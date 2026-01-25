ANKA 3 için 2026 yılında 50’nin üzerinde sipariş bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hem savaş uçağı hem de eğitim, insansız hava aracı ve helikopter projelerinde kritik aşamaları geride bırakmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun paylaştığı bilgiler, endüstride tempolu bir sürecin yaşanacağını ortaya koyuyor.

ANKA 3 için tasarım tamamlandı

İnsansız savaş uçağı ANKA 3’te testlerin şu an için tek prototip üzerinden devam ettiğini aktaran Demiroğlu, son dönemde yapılan yeni tasarım ve analizlerle platformun güncellendiğini söyledi. Yaklaşık iki ay önce kritik tasarım aşamasının tamamlandığını ve tasarımın dondurularak üretime geçildiğini belirten Demiroğlu, bu yıl içinde iki yeni prototipin daha üretileceğini açıkladı. Seri üretim çalışmalarının da bu yeni tasarım temel alınarak başlatıldığını ifade etti.

Milli muharip uçak KAAN’ın teslimatı 2029’da başlayacak 2 gün önce eklendi

ANKA 3’e uluslararası ilginin dikkat çekici seviyede olduğunu vurgulayan Demiroğlu, birçok ülkeden ortak üretim ve birlikte geliştirme teklifleri aldıklarını söyledi. Türk Hava Kuvvetleri için bu yıl 50’nin üzerinde sipariş beklendiğini belirten Demiroğlu, bu adımın ardından ANKA 3ün de HÜRJET’e benzer şekilde geniş bir üretim ve kullanım sürecine gireceğini ifade etti. Platformda kullanılan Ukrayna menşeli motorda şu an için bir sorun görülmediğini de aktaran Demiroğlu, ihtiyaç halinde yerli TF-6000 motorunun da devreye alınabileceğini sözlerine ekledi.

Demiroğlu, "İhtiyaçlara bakarak 2 motorlu olmasına ihtiyaç var mıdır yok mudur tartışacağız. Bütün eforumuzu ANKA 3'ün seri üretimine ayırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

HÜRJET’te aylık üretim hedefi 3

HÜRJET projesinde ise dört prototipin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri için 12 uçağın üretim aşamasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Demiroğlu, bu noktada artık seri üretim sürecine girildiğini ifade ederken İspanya’nın projeye dahil olmasının ve Türk Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri’nden gelmesi beklenen yeni siparişlerin üretim hazırlıklarını daha da hızlandırdığını belirtti. Hedeflerinin kısa vadede ayda iki, ardından ayda üç HÜRJET üretimine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ANKA 3 için 2026 yılında 50’nin üzerinde sipariş bekleniyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: