yıllık garanti ile satışa sunulan seride 61 Pound ve 70 Pound fiyat etiketleri mevcut.