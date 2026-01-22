Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Savunma sanayii uzun süredir lazer tabanlı silah sistemlerine odaklanmış durumda. Ancak ABD merkezli PowerLight Technologies, lazer teknolojisini tamamen farklı bir amaçla kullanmayı düşünüyor. Şirket, lazerleri yok edici bir araç yerine insansız hava araçlarına (İHA) kablosuz enerji aktarımı sağlayan bir güç kaynağı olarak konumlandırıyor. Bu sayede İHA’ların havada kalış süresi teorik olarak sınırsız hale gelebilir.

CENTCOM tarafından destekleniyor

PowerLight, lazerle güç aktarımına dayalı sisteminin kritik bir geliştirme eşiğini geride bıraktığını ve teknolojinin artık ABD Ordusu tarafından gerçek operasyonel senaryolarda kullanılabilecek seviyeye yaklaştığını doğruladı. Şirket, halen uçuş halindeki dronların kablosuz şekilde şarj edilmesini mümkün kılan sistemin temel bileşenlerini başarıyla test etmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Çalışmalar, Power Transmitted Over Laser to UAS programı kapsamında yürütülüyor ve proje, ABD CENTCOM tarafından destekleniyor. PowerLight’ın geliştirdiği sistem, iki kilometreye kadar mesafede kilovat seviyesinde güç aktarımı yapabiliyor. Bu da Savunma Bakanlığı’nın, teorik olarak uçuş süresiyle sınırlı olmayan İHA operasyonları gerçekleştirmesinin önünü açıyor.

Havada şarj ile kesintisiz görev

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre lazer tabanlı bu çözüm, uyumlu insansız hava sistemleriyle doğrudan ve verimli bir enerji bağlantısı kurarak görev süresini pratikte “sınırsız” hale getirebiliyor. PowerLight’ın kurucu ortağı ve CTO’su Tom Nugent, teknolojinin ilerleyen aşamalarda kablosuz enerji dağıtımı yapabilen, akıllı ve ağ tabanlı bir enerji altyapısının temelini oluşturabileceğini ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Son testlerde, sistemin merkezinde yer alan altyapının güvenilir şekilde çalıştığı doğrulandı. Hassas optiklere dayalı izleme sistemi, 1,5 kilometreye kadar mesafede İHA’lara kilitlenebiliyor ve gücü güvenli bir biçimde iletebiliyor.

İHA üzerine entegre edilen alıcı sistem, görünmez lazer ışınını yakalayarak bunu elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bataryaların uçuş sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Bu alıcı aynı zamanda telemetri verilerini kaydedebilen ve yer istasyonuyla çift yönlü optik iletişim kurabilen bir kontrol modülü de barındırıyor.

PowerLight, teknolojinin entegrasyonu için Kraus Hamdani Aerospace ile iş birliği yapmış durumda. Sistem, şirketin K1000ULE uzun havada kalış süreli İHA modeli üzerine entegre edildi. Temel bileşenlerin doğrulanmasının ardından şirket, tam entegre bir uçuş altyapısını bu yıl içinde canlı olarak sergilemeyi planlıyor. CENTCOM ise programı yakından takip ederek teknolojinin vaat edilen performansı sahada gerçekten sunup sunamayacağını değerlendiriyor. ABD Savunma Bakanlığı, uzun yıllardır lazer tabanlı sistemleri yalnızca saldırı amaçlı değil, operasyonel verimliliği ve görev sürekliliğini artıracak çözümler kapsamında da inceliyor.

