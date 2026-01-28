Giriş
    Otokar, Romanya'da önemli bir şirketi satın alıyor

    Otokar, Romanya'da stratejik bir satın almaya imza atıyor. Daha önce Romanya'da yerel üretim için el sıkıştığı ortağı Automecanica S.A'yı satın alacağını duyurdu.

    Otokar, Romanya'da önemli bir şirketi satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayi şirketi Otokar, Romanya’da önemli bir satın alıma imza atıyor. Romanya ile 1.059 adet COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç satışı için sözleşme imzalayan şirket, yerel üretim hedefleri doğrultusunda Romanya’daki ortağının paylarını satın alıyor.

    Otokar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) geçen hafta yapılan açıklamada Otokar’ın Romanya’ya COBRA II tedariki konusunda bazı hedefleri yerine getiremediği için yaklaşık 2 milyar TL’lik tazminat ödemeye maruz kaldığı duyurulmuştu. Bu defa Otokar, yerel üretim yükümlülüklerini karşılamak amacıyla stratejik bir adım atıyor ve Romanya’da faaliyet gösteren Automecanica S.A.’nın yüzde 96,77’sini satın alıyor. 

    Otokar, Romanya’daki COBRA II ihalesi kapsamında yerel üretim şartını yerine getirmek için Automecanica ile el sıkışarak SAROM S.R.L adında ortak şirket kurmuştu. Otokar’ın Cobra II araçlarının bu fabrika çatısı altında üretilmesi, pazarlanması ve servis desteği sağlanması planlanmıştı. Otokar, yaklaşık 85 milyon Euro ödeyerek Automecanica’nın yüzde 96,77’sini satın alıyor. Böylece yerli üretim kriterini sağlamak için yapılan "zorunlu ortaklık", "sahipliğe" evrilecek. Taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ve Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınmasıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu sürecin nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

    Otokar’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla ("İşlem"), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında, pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 

    Mutabakat zaptı uyarınca pay alım bedelinin 87.838.773 Avro (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro'ya denk gelmektedir) tutarındaki şirket değeri esas alınarak belirlenmesi, ayrıca işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil kapanış düzeltmelerine tâbi olması öngörülmekte olup, nihai tutar kapanışta kesinleşecektir. 

    İşlem'in kapanışı, Automecanica için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ile Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbi olup, kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

    Şirketimiz, Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye ("Otokar SRL") devredebilecek ve bu kapsamda İşlem'in nihai tarafı Otokar SRL olabilecektir.  

    Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısına sahiptir. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bir şirket olup, Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulacak ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir."

