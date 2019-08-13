Uzaydan sera gazlarını tespit eden uydular geliyor

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Yaklaşık 2.5 milyon üyesi bulunan ve 700 kadar da çalışana sahip Çevre Koruma Fonu adlı kuruluş, en çok sera gazı salınımına neden olarak insan kaynaklı iklim değişikliğine önderlik eden ülke, endüstriyel kuruluş ve şirketlerin kim olduğunu tespit edebilmek maksadıyla uzaya bir dizi uydu göndermeyi planlıyor.

Bu kapsamda bir düzineden fazla ülke ve şirketin de desteğine alan kuruluş, MethaneSAT adını verdiği ilk uydusunu 2021 yılında uzaya gönderme hedefleri yapıyor. Sera gazı ölçümlerinin uzaydan yapılması konusunda açıklama yapan kuruluşun Başkan Yardımcısı Mark Brownstein yaptığı açıklamada, “Uzay temelli teknolojiler, sera gazı ölçümlerinin Dünya yörüngesinden hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullanmış.

Metan gibi sera gazlarının atmosfere salınması hususunun pek önemsenmediğine dikkat çeken Brownstein, MethaneSAT gibi uyduların söz konusu gazların çıkış yerlerini doğru ve net bir biçimde tespit edebileceklerini söylüyor.

Brownstein, amaçlarının bu tür gazları atmosfere salan ülke ve kuruluşları teşhir etmek olmadığını belirtmiş. Browstein asıl hedeflerinin sorumlularda farkındalık yaratarak, uydular aracılığıyla elde edilen veriler ışığında harekete geçilmesini sağlamak olduğunun altını çizmiş.

MethaneSAT programının henüz emekle aşamasında olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Elde edilen verilerin doğru olarak telaffuz edilmesi ve verilerde hata olmaması hususları sistemin en büyük engellerini oluşturuyor.

Atmosfer temelli ölçümlerde yaşanabilecek parazitlenmeler, doğru veri tespiti konusunda sistemi zorlayabilir. Ancak yer temelli hesaplamalarla birleştirildiğinde MethaneSAT programı, küresel ısınmaya karşı verdiğimiz mücadelede bize sayısız fayda sağlayabilecekmiş gibi duruyor.

https://interestingengineering.com/a-series-of-satellites-will-be-launched-to-identify-the-largest-producers-of-greenhouse-gases