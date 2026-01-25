Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan gizemli silahın adını açıkladı: Discombobulator

Trump, New York Post'a verdiği özel röportajda, bu gizemli silahın Venezuela ordusunun elindeki yüksek teknolojili savunma sistemlerini işlevsiz hale getirdiğini belirtti. ABD Başkanı "İçeri girdik, düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama bir tanesini bile ateşleyemediler" diyerek operasyonun başarısında bu teknolojinin kilit rol oynadığını vurguladı.
"Kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim"
Operasyon sırasında sahada bulunan tanıkların ifadeleri, silahın fiziksel etkilerinin oldukça sarsıcı olduğunu gösteriyor. Maduro'nun koruma ekibinden bir tanık, önce radarların açıklanamaz bir şekilde kapandığını, ardından yoğun bir ses dalgası hissettiklerini anlattı. Yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle aktardı:
"Sanki kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim. Hepimiz burun kanaması yaşamaya başladık, bazıları kan kusuyordu. O ses dalgasından sonra yere yığıldık, ayağa kalkamadık".
Trump'ın bu açıklamaları, modern savaş stratejilerinde elektronik harp ve "dezoryantasyon" teknolojilerinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.