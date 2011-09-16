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ASRock sert çıktı: Asus ve Gigabyte gerçek PCIe 3.0 desteği sunmuyor

7 yıl
28,9b
1
68
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock sert çıktı: Asus ve Gigabyte gerçek PCIe 3.0 desteği sunmuyor
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MSI geçtiğimiz günlerde detaylı bir teknik prezentasyon yayınlayarak Gigabyte'a yüklenmiş ve rakibinin tüketicileri yanıltan açıklamalar yaptığını zira gerçek PCI Express 3.0 desteğinin Pericom'un 3000 serisi anahtar yongaları ile mümkün olduğunu ancak Gigabyte'ın 6 serisi anakartlarında (G1.Sniper2 hariç) Pericom 2000 serisinin kullanıldığını açıklamıştı. Hazırladığı teknik dökümanlarda sert ifadeler kullanan MSI'ın bu çıkışına karşı Gigabyte cephesi şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmazken, benzer bir çıkış bu defa ASRock cephesinden geldi ve şirket, PCIe 3.0 desteği noktasında hedefine hem Asus hem de Gigabyte'ı aldı.
Aynı MSI gibi PCIe 3.0 desteğini referans alan ASRock, bu desteği getirecek Ivy Bridge işlemci ailesi ve PCIe 3.0 destekli herhangi bir ekran kartına sahip olunsa bile eğer ilgili anakart üzerinde PCIe 3.0 için geliştirilmiş anahtar yonga kullanılmıyorsa PCIe 3.0'ın sağladığı yüksek bantgenişliği ve diğer önemli avantajlardan yararlanılamayacağına dikkat çekiyor. Dördü Z68 biri ise P67 çipsetli toplam beş anakartında gerçek PCI Express 3.0 desteği sunduğuna vurgu yapan ASRock bu açıdan ürün gamı en geniş üretici olduğuna vurgu yapıyor. Bu arada 6 serisi 43 Intel anakartında doğal PCIe 3.0 desteği olduğunu öne süren Gigabyte'tan farklı olarak Asus'un destek konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını da ekleyelim.
ASRock sert çıktı: Asus ve Gigabyte gerçek PCIe 3.0 desteği sunmuyor
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acbold 7 yıl en beğenilen
asrock , asus'a nasıl sert çıkıyor.Asus alt firması değilmiydi ???
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DemirAtlı 7 yıl acbold
acbold

asrock , asus'a nasıl sert çıkıyor.Asus alt firması değilmiydi ???


boynuz kulağı geçti
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Alucard:. 7 yıl
herkezin donanımla yaşadığı anılar düşüncelerini etkiliyo. Intel celeron kulandım o yüzden birdaha intel almayı düşünmüyorum o firmayla ilgili kötü anılarım canlanıyor :D
herkezin donanımla yaşadığı anılar düşüncelerini etkiliyo. Intel celeron kulandım o yüzden birdaha intel almayı düşünmüyorum o firmayla ilgili kötü anılarım can...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
Bu kadar buyuk firmaların çıkardıgı urunleri yıllarca kulanıyoruz ben teknik serviis görevlisiyim 3 yıldır aynı iş ile ugrasıyorum çok asus ve gigabyte anakart ustunde overclock yaptım çok anakart zorladım ama asus kadar saglamını görmedim karalama Propagandası yapmasınlar yakındır asus ve gıgabyte agızlarının payını verirler
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DH Misafiri 7 yıl
i7870 almıssın aynındada 5830 oyunlarda cok anlamsız bır secım olmus.Crysıs2 yı gelısmıs doku patchı ve dırectx11 le 1920e 1080 de mumkun degıl calıstıramazsın bıle.Dusuk coz oynamamak ıcın ınsanlar gpu alıyor.Oyunlar ıcın alınması gerekengpu lar 570,580,6970 tir mınımum.Crysıs 2 de 570 dahı yetersız gelebılıyor.Grafıklerden fedakarlık ederım dusuk coz oynarım dıyorsanınz orası ayrı.Ama pek cok oyunda max grafık ve detayda zevkı babska oluyor.Cpu ya degıl gpu ya yatırın paranızı pısman olmazsınız.
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DH Misafiri 7 yıl
herkese selamlar..
şatış rakamların dan bahsedilmesi o marka yı övdüğüm anlmamına gelmez
satış rakamlarının yüksekliği müşterilerin o markadan memnuniyetini gösterir
ben orada gigabyte ve msi kullanmış tecrube etmiş bir orta üstü seviye kullanıcı olarak yorumladım.
ürünlerden kullanmamış tecrübe etmemiş ve bir yerlerden yazılan ları okuyup konusulması herkesı yanıltır.
tıp ki amd nın işlemcileri için çıkan asılsız işlemci performans haberleri ile amd yi övenler ve gömenler gibi
gigabyte msi tecrübe edilmeden konusuluyor sonucta gigabyte öncü bir fırmadır kullandım biliyorum tr ofis desteği de sağlam kullananlar bilir...
herkese saygılar...
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Alucard:. 7 yıl
setek01
DH Misafiri simdi gigabyte i kötülemenin anlamı ne ? yok tavsiye etmem almam bilmem ne montaj esnasında hata yaparsınız kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarınızı üreticilere yüklersiniz birde değiştirilmesini beklersiniz. msi , gigabyte dan sonra gelir her anlamda en basitini söyleyim 2 adet 6870 hawk var pcb malzemesı kalitesi cok zayıf gigabyte kadar kalite ve saglam değil ayrıca gigabyte in tr ofisi çok iyi çalışmakta gereksiz yere marka fanlığı yapmayın ve bu ürünlerden kullanmamış olan ve hayatında form sitelerinde yazmış olmak için yazanlar yorum yazmasınlar teknolojide kim lider satışlara rakamlara bakın herkese saygılar.
Ben p35 DQ6 ilk çıktığında almıştım. Güzel anakarttı çok memnundum ama kasa değiştirdiğimde montaj sırasında R80 ayaklarından yani mosfetlerden birini yaktım. Vatana gittim önce kullanıcı hatası garanti dışı dedi. Biliyorum ben garanti istemiyorum ücretli tamir istiyorum dedim yine almak istemedi bu anakat yapılmaz dedi. O an kalabalıktı uzatmadım gittim. Çizgiye telefon açtım. Ne dediler peki? Bir daha götürün ve şöyle söyleyin eğer onlar yapazsa getirin biz çok cüzi bir ücretle yaparız. Neticede Gigabyte TR kartı tamir etti 1 yıl daha kullandım hiç bir sorun da olmadı ama benim aklımda kalan en can alıcı hatıra Çizginin söylediği onlar yapamazsa bir yaparız oldu.

