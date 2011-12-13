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ASUS Eee Pad Transformer Prime ABD satış tarihi 19 Aralık'a ertelendi

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tablet olarak lanse ettiği ve dün test merkezimize konuk olan Transformer Prime modeli 1 Aralık itibariyle anavatanı Tayvan'da satışa sunuldu.

Yapılan ilk açıklamalarda Prime modelinin 8 Aralık itibariyle ABD pazