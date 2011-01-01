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ASRock en iyi anakartını kullanıma sunuyor: Fatal1ty P67 Professional

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock en iyi anakartını kullanıma sunuyor: Fatal1ty P67 Professional
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Uzun yıllar farklı mühendislik çözümlerine imza atan ve alternatif anakart tasarımları hazırlayan ASRock, bir süre önce stratejisini değiştirerek üst seviye anakart üreticilerine rakip olmaya karar vermişti. Markayı geliştirmek hatta liderliğe yükseltmek isteyen Pegatron'un ciddi yatırımlarıyla yüksek performans segmentine yönelik modeller hazırlamaya başlayan firma, değişen marka karakterini yansıtan yeni anakartı Fatal1ty P67 Professional'ı satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıttığı P67 çipsetli LGA1156 anakartıyla inovatif yönünü unutmadığını gözler önüne seren firma, ünlü oyuncu Johnathan 'Fatal1ty' Wendel ile iş birliğine giderek geliştirdiği yeni anakartına büyük önem veriyor.

Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. 16+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve dijital PWM tasarımını temel alan anakart, altın kaplı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Grafik tabanlı UEFI BIOS özelliğine sahip olan anakart, çoklu ekran kartı kurulumlarında PCIe bant genişliğinin USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojiler için sorun yaratmaması adına PLX köprü yongasını kullanıyor.

ASRock Fatal1ty P67 Professional'ı farklı kılan özel bazı teknolojiler de var. Bunların başında Fatal1ty USB portu geliyor. Oyuncular için özelleştirilen bu port ile kullanıcıların fare bağlantısını daha yüksek hızda gerçekleştirmesi mümkün kılınıyor. Standart bağlantı özelliklerine ek olarak dört adet USB 3.0 ve dört adet SATA-III portuna sahip olan anakart aynı zamanda FireWire ve eSATA portlarını da bünyesinde barındırıyor. Profesyoneller için debug LED ile kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet portu gibi detaylara da yer veriliyor. Beraberinde gelen genişleme panel ile USB 3.0 portlarını ön panele genişletebilen ASRock Fatal1ty P67 Professional'ın hafta içerisinde satışa sunulacağı bildirilirken, fiyatının 250 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

ASRock en iyi anakartını kullanıma sunuyor: Fatal1ty P67 Professional
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ASRock en iyi anakartını kullanıma sunuyor: Fatal1ty P67 Professional
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bilalMW 8 yıl
şok şexi bir kart olmuş. :) Ama asrock almam dilim yandı önceden.
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Tolgá 8 yıl
Asrock harika bir kart yapmış.
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alito 8 yıl
sonunda asrock da bir baltaya sap oldu haydi hayırlısı
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hsyn2802 8 yıl
yahu hep intel destekli anakart görüyorun buralarda yeni çıkan. Yokmu AMD destekli anakart haberleri ve incelemeleri.
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The@Thing 8 yıl
Param olsada ben alsam
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zeqh 8 yıl
intel 58 chip setlerindeki triple channel? ram desteği p67 yok oylemi.
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enja 8 yıl
asrock faxcon isimleri bi acaip geliyor kulağıma ısınamıyorum bu markalara neyle kaplarsa kaplasın
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xdorukx 8 yıl
10 nuamra anakart gösteriş bakımından :D
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burakesan 8 yıl
OCZ Fatality 550W PSU , Fatality Mause (markası hiçbiyerinde yazmıyor XD) , Creative Sound Blaster Fatality Kulaklık...... Bide Bunu Alırsam Tam Fatality Seti Kurarım XD
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ThE LoSt 8 yıl
ASRock firmanın şuana kadar gördüğün en görkemli anakartı diyebilirim...
kartın soğutmasına çok önem göstermişler.. fatality altında güzel bişey ortaya çıkmış... gerçektende çok kaslı duruyor..
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El Mukteda 8 yıl
optimus prime
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RockConn 8 yıl
ePoX'u her geçen gün daha çok özlüyorum...
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CodeMachine 8 yıl
THX sertifikası olmasıda bence güzel bi özellik, Türkiye'de 450-500 tl seviyesinde olursa bence gayet uygun...
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