ASRock'dan medya bilgisayarları için Z68 çipsetli Mini-ITX anakart

ASRock yüksek performanslı mini-bilgisayarlar için hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. Intel'in Z68 yonga setinden güç alan Z68M-ITX/HT isimli anakart, Sandy Bridge mimarisini kullanan ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart, 4 fazlı güç tasarımına sahip.

İşlemciye entegre grafik birimini kullanacaklar için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen, harici ekran kartı kullanacaklar içinse bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, komapakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III portu, iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, çift USB 3.0 portu ve eSATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

LucidLogix firmasının Virtu teknolojisini destekleyen anakart, bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve AMD/Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Intelîn SmartResponse teknolojisini de beraberinde getiren anakartın öne çıkan özellikleri arasında XFast LAN, XFast USB fonskiyonu ve UEFI BIOS ile HTPC uygulamaları için bir adet uzaktan kumanda geliyor.

ASRock tarafından yakında satışa sunulması beklenen anakartın fiyatı ise açıklanmadı.