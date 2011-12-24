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ASUS, 2012 yılında 3-6 milyon arası tablet satmayı planlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin ve NVIDIA Tegra platformunun gücünü arkasına alarak 2011 yılında iddialı ürünlerle tablet pazarına giriş yapan ASUS, 2012 yılı satış beklentilerini de yükseltti.

Firma, çift çekirdeli Core i5 işlemcisinden güç alan 12.1 inçlik Eee Slate EP121, çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemcisine sahip 10.1 inçlik Eee Pad Transformer ve yine 10.1 inçlik ekran ve entegre kayar klavyeye sahip Eee Pad Slider modelleriyle 2011 yılında başarılı bir trend yakaladı. Aralık ayında ise piyasaya sürdüğü dünyanın ilk 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisine sahip tablet modeli Transformer Prime ile de yükselişini sürdürdü. 
ASUS'un 2011 yılı toplam tablet satış tahmini 1.8 milyon civarında. 2012 yılı içinse firma 3-6 milyon arası bir satış yapmayı planlıyor. WiFi bağlantı problemleri nedeniyle piyasaya çıkışında sıkıntı yaşayan Transformer Prime, yönetim kurulu başkanı Jonney Shih'e göre benzersiz klavye çözümü sayesinde tüketicilerin ilgi odağı olacak. Klavye docku için patent başvurusu yapan ASUS, klavye tasarımlarında da bir değişim başlatmak istiyor.

Shih, Windows 8 işletim sistemi ile ilgili planlarını da açıkladı. Shih, dizüstü bilgisayarlarını veri üretmek için kullanılan işletmeye yönelik cihazlar olarak, tablet cihazlarını da veri tüketmeye yönelik eğlence araçları olarak tanımlıyor. Ancak Windows 8 işletim sistemi bu iki farklı amacı bir araya getirecek ve ASUS da buna yönelik Windows 8 yüklü Transformer modellerini piyasaya sürecek. 

Ayrıca firma WiFi problemiyle karşılaşan Transformer Prime modelleri için bir değişim programı da başlatıyor. 

ASUS'un 2012 yılında tablet pazarında iki önemli silahı olacak. Birisi Transformer Prime, diğeri ise yine Tegra 3 platformu üzerinde geleceği iddia edilen ve tablet docku kullanan akıllı telefon modeli Padfone. Bunun yanında Eee Pad Transformer ve Eee Pad Slider modellerinin de satışı devam edecek. 

ASUS'un muhtemel Windows 8 modelleri için en erken 2012 sonunu beklemek gerekecek. Çünkü işletim sisteminin resmi olarak yayınlanması ve işletim sistemini taşıyan tabletlerin piyasada olması uzun bir süreç gerektiriyor. 

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JohnLord 7 yıl
mesutreis seneye daha iyisi çıkar onu istersin :D
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samedseymen 7 yıl
çok ii bir alet muhtemelen hedefledikleri rakama ulaşırlar çünkü tablet çok başarılı, birde ekran s.amoled olsaymış.....
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rainblackk 7 yıl
En iyi android tabletleri asus yapıyor ama uygulamalar yuksek cozunurluk ve genis ekrana uyumlu olmamasi dez avantaj
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FRUEHAUF 7 yıl
Prime harika ucuzlasada alsak seneye bir tane
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