    İlk Eurofighter için teslimat tarihi netleşti

    Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri komutanları ile üçlü görüşme gerçekleştiren Türkiye, teslimat takvimi konusunda anlaştı. İlk parti teslimatın Şubat sonunda yapılması planlanıyor.

    İlk Eurofighter için teslimat tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Katar’da düzenlenen DIMDEX 2026’da (Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı) Türkiye’nin Katar’dan satın alacağı ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik süreçleri görüşüldü. İlk teslimat tarihi belli oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 19-19 Ocak tarihlerinde Eurofighter savaş uçağı tedariki hakkında İngiliz Hava Kuvvetleri ve Katar Hava Kuvvetleri komutanları ile üçlü görüşme yapıldı.

    Edinilen bilgilere göre Katar’dan tedarik edilecek 12 adet Eurofighter savaş uçağında ilk partinin Şubat ayı sonuna kadar Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca Türk pilotlarının Katar’daki eğitim uçuşlarına başlandı. Bu eğitimlerle birlikte, uçaklar Türkiye’ye ulaştığında pilot ve yer personelinin tam operasyonel hazır seviyede olması hedefleniyor.

    Türkiye 44 adet Eurofighter Typhoon alacak

    Türkiye Katar’dan 12 adet, İngiltere’den 20 adet ve Umman’dan 12 adet olmak üzre toplam 44 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Bunlardan 24’ü ikinci el, 20’si ise yeni üretim olacak. 2032 yılına kadar Türkiye’ye toplam 44 adet Eurofighter Typhoon teslim edilecek.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
