ASRock sert çıktı: Asus ve Gigabyte gerçek PCIe 3.0 desteği sunmuyor

MSI geçtiğimiz günlerde detaylı bir teknik prezentasyon yayınlayarak Gigabyte'a yüklenmiş ve rakibinin tüketicileri yanıltan açıklamalar yaptığını zira gerçek PCI Express 3.0 desteğinin Pericom'un 3000 serisi anahtar yongaları ile mümkün olduğunu ancak Gigabyte'ın 6 serisi anakartlarında (G1.Sniper2 hariç) Pericom 2000 serisinin kullanıldığını açıklamıştı. Hazırladığı teknik dökümanlarda sert ifadeler kullanan MSI'ın bu çıkışına karşı Gigabyte cephesi şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmazken, benzer bir çıkış bu defa ASRock cephesinden geldi ve şirket, PCIe 3.0 desteği noktasında hedefine hem Asus hem de Gigabyte'ı aldı.

Aynı MSI gibi PCIe 3.0 desteğini referans alan ASRock, bu desteği getirecek Ivy Bridge işlemci ailesi ve PCIe 3.0 destekli herhangi bir ekran kartına sahip olunsa bile eğer ilgili anakart üzerinde PCIe 3.0 için geliştirilmiş anahtar yonga kullanılmıyorsa PCIe 3.0'ın sağladığı yüksek bantgenişliği ve diğer önemli avantajlardan yararlanılamayacağına dikkat çekiyor. Dördü Z68 biri ise P67 çipsetli toplam beş anakartında gerçek PCI Express 3.0 desteği sunduğuna vurgu yapan ASRock bu açıdan ürün gamı en geniş üretici olduğuna vurgu yapıyor. Bu arada 6 serisi 43 Intel anakartında doğal PCIe 3.0 desteği olduğunu öne süren Gigabyte'tan farklı olarak Asus'un destek konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını da ekleyelim.