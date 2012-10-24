ASUS, 31 Ekim'de İstanbul'da Windows 8 etkinliği düzenliyor





Microsoft'un 25 Ekim'de ABD'de düzenleyeceği Windows 8 etkinliği sonrası yerel saatle gece yarısı itibariyle teknoloji dünyası Windows 8 işletim sistemiyle resmen tanışmış olacak. Üretim ortaklarının Windows 8 için hazırladığı ürünler görücüye çıkarken, bazı mağazalar gece yarısı itibariyle satışa başlayacak.





Merak edilen diğer bir konu ise bugüne kadar haberlerimizde yer verdiğimiz etkileyici ve yenilikçi Windows 8 ürünlerinin ülkemize ne zaman ayak basacağı idi. Buna ilk cevap ASUS'tan geldi.





Firma 31 Ekim tarihinde İstanbul'da basın mensuplarına tanıtacağı Windows 8 ürünleri ile resmen pazara girmiş olacak. İnanılmazın Peşinde olarak sloganı belirlenen etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağı bilinmiyor ancak farklı tasarımlara sahip pek çok ASUS ürününü görmemiz yüksek ihtimal.





Bunlar arasında 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran ve NVIDIA Tegra 3 işlemcili VivoTab RT, 11.6 inçlik ekran ve Clover Trail işlemcili VivoTab Smart, çift dokunmatik ekranlı ASUS TaiChi, Ivy Bridge işlemcili ve dokunmatik ekranlı Vivo Book dizüstü, ASUS Zenbook Ultrabook serisi ve hepsi-bir-arada PC ürünlerini saymak mümkün.





ASUS'un ürünlerinde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği de merakla bekleniyor.