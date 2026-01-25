Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ANKA 3 için 2026 yılında 50’nin üzerinde sipariş bekleniyor

    Türkiye’nin insansız savaş uçağı ANKA 3, bu yıl kritik eşiğe giriyor. Tasarımı tamamlanan platformda seri üretim hazırlıkları hızlanırken Türk Hava Kuvvetleri için 50’nin üzerinde sipariş bekleniyor.

    ANKA 3 için 2026 yılında 50’nin üzerinde sipariş bekleniyor Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hem savaş uçağı hem de eğitim, insansız hava aracı ve helikopter projelerinde kritik aşamaları geride bırakmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun paylaştığı bilgiler, endüstride tempolu bir sürecin yaşanacağını ortaya koyuyor.

    ANKA 3 için tasarım tamamlandı

    İnsansız savaş uçağı ANKA 3’te testlerin şu an için tek prototip üzerinden devam ettiğini aktaran Demiroğlu, son dönemde yapılan yeni tasarım ve analizlerle platformun güncellendiğini söyledi. Yaklaşık iki ay önce kritik tasarım aşamasının tamamlandığını ve tasarımın dondurularak üretime geçildiğini belirten Demiroğlu, bu yıl içinde iki yeni prototipin daha üretileceğini açıkladı. Seri üretim çalışmalarının da bu yeni tasarım temel alınarak başlatıldığını ifade etti.

    ANKA 3’e uluslararası ilginin dikkat çekici seviyede olduğunu vurgulayan Demiroğlu, birçok ülkeden ortak üretim ve birlikte geliştirme teklifleri aldıklarını söyledi. Türk Hava Kuvvetleri için bu yıl 50’nin üzerinde sipariş beklendiğini belirten Demiroğlu, bu adımın ardından ANKA 3ün de HÜRJET’e benzer şekilde geniş bir üretim ve kullanım sürecine gireceğini ifade etti. Platformda kullanılan Ukrayna menşeli motorda şu an için bir sorun görülmediğini de aktaran Demiroğlu, ihtiyaç halinde yerli TF-6000 motorunun da devreye alınabileceğini sözlerine ekledi.

    Demiroğlu, "İhtiyaçlara bakarak 2 motorlu olmasına ihtiyaç var mıdır yok mudur tartışacağız. Bütün eforumuzu ANKA 3'ün seri üretimine ayırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

    HÜRJET’te aylık üretim hedefi 3

    HÜRJET projesinde ise dört prototipin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri için 12 uçağın üretim aşamasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Demiroğlu, bu noktada artık seri üretim sürecine girildiğini ifade ederken İspanya’nın projeye dahil olmasının ve Türk Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri’nden gelmesi beklenen yeni siparişlerin üretim hazırlıklarını daha da hızlandırdığını belirtti. Hedeflerinin kısa vadede ayda iki, ardından ayda üç HÜRJET üretimine ulaşmak olduğunu kaydetti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 5 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pasta cila zararlı mı yapilandirilmis kredi borcu bir ay gecikirse ne olur vodafone hediye internet termodinamik şofben e2 hatası beko beyaz eşya yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum