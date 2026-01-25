Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan gizemli silahın adını açıkladı: Discombobulator

    Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonda kullanılan gizli silahın ismini açıkladı. ABD Başkanı bu silahın düşman savunma sistemlerini tamamen felç ettiğini söyledi.

    Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan silahın adını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyona dair çarpıcı detaylar paylaştı. Trump, operasyonun başarısındaki en büyük payın, düşman savunma hatlarını tamamen felç eden "Discombobulator" adlı yeni nesil bir gizli silaha ait olduğunu açıkladı.

    Trump, New York Post'a verdiği özel röportajda, bu gizemli silahın Venezuela ordusunun elindeki yüksek teknolojili savunma sistemlerini işlevsiz hale getirdiğini belirtti. ABD Başkanı "İçeri girdik, düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama bir tanesini bile ateşleyemediler" diyerek operasyonun başarısında bu teknolojinin kilit rol oynadığını vurguladı.

    Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan silahın adını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Silahın teknik detayları hakkında konuşulmasının yasak olduğunu belirten Trump, bu teknolojinin ABD askerlerinin can kaybı vermeden operasyonu tamamlamasını sağladığını ifade etti. Operasyonun ardından Venezuela güvenlik kaynaklarından sızan bilgiler, silahın sadece mekanik sistemleri değil, aynı zamanda insan sağlığını da doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

    Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan silahın adını açıkladı Tam Boyutta Gör

    "Kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim"

    Operasyon sırasında sahada bulunan tanıkların ifadeleri, silahın fiziksel etkilerinin oldukça sarsıcı olduğunu gösteriyor. Maduro'nun koruma ekibinden bir tanık, önce radarların açıklanamaz bir şekilde kapandığını, ardından yoğun bir ses dalgası hissettiklerini anlattı. Yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle aktardı:

    "Sanki kafam içeriden patlayacakmış gibi hissettim. Hepimiz burun kanaması yaşamaya başladık, bazıları kan kusuyordu. O ses dalgasından sonra yere yığıldık, ayağa kalkamadık".

    Trump, Maduro'yu yakalamak için kullanılan silahın adını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin seçkin Delta Force birliklerinden yaklaşık 20 askerin katıldığı ve sadece 2 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen operasyonda, aralarında Venezuela ve Küba askerlerinin de bulunduğu toplam 83 kişi hayatını kaybetti. ABD yönetimi, Nicolas Maduro'yu uzun süredir "uyuşturucu terörizmi" faaliyetleriyle suçluyor ve bu operasyonun uluslararası hukuka uygun bir müdahale olduğunu savunuyordu.

    Trump'ın bu açıklamaları, modern savaş stratejilerinde elektronik harp ve "dezoryantasyon" teknolojilerinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilinmeyen kaliteli ayakkabı markaları gakkoş ne demek remeron 30 mg kullanıcı yorumları araç temizlik seti tavsiye kombi sürekli çalışıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum