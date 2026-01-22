Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir

CENTCOM tarafından destekleniyor
PowerLight, lazerle güç aktarımına dayalı sisteminin kritik bir geliştirme eşiğini geride bıraktığını ve teknolojinin artık ABD Ordusu tarafından gerçek operasyonel senaryolarda kullanılabilecek seviyeye yaklaştığını doğruladı. Şirket, halen uçuş halindeki dronların kablosuz şekilde şarj edilmesini mümkün kılan sistemin temel bileşenlerini başarıyla test etmiş durumda.
Havada şarj ile kesintisiz görev
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre lazer tabanlı bu çözüm, uyumlu insansız hava sistemleriyle doğrudan ve verimli bir enerji bağlantısı kurarak görev süresini pratikte “sınırsız” hale getirebiliyor. PowerLight’ın kurucu ortağı ve CTO’su Tom Nugent, teknolojinin ilerleyen aşamalarda kablosuz enerji dağıtımı yapabilen, akıllı ve ağ tabanlı bir enerji altyapısının temelini oluşturabileceğini ifade ediyor.
İHA üzerine entegre edilen alıcı sistem, görünmez lazer ışınını yakalayarak bunu elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bataryaların uçuş sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Bu alıcı aynı zamanda telemetri verilerini kaydedebilen ve yer istasyonuyla çift yönlü optik iletişim kurabilen bir kontrol modülü de barındırıyor.
PowerLight, teknolojinin entegrasyonu için Kraus Hamdani Aerospace ile iş birliği yapmış durumda. Sistem, şirketin K1000ULE uzun havada kalış süreli İHA modeli üzerine entegre edildi. Temel bileşenlerin doğrulanmasının ardından şirket, tam entegre bir uçuş altyapısını bu yıl içinde canlı olarak sergilemeyi planlıyor. CENTCOM ise programı yakından takip ederek teknolojinin vaat edilen performansı sahada gerçekten sunup sunamayacağını değerlendiriyor. ABD Savunma Bakanlığı, uzun yıllardır lazer tabanlı sistemleri yalnızca saldırı amaçlı değil, operasyonel verimliliği ve görev sürekliliğini artıracak çözümler kapsamında da inceliyor.