güzel bir noktaya değindin , sadece ürünü alıp sorunsuz çalışması ve performansı bir yere kadar müşteri memnuniyeti ve böyle sorunlar karşısında firmanın bize sunduklarını göz önüne almalıyız.
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dodomoco 7 yıl
3dmark.com/... buda evgaın 4 way slı ile yapılan rekoru
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setek01 7 yıl
DH Misafiri

simdi gigabyte i kötülemenin anlamı ne ? yok tavsiye etmem almam bilmem ne montaj esnasında hata yaparsınız kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarınızı üreticilere yüklersiniz birde değiştirilmesini beklersiniz. msi , gigabyte dan sonra gelir her anlamda en basitini söyleyim 2 adet 6870 hawk var pcb malzemesı kalitesi cok zayıf gigabyte kadar kalite ve saglam değil ayrıca gigabyte in tr ofisi çok iyi çalışmakta gereksiz yere marka fanlığı yapmayın ve bu ürünlerden kullanmamış olan ve hayatında form sitelerinde yazmış olmak için yazanlar yorum yazmasınlar teknolojide kim lider satışlara rakamlara bakın herkese saygılar.

Ben p35 DQ6 ilk çıktığında almıştım. Güzel anakarttı çok memnundum ama kasa değiştirdiğimde montaj sırasında R80 ayaklarından yani mosfetlerden birini yaktım. Vatana gittim önce kullanıcı hatası garanti dışı dedi. Biliyorum ben garanti istemiyorum ücretli tamir istiyorum dedim yine almak istemedi bu anakat yapılmaz dedi. O an kalabalıktı uzatmadım gittim. Çizgi'ye telefon açtım. Ne dediler peki? Bir daha götürün ve şöyle söyleyin eğer onlar yapazsa getirin biz çok cüzi bir ücretle yaparız.

Neticede Gigabyte TR kartı tamir etti 1 yıl daha kullandım hiç bir sorun da olmadı ama benim aklımda kalan en can alıcı hatıra Çizgi'nin söylediği onlar yapamazsa bir yaparız oldu.
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GoldPunch 7 yıl
knnkpln
Ya gigabyteın sitesinde nerede yazıyor z68 anakartların pci-e 3.0 desteği sunduğu gen 3 olduğu.Link verebilecek bir babayiğit var mı?

O babayiğit ben olayım :)
gigabyte.com.tr/...
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knnkpln 7 yıl GoldPunch
GoldPunch

knnkpln

Ya gigabyteın sitesinde nerede yazıyor z68 anakartların pci-e 3.0 desteği sunduğu gen 3 olduğu.Link verebilecek bir babayiğit var mı?


O babayiğit ben olayım :)

gigabyte.com.tr/...


Eyvallah babayiğit.Yalnız şöyle birşey var gigabyte o haberle biraz göz boyamış.Asrock da o haberi başka tarafa çekmiş.Haber de anakartların gen 3 hızında çalışacağı yazmıyor ki doğal destek sunacakmış yani pci-e 3.0 ekran kartları belirtilen kartlarda çalışacakmış.Bu gigabyte da asrock da az malın gözü değil hani,al birini vur ötekine
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knnkpln 7 yıl
Ya gigabyteın sitesinde nerede yazıyor z68 anakartların pci-e 3.0 desteği sunduğu gen 3 olduğu.Link verebilecek bir babayiğit var mı?
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emregök 7 yıl
Asrock alicam kart degiscek
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enja 7 yıl
yeni sistem toplasam MSİ AMD ancak ekran kartını markasını değiştiririm msi dan memnunum ben 7 yıl kulandım kt 600 kartını daha ne olsun zaten giga yi hiç kulanmadım güüvenim yok asus da kulanmadım günvenim yok asrock derseniz asla almam
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Tanarri 7 yıl
Bu arada altın kaplama kapa kapasitör olayını anlayamadım birtürlü daha iyi iletiyo altın anladım ama olay daha iyi sıcaklığı üstünden atması için aliminyum olması daha iyi değilmidir? yoksa sıf hava olsun diyemidir bu olay ?
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