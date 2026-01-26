HÜRJET, Erzurum’daki dondurucu soğuk testini tamamladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Erzurum’da gerçekleştirilen zorlu soğuk hava testlerini başarıyla geçerek seri üretim ve tam operasyonel kapasiteye giden yolda önemli bir eşiği daha aştı. Türk havacılık tarihi açısından kilometre taşı olarak değerlendirilen bu testler, uçağın yalnızca ideal koşullarda değil, en sert iklim şartlarında da görev yapabileceğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET’in iki ayrı prototipi, soğuk hava testleri kapsamında Erzurum’a sevk edildi. Bölgenin sert kış şartları, uçağın sistemlerinin sınırlarını zorlamak için doğal bir test ortamı sundu.

Eksi 21 derecede yer ve uçuş testleri yapıldı

Test süreci sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda gerçekleştirilen yer testleriyle başladı. Bu aşamada uçağın yapısal bileşenleri, motor sistemleri ve aviyonik altyapısı detaylı şekilde incelendi. Yer testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından uçuş testlerine geçildi.

Tam Boyutta Gör Yapılan uçuşlar, HÜRJET’in motor ve aviyonik sistemlerinin yoğun soğuk ve irtifa şartlarında dahi performans kaybı yaşamadan çalıştığını net biçimde ortaya koydu.

HÜRJET’in bu denli zorlu iklim koşullarında sorunsuz şekilde test edilmesi, uçağın yalnızca Türkiye için değil, farklı coğrafyalarda görev yapabilecek uluslararası standartlarda bir platform olduğunu da gösterdi. İki farklı prototipin aynı süreçte bu sınavdan geçmesi, TUSAŞ’ın mühendislik kabiliyeti ve test altyapısının geldiği noktayı somut biçimde ortaya koydu.

400 sorti tamamlandı, seri üretim hızlanıyor

TUSAŞ, HÜRJET’in geliştirme ve test süreci kapsamında bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından imzalanan İspanya ihracat sözleşmesi ve gündemde olan ilave talepler, seri üretim hazırlıklarını daha da hızlandırdı.

Şirket, HÜRJET sınıfına yönelik artan talep ve potansiyeli dikkate alarak oluşturulacak tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Tek motorlu ve tandem kokpitli olarak tasarlanan HÜRJET, modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir boşluğu doldurmak üzere geliştirildi. Uçak, ileri seviye jet eğitiminin yanı sıra harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi farklı rolleri de yerine getirebilecek.

