Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir

    PowerLight Technologies’in geliştirdiği lazerle kablosuz güç aktarıma sistemi, askeri İHA’ların havada şarj edilmesini sağlıyor. Teknoloji, uçuş süresini teorik olarak sınırsız hale getirebilir.

    Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayii uzun süredir lazer tabanlı silah sistemlerine odaklanmış durumda. Ancak ABD merkezli PowerLight Technologies, lazer teknolojisini tamamen farklı bir amaçla kullanmayı düşünüyor. Şirket, lazerleri yok edici bir araç yerine insansız hava araçlarına (İHA) kablosuz enerji aktarımı sağlayan bir güç kaynağı olarak konumlandırıyor. Bu sayede İHA’ların havada kalış süresi teorik olarak sınırsız hale gelebilir.

    CENTCOM tarafından destekleniyor

    PowerLight, lazerle güç aktarımına dayalı sisteminin kritik bir geliştirme eşiğini geride bıraktığını ve teknolojinin artık ABD Ordusu tarafından gerçek operasyonel senaryolarda kullanılabilecek seviyeye yaklaştığını doğruladı. Şirket, halen uçuş halindeki dronların kablosuz şekilde şarj edilmesini mümkün kılan sistemin temel bileşenlerini başarıyla test etmiş durumda.

    Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir Tam Boyutta Gör
    Çalışmalar, Power Transmitted Over Laser to UAS programı kapsamında yürütülüyor ve proje, ABD CENTCOM tarafından destekleniyor. PowerLight’ın geliştirdiği sistem, iki kilometreye kadar mesafede kilovat seviyesinde güç aktarımı yapabiliyor. Bu da Savunma Bakanlığı’nın, teorik olarak uçuş süresiyle sınırlı olmayan İHA operasyonları gerçekleştirmesinin önünü açıyor.

    Havada şarj ile kesintisiz görev

    Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre lazer tabanlı bu çözüm, uyumlu insansız hava sistemleriyle doğrudan ve verimli bir enerji bağlantısı kurarak görev süresini pratikte “sınırsız” hale getirebiliyor. PowerLight’ın kurucu ortağı ve CTO’su Tom Nugent, teknolojinin ilerleyen aşamalarda kablosuz enerji dağıtımı yapabilen, akıllı ve ağ tabanlı bir enerji altyapısının temelini oluşturabileceğini ifade ediyor.

    Lazerler askeri İHA’lara süresiz uçuş imkanı sunabilir Tam Boyutta Gör
    Son testlerde, sistemin merkezinde yer alan altyapının güvenilir şekilde çalıştığı doğrulandı. Hassas optiklere dayalı izleme sistemi, 1,5 kilometreye kadar mesafede İHA’lara kilitlenebiliyor ve gücü güvenli bir biçimde iletebiliyor.

    İHA üzerine entegre edilen alıcı sistem, görünmez lazer ışınını yakalayarak bunu elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bataryaların uçuş sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Bu alıcı aynı zamanda telemetri verilerini kaydedebilen ve yer istasyonuyla çift yönlü optik iletişim kurabilen bir kontrol modülü de barındırıyor.

    PowerLight, teknolojinin entegrasyonu için Kraus Hamdani Aerospace ile iş birliği yapmış durumda. Sistem, şirketin K1000ULE uzun havada kalış süreli İHA modeli üzerine entegre edildi. Temel bileşenlerin doğrulanmasının ardından şirket, tam entegre bir uçuş altyapısını bu yıl içinde canlı olarak sergilemeyi planlıyor. CENTCOM ise programı yakından takip ederek teknolojinin vaat edilen performansı sahada gerçekten sunup sunamayacağını değerlendiriyor. ABD Savunma Bakanlığı, uzun yıllardır lazer tabanlı sistemleri yalnızca saldırı amaçlı değil, operasyonel verimliliği ve görev sürekliliğini artıracak çözümler kapsamında da inceliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ziraat dekont hazırlama antibiyotik hap suda eritilip içilir mi statik buzdolabı ne demek lvs brands nokian lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum