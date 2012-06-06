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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'dan hız aşırtma odaklı üst seviye anakart; Z77 OC Formula

6 yıl
11,5b
1
25
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle bu alandaki iddiasını gözler önüne sermeye devam ediyor. Yakın zamanda Z77 Extreme9 modeliyle, Intel'in Ivy Bridge işlemcileri için özellik listesi en geniş anakarta imza atan ASRock, şimdi de hız aşırtma profesyonelleri için geliştirdiği "rekor" odaklı anakart modeli Z77 OC Formula modeliyle gündeme geliyor.
ASRock tarafından Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen Computex 2012 etkinliğinde tanıtılan Z77 OC Formula'nın geliştirilmesinde, dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih'in önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Meraklı gözleri üzerine çeken kaslı ve iddialı bir görünüme sahip Z77 OC Formula, fanlı-pasif-sıvı soğutma çözümlerinin kullanımına olanak tanıyan soğutma tasarımıyla da, hız aşırtma odaklı olduğunu ispatlıyor. 
Birden fazla ekran kartıyla grafik performansını arttırmak isteyen kullanıcılar için üzerinde üç narttırılmış 2oz baskılı devre kartı üzerinde altın kapasitörler gibi yüksek kaliteli komponentleri bir arada sunarak, ekstrem hızlarda daha yüksek stabiliteye zemin hazırlıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 3000MHz'in üzerinde bellek desteği sunan Z77 OC Formula, Corsair ve Team Group gibi firmaların 3GHz'de çalışan bellek kitleriyle de uyumlu. 
Hız aşırtma profesyonelleri için gelişmiş BIOS tasarımı ile desteklenen anakart üzerinde ayrıca bir takım donanımsal özelliklere de yer veriliyor. Örneğin kart üstü güç ve reset butonları ile yine kart üstü frekans arttırım butonları ile çift DeBUG göstergesi dikkatlerden kaçmıyor. SuperPi 1M, SuperPi 32M, 3DMark 2006 ve PiFast gibi uygulamalarda dünya rekorları bulunan ASRock Z77 OC Formula'nın yakın gelecekte satışa çıkması bekleniyor.

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alpa07 6 yıl
İleride bir pc toplarsam anakart asrock olacak
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ruyanfa0203 6 yıl
Keşke Ram ve PCI Slotlarında turuncumsu değilde Sata'dakiler gibi Cırtlak Sarı kullanılsaymış. Fakat gerçekden ÇOK ! beğendim.
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6Clas 6 yıl ruyanfa0203
ruyanfa0203

Keşke Ram ve PCI Slotlarında turuncumsu değilde Sata'dakiler gibi Cırtlak Sarı kullanılsaymış. Fakat gerçekden ÇOK ! beğendim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Asrock ilk pcı bulan tabiki anakartları icat eden adamlar,sende turuncu renk ten bahsediyorsun baksana geçmişlerine,

Zaten artık Asus,Gıgabye sorunlu kartlar çıkarıyor bende Asrock düşünüyorum adamların alt yapısı sağlam diğer markaların adı var.
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MxFxOx 6 yıl
oradaki fan dışında tasarım iyi su bloğuna sahipken fan gereksiz görüntüyü bozmuş
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MxFxOx 6 yıl
herhalde bundan sonra alacağım overclock anakartı asrock olacak kartın tasarımı çok iyi
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Anakart haberinde renk tartışılıyor , ne oldu bu foruma.
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C.Vénturas 6 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Anakart haberinde renk tartışılıyor , ne oldu bu foruma.



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strahd_von_zarovich 6 yıl
DH Misafiri
Hala Apple iO.... Şaka şaka :D Ne AppleıŞunu kesinlikle söyleyebilirim ki Şimdiye kadar gördüğün en sade ama en kaslı görünüm. Soğutucuların Asimetrik kesimi ve Sata Portlarının Renkleri HARİKA. Keşke Ram ve PCI Slotlarında turuncumsu değilde Satadakiler gibi Cırtlak Sarı kullanılsaymış. Fakat gerçekden ÇOK ! beğendim.

Hocam salona sehpanın üstüne mi koyacaksın.
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ogkasa 6 yıl
iyi hırs yaptılar valla helal olsun
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Poyri 6 yıl
Kart çok güzel olmuş. Bunu alıp bir msi gtx680 lightning kondumu hem performans hemde renk uyumu olarak mükemmel olur.
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p8p67b3 6 yıl
bugünlerde teknoloji patlaması oluyor galiba :D
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maxmania 6 yıl
renkleri bana nedense eşek arısını anımsattı. bir de kenarına köşesine güzel bi eşek arısı sembolü yapsalarmış tam olurmuş :)
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Rpac 6 yıl
Çok ateşli bir kart olmuş!
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sarjaleti 6 yıl
Tasarım güzel. Bence sarı-siyah birbirine uymuş ama kart bana hitap etmiyor orası ayrı. Fatal1ty alacağım sanırım.
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