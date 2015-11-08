ARCTIC, işlemciler için ilk hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümünü duyurdu

Haber Editörü
2001 yılından bu yana bilgisayar pazarında soğutma çözümleri geliştiren ARCTIC, bu yıl ilk kez hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümlerine yer vermeye başlamıştı. Ekran kartı için sıvı soğutma çözümlerinin ardından şimdi de işlemci sıvı soğutma çözümleri görücüye çıktı.
Liquid Freezer 120 ve Liquid Freezer 240 adındaki modeller sınıfındaki en güçlü ve en sessiz sıvı soğutma çözümleri olduğu iddiasında. 16 çekirdeğe kadar işlemcileri soğutabilen modeller sırasıyla 250 Watt ve 300 Watt ısıl tasarım gücüyle başa çıkabiliyor.
İki model de daha çok hız aşırtma tutkunlarını hedefliyor. Modellerde en iyi hava akışını sağlayan dinamik rulmanlı ARCTIC F12 fanları kullanılıyor. Liquid Freezer 120 modelinde 120mm radyatör ve iki adet fan, Liquid Freezer 240 modelinde ise 240mm radyatör ve 4 adet fan mevcut.
Sıvıyı döndüren pompa 2 Watt güç harcarken, işlemciye temas eden plaka ise bakırdan imal edilmiş. Modern Intel ve AMD soketleri ile uyumlu olan serinin kutusunda civata, MX-4 termal bileşen gibi gerekli tüm araçlar çıkıyor. 2 yıllık garanti ile satışa sunulan seride 61 Pound ve 70 Pound fiyat etiketleri mevcut.
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destek bölümü de çok iyidir. yakında testler gelince göreceksiniz. corsair bile kafa tutamaz arctic ile. bu firma gerçekten yaptığı işi çok iyi biliyor.
şu an iyi bir hava soğutmam olmasaydı(ashura) düşünmeden alırdım bir tane.
Sıvı soğutma=Yurt dışı.
Fiyatlar burda çok pahallı. Yurt dışı 2 kat daha ucuz olabiliyor bile.
Dediğiniz doğru ama.
Birşey soracağım.5 yıl garantisi varmış. Gidip h110 su kaçırırsa parasını veriyorlarmı parçaların merak ettim şimdi. Su akıttıktan sonra bence 100 yılın garantisi bile işe yaramaz o zaman. 500 TL'lik soğutucu 10000 TL'lik bilgisayarı bile pert edebilir o zaman.
Vermiyorsa o zaman en iyisi hava soğutma. Sorun çıkma olanağı da az en azından.
Bu gördüğünüz modeller esasen asetek 570LC VE 570 LX tir. asetek.com/...