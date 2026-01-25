Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan gizemli silahın adını açıkladı: Discombobulator

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyona dair çarpıcı detaylar paylaştı. Trump, operasyonun başarısındaki en büyük payın, düşman savunma hatlarını tamamen felç eden "Discombobulator" adlı yeni nesil bir gizli silaha ait olduğunu açıkladı.

İlk Eurofighter için teslimat tarihi netleşti 3 gün önce eklendi

Trump, New York Post'a verdiği özel röportajda, bu gizemli silahın Venezuela ordusunun elindeki yüksek teknolojili savunma sistemlerini işlevsiz hale getirdiğini belirtti. ABD Başkanı "İçeri girdik, düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama bir tanesini bile ateşleyemediler" diyerek operasyonun başarısında bu teknolojinin kilit rol oynadığını vurguladı.

Tam Boyutta Gör Silahın teknik detayları hakkında konuşulmasının yasak olduğunu belirten Trump, bu teknolojinin ABD askerlerinin can kaybı vermeden operasyonu tamamlamasını sağladığını ifade etti. Operasyonun ardından Venezuela güvenlik kaynaklarından sızan bilgiler, silahın sadece mekanik sistemleri değil, aynı zamanda insan sağlığını da doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör

"Kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim"

Operasyon sırasında sahada bulunan tanıkların ifadeleri, silahın fiziksel etkilerinin oldukça sarsıcı olduğunu gösteriyor. Maduro'nun koruma ekibinden bir tanık, önce radarların açıklanamaz bir şekilde kapandığını, ardından yoğun bir ses dalgası hissettiklerini anlattı. Yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle aktardı:

"Sanki kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim. Hepimiz burun kanaması yaşamaya başladık, bazıları kan kusuyordu. O ses dalgasından sonra yere yığıldık, ayağa kalkamadık".

Tam Boyutta Gör ABD'nin seçkin Delta Force birliklerinden yaklaşık 20 askerin katıldığı ve sadece 2 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen operasyonda, aralarında Venezuela ve Küba askerlerinin de bulunduğu toplam 83 kişi hayatını kaybetti. ABD yönetimi, Nicolas Maduro'yu uzun süredir "uyuşturucu terörizmi" faaliyetleriyle suçluyor ve bu operasyonun uluslararası hukuka uygun bir müdahale olduğunu savunuyordu.

Trump'ın bu açıklamaları, modern savaş stratejilerinde elektronik harp ve "dezoryantasyon" teknolojilerinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: