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ASRock'dan medya bilgisayarları için Z68 çipsetli Mini-ITX anakart

7 yıl
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7
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan medya bilgisayarları için Z68 çipsetli Mini-ITX anakart
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ASRock yüksek performanslı mini-bilgisayarlar için hazırladığı  Mini-ITX  formundaki yeni anakartını duyurdu.  Intel'in Z68 yonga setinden güç alan  Z68M-ITX/HT isimli anakart, Sandy Bridge mimarisini kullanan ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart, 4 fazlı güç tasarımına sahip. 
İşlemciye entegre grafik birimini kullanacaklar için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen, harici ekran kartı kullanacaklar içinse bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, komapakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III portu, iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, çift USB 3.0 portu ve eSATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.
LucidLogix firmasının Virtu teknolojisini destekleyen anakart, bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve AMD/Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Intelîn SmartResponse teknolojisini de beraberinde getiren anakartın öne çıkan özellikleri arasında XFast LAN, XFast USB fonskiyonu ve UEFI BIOS ile HTPC uygulamaları için bir adet uzaktan kumanda geliyor.
ASRock tarafından yakında satışa sunulması beklenen anakartın fiyatı ise açıklanmadı.
ASRock'dan medya bilgisayarları için Z68 çipsetli Mini-ITX anakart
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ASRock'dan medya bilgisayarları için Z68 çipsetli Mini-ITX anakart
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hacı.basat 7 yıl
Ben de 2 tane Via anakartlardan itx topladım, tanesi 500 liradan ve verdiğim parayı sonuna kadar hakettiğine inanıyorum, Mustafa'nın söylediği Via VB 8004-16x modeli yeni çıktı, kime sorsam stoğumuzda yok, 1 ay içinde gelecek diyorlar, onun yerine önceki modeli Epia M900 var, ikisi arasında pek fark göremedim, tercih edilebilir.
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Cain 7 yıl
6 ay geçti Türkiyeye gelmedi bu . z68 mini itx anakartlar gelmicek heralde ...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu tip ıtx anakart kasalarının zaman zaman psu degerleri yetersiz geliyor ve çop pahalılar...
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abdulmusavvir 7 yıl
mini-itx anakart olarak Via VB 8004-16x modelinin üstüne anakart tanımam, kendim bunun eski modeli ve tek çekirdeği olan nc73'ü kullanıyorum, aynı hızlarda kullandığım amd ve intellere tur bindiriyor.

Kasa toplayacak arkadaşlara tavsiyem koyu renkli kasa almayın,Optik yazıcının yanında Sata slimline kablosu olduğundan emin olun, piyasada ayreten bulması çok zor.
Bir çok kasada optik yazıcı takacaksanız 3.5" HDD niz ince olmalı, aksi halde 2.5" kullanmalısınız, ya kasaya dikkat edin kalın hdd ile optik yazıcı birlikte takılabilsin, yada harici optik yazıcı kullanın. Daughter yada Riser kart tavsiye etmem, benim araştırmalarımda en güçlü anakart Via VB 8004-16x, zaten böyle bir anakartınız varsa bu boyutlardaki kasaya fazla bile. Viaların hepsi göründükleri hızlardan beklenmeyen derecede yüksek performanslar sergiliyor.
LCD TV niz varsa 3 liralık bir kabloyla TV ye bağlayın, Uydu alıcının yerine koyun, kimse bilgisayar olduğunu anlamıyor, çok rahat şık bir olay.
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DH Misafiri 7 yıl
Uzun zamandır güçlü fakat ufak boyutlu bir masaüstü bilgisayar hayalim vardı. Sanırım bu anakart ihtiyacımı karşılayacak kapasitede. Fakat kasa üreticilerinin de ufak boyutlu ama iyi bir ekran kartı ve işlemcinin güç ihtiyacını karşılayabilecek 350-400W gücünde bir kasa yapmaları gerekli. Bu tip anakartlar için yapılan kasaların çoğu 250W gücünü geçemiyor.
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Rainbow6 7 yıl
yeni ITX kartlar cok guzel cift slot ekran kartini alabilecek ucuza bi kasa bulabilsem kucuk bi canavar yapmak istiyorum ama cift slot itx kasalardan bi lianli var oda cok pahali geldi bana ... asrockun son zamanlarda cikardigi anakartlar oldukca kaliteli bi cok kisi tercih ediyor fiyat avantajiyla bende dusunuyorum bu anakarti msi yada asusn kirpik modelleriyle ayni fiyat
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yc#1 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

yeni ITX kartlar cok guzel cift slot ekran kartini alabilecek ucuza bi kasa bulabilsem kucuk bi canavar yapmak istiyorum ama cift slot itx kasalardan bi lianli var oda cok pahali geldi bana ... asrockun son zamanlarda cikardigi anakartlar oldukca kaliteli bi cok kisi tercih ediyor fiyat avantajiyla bende dusunuyorum bu anakarti msi yada asusn kirpik modelleriyle ayni fiyat


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