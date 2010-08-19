ASRock X58 Extreme6, 6x SATA-III ve 6 x USB 3.0 portuyla geliyor

Önde gelen anakart üreticilerinden ASRock, yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 çipsetli yeni anakartıyla iddialı geliyor. Firmanın X58 Extreme6 olarak isimlendirdiği anakart üzerinde barındırdığı 6 adet USB 3.0 ve 6 adet SATA-III portu ile aynı segmentte yer alan benzer pek çok modelden ayrılmayı başarıyor. USB 3.0 portları için üç adet NEC µPD720200 kontrolcüsüne, SATA-III portları için de üç adet Marvell 88SE9123-NAA2 kontrolcüsüne sahip olan anakart yongaların sistem bağlantısı için de PLX PEX8613 çipini kullanıyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileriyle uyumlu olan X58 Extreme6, 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

8 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotuna yer veriliyor ve bu sayede üç yollu SLI ile üç yollu Crossfire X kurulumlarına olanak tanınıyor. Japon üretimi katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart, OC DNA, ASRock Instant Boot, Instant Flash, ve OC Tuner gibi ASRock'ın daha çok hız aşırtma odaklı özel teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire, eSATA THX TruStudio Pro ses teknolojisi gibi özelliklere de sahip olan anakart yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.