ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin bir süredir savunma alanında kullanmak üzere lazer teknolojisi üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG)'nun öncülüğünde başlatılan çalışmalarda Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi geliştirildiği haberleri ise zamanında ülke gündeminde yer almıştı.

Geçtiğimiz süre zarfında ASELSAN’ın da dahil olduğu projede önemli gelişmeler yaşandı ve Lazer Savunma Sistemi (LSS) adı verilen silah, 500 m odaklama mesafesine sahip ve 2.5 kW çıkış gücü sağlayan bir sistem haline geldi.

Silah sistemleri analizleri yapan ArmyRecognition adlı siteye göre ise söz konusu sistem, 4 Ağustos tarihinde Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti mensupları tarafından kullanıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, başta Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca da meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

İddiaya göre silah, Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA)’na ait Çin yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Wing Loong II'yı düşürmek için kullanılmış. Paylaşılan bilgiler; kullanılan sistemin ilk örneklerine nazaran çok daha güçlü olduğu, 50 kW güç ürettiği ve SİHA’nın ise Libya’nın Misrata kenti üzerinde uçarken vurulduğu yönünde.

Wing Loong II'nin düşürüldüğü gösteren ve sosyal medya üzerinde de paylaşılan fotoğraflar eğer doğruysa ülkemizde üretilen LSS, ilk kez başka bir askeri aracı savaş ortamında imha etmiş oluyor. Bu durum ise dünya savaş tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Özellikle kara muharebe araçları üzerine monte edilen lazer silah sistemlerinin ne ABD ne de Rusya gibi ülkelerde halihazırda kullanılmıyor oluşu, ülkemiz savunma sanayinin gösterdiği gelişmelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

https://www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/turkey_uses_laser_weapon_technology_to_shoot_down_chinese_uav_wing_loong_ii_in_libya.html