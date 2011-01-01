ASRock en iyi anakartını kullanıma sunuyor: Fatal1ty P67 Professional

Uzun yıllar farklı mühendislik çözümlerine imza atan ve alternatif anakart tasarımları hazırlayan ASRock, bir süre önce stratejisini değiştirerek üst seviye anakart üreticilerine rakip olmaya karar vermişti. Markayı geliştirmek hatta liderliğe yükseltmek isteyen Pegatron'un ciddi yatırımlarıyla yüksek performans segmentine yönelik modeller hazırlamaya başlayan firma, değişen marka karakterini yansıtan yeni anakartı Fatal1ty P67 Professional'ı satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıttığı P67 çipsetli LGA1156 anakartıyla inovatif yönünü unutmadığını gözler önüne seren firma, ünlü oyuncu Johnathan 'Fatal1ty' Wendel ile iş birliğine giderek geliştirdiği yeni anakartına büyük önem veriyor.

Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. 16+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve dijital PWM tasarımını temel alan anakart, altın kaplı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Grafik tabanlı UEFI BIOS özelliğine sahip olan anakart, çoklu ekran kartı kurulumlarında PCIe bant genişliğinin USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojiler için sorun yaratmaması adına PLX köprü yongasını kullanıyor.

ASRock Fatal1ty P67 Professional'ı farklı kılan özel bazı teknolojiler de var. Bunların başında Fatal1ty USB portu geliyor. Oyuncular için özelleştirilen bu port ile kullanıcıların fare bağlantısını daha yüksek hızda gerçekleştirmesi mümkün kılınıyor. Standart bağlantı özelliklerine ek olarak dört adet USB 3.0 ve dört adet SATA-III portuna sahip olan anakart aynı zamanda FireWire ve eSATA portlarını da bünyesinde barındırıyor. Profesyoneller için debug LED ile kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet portu gibi detaylara da yer veriliyor. Beraberinde gelen genişleme panel ile USB 3.0 portlarını ön panele genişletebilen ASRock Fatal1ty P67 Professional'ın hafta içerisinde satışa sunulacağı bildirilirken, fiyatının 250 dolar seviyesinde olması bekleniyor.