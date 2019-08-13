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ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

ASELSAN'ın ürettiği Lazer Savunma Sistemi(LSS)'nin Çin yapımı bir SİHA'yı düşürmek için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti mensupları tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.
1 sa.
1,2b
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor
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Türkiye’nin bir süredir savunma alanında kullanmak üzere lazer teknolojisi üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG)'nun öncülüğünde başlatılan çalışmalarda Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi geliştirildiği haberleri ise zamanında ülke gündeminde yer almıştı.

Geçtiğimiz süre zarfında ASELSAN’ın da dahil olduğu projede önemli gelişmeler yaşandı ve Lazer Savunma Sistemi (LSS) adı verilen silah, 500 m odaklama mesafesine sahip ve 2.5 kW çıkış gücü sağlayan bir sistem haline geldi.

Silah sistemleri analizleri yapan ArmyRecognition adlı siteye göre ise söz konusu sistem, 4 Ağustos tarihinde Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti mensupları tarafından kullanıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, başta Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca da meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

İddiaya göre silah, Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA)’na ait Çin yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Wing Loong II'yı düşürmek için kullanılmış. Paylaşılan bilgiler; kullanılan sistemin ilk örneklerine nazaran çok daha güçlü olduğu, 50 kW güç ürettiği ve SİHA’nın ise Libya’nın Misrata kenti üzerinde uçarken vurulduğu yönünde.

Wing Loong II'nin düşürüldüğü gösteren ve sosyal medya üzerinde de paylaşılan fotoğraflar eğer doğruysa ülkemizde üretilen LSS, ilk kez başka bir askeri aracı savaş ortamında imha etmiş oluyor. Bu durum ise dünya savaş tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

Özellikle kara muharebe araçları üzerine monte edilen lazer silah sistemlerinin ne ABD ne de Rusya gibi ülkelerde halihazırda kullanılmıyor oluşu, ülkemiz savunma sanayinin gösterdiği gelişmelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.



https://www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/turkey_uses_laser_weapon_technology_to_shoot_down_chinese_uav_wing_loong_ii_in_libya.html Yorum Yaz
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cengiz7 3 dk.
Laf salatası beyler dağalın. Somut bir şey yok. En azından iha enkazında bir analiz yapılıp ne ile düşürüldüğüne dair bir bilgi bile paylaşılmamış.
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IceRulez 8 dk.
bu cümleye inandınız mı ?
Özellikle kara muharebe araçları üzerine monte edilen lazer silah sistemlerinin ne ABD ne de Rusya gibi ülkelerde halihazırda kullanılmıyor oluşu.
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Patavatlı 5 dk. IceRulez
Hangi araçlarında kullanıyor lazer silah sitemlerini Abd ve Rusya ?
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homebird 13 dk.
Geleceğin hava savunma sistemi "lazer" odaklı olacak. Henüz bu teknoloji emekleme aşamasında ama mutlaka geliştireceklerdir. Zira 20 - 25 mach hızındaki füzeleri, ışığın dışında başka bir şeyle avlaman çok zor.
Haber doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu alanda ülkemizin ARGE alışması yapılması taktir edilecek bir durum.
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KaleyDeskop 19 dk.
sistemi ne zaman sattık acaba. belki savaş sahasında test etmek için verilmiştir..
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hömmgüzel 38 dk.
İmkansızzzzzzzz
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FatihAsl 48 dk.
belki de kullanmışızdır.
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hiperpesimist 1 sa.
Bölgemizde onlarca drone saldırısı oldu.Kullanmadık, Libya da kullanıyoruz!
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l4her0 46 dk. hiperpesimist
Seni bu kadar düşman yapan şey ne olabilir ? Çok merak ettim.
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Patavatlı 11 dk. hiperpesimist
Çünkü daha üretimi tamamlanıp teslim edilmedi operasyonel hale gelmedi teknik olarak hala üretim aşamasında, Libya'da da bunun için operasyonel test amaçlı kullanılıyor olabilir.
Haber de yabancı kaynaklı ayrıca.
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