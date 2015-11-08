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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARCTIC, işlemciler için ilk hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümünü duyurdu

Standart sistemlere göre daha fazla emek istediği için hepsi-bir-arada sıvı soğutma alanına firmalar bir anda giremiyor. ARCTIC yıllar sonra bu alana adım atmaya karar verdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ARCTIC, işlemciler için ilk hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümünü duyurdu



2001 yılından bu yana bilgisayar pazarında soğutma çözümleri geliştiren ARCTIC, bu yıl ilk kez hepsi-bir-arada sıvı soğutma çözümlerine yer vermeye başlamıştı. Ekran kartı için sıvı soğutma çözümlerinin ardından şimdi de işlemci sıvı soğutma çözümleri görücüye çıktı.

Liquid Freezer 120 ve Liquid Freezer 240 adındaki modeller sınıfındaki en güçlü ve en sessiz sıvı soğutma çözümleri olduğu iddiasında. 16 çekirdeğe kadar işlemcileri soğutabilen modeller sırasıyla 250 Watt ve 300 Watt ısıl tasarım gücüyle başa çıkabiliyor. 

İki model de daha çok hız aşırtma tutkunlarını hedefliyor. Modellerde en iyi hava akışını sağlayan dinamik rulmanlı ARCTIC F12 fanları kullanılıyor. Liquid Freezer 120 modelinde 120mm radyatör ve iki adet fan, Liquid Freezer 240 modelinde ise 240mm radyatör ve 4 adet fan mevcut. 

Sıvıyı döndüren pompa 2 Watt güç harcarken, işlemciye temas eden plaka ise bakırdan imal edilmiş. Modern Intel ve AMD soketleri ile uyumlu olan serinin kutusunda civata, MX-4 termal bileşen gibi gerekli tüm araçlar çıkıyor. 2 yıllık garanti ile satışa sunulan seride 61 Pound ve 70 Pound fiyat etiketleri mevcut.  

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TITAN291 4 yıl
marka ve ürün çeşitliliği iyidir, dövizin durumu ortadayken ticari olarak ülkeye getiren firma biraz zor çıkar.
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snip5r 4 yıl
evga gtx 780 sc icin extreme iv ve gtx 560 icin twin turbo 2 kullanmıştım. kesinlikle soğutma ve gürültü konusunda en iyi firma olduğunu söyleyebilirim. üstelik iki kart 20-30 derece daha düşük sıcaklık değeri veriyordu.
destek bölümü de çok iyidir. yakında testler gelince göreceksiniz. corsair bile kafa tutamaz arctic ile. bu firma gerçekten yaptığı işi çok iyi biliyor.
şu an iyi bir hava soğutmam olmasaydı(ashura) düşünmeden alırdım bir tane.
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Müddeiumumi 4 yıl
OneTreeHill'den bir inceleme gelir mi acaba?
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OverClocK1ng 4 yıl
Açıkçası benim için garanti biraz daha ön planda. Bu yüzden Corsair H110 kullanıyorum ve garantisi de 5 yıl. Hadi aldım diyelim. 2 yıl garanti verdi ve 2 yılı biraz geçince bozuldu veya su kaçırdı. Zaten fiyatlar 500 liralarda geziyor. Her 2 yılda bir 500 er lira verip bozulma riskine girmem...
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INCOMING 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Açıkçası benim için garanti biraz daha ön planda. Bu yüzden Corsair H110 kullanıyorum ve garantisi de 5 yıl. Hadi aldım diyelim. 2 yıl garanti verdi ve 2 yılı biraz geçince bozuldu veya su kaçırdı. Zaten fiyatlar 500 liralarda geziyor. Her 2 yılda bir 500 er lira verip bozulma riskine girmem...

Sıvı soğutma=Yurt dışı.

Fiyatlar burda çok pahallı. Yurt dışı 2 kat daha ucuz olabiliyor bile.

Dediğiniz doğru ama.

Birşey soracağım.5 yıl garantisi varmış. Gidip h110 su kaçırırsa parasını veriyorlarmı parçaların merak ettim şimdi. Su akıttıktan sonra bence 100 yılın garantisi bile işe yaramaz o zaman. 500 TL'lik soğutucu 10000 TL'lik bilgisayarı bile pert edebilir o zaman.

Vermiyorsa o zaman en iyisi hava soğutma. Sorun çıkma olanağı da az en azından.
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H.E.B Sup 4 yıl
Lp 240 ve 120 lik radyatörün kalınlığı 38mm.240lık h110i gtx den daha iyi bir sonuç verebilir gibi duruyor.

Bu gördüğünüz modeller esasen asetek 570LC VE 570 LX tir. asetek.com/...
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