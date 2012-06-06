ASRock'dan hız aşırtma odaklı üst seviye anakart; Z77 OC Formula

ASRock hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle bu alandaki iddiasını gözler önüne sermeye devam ediyor. Yakın zamanda Z77 Extreme9 modeliyle, Intel'in Ivy Bridge işlemcileri için özellik listesi en geniş anakarta imza atan ASRock, şimdi de hız aşırtma profesyonelleri için geliştirdiği "rekor" odaklı anakart modeli Z77 OC Formula modeliyle gündeme geliyor.

ASRock tarafından Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen Computex 2012 etkinliğinde tanıtılan Z77 OC Formula'nın geliştirilmesinde, dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih'in önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Meraklı gözleri üzerine çeken kaslı ve iddialı bir görünüme sahip Z77 OC Formula, fanlı-pasif-sıvı soğutma çözümlerinin kullanımına olanak tanıyan soğutma tasarımıyla da, hız aşırtma odaklı olduğunu ispatlıyor.

Birden fazla ekran kartıyla grafik performansını arttırmak isteyen kullanıcılar için üzerinde üç narttırılmış 2oz baskılı devre kartı üzerinde altın kapasitörler gibi yüksek kaliteli komponentleri bir arada sunarak, ekstrem hızlarda daha yüksek stabiliteye zemin hazırlıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 3000MHz'in üzerinde bellek desteği sunan Z77 OC Formula, Corsair ve Team Group gibi firmaların 3GHz'de çalışan bellek kitleriyle de uyumlu.

Hız aşırtma profesyonelleri için gelişmiş BIOS tasarımı ile desteklenen anakart üzerinde ayrıca bir takım donanımsal özelliklere de yer veriliyor. Örneğin kart üstü güç ve reset butonları ile yine kart üstü frekans arttırım butonları ile çift DeBUG göstergesi dikkatlerden kaçmıyor. SuperPi 1M, SuperPi 32M, 3DMark 2006 ve PiFast gibi uygulamalarda dünya rekorları bulunan ASRock Z77 OC Formula'nın yakın gelecekte satışa çıkması bekleniyor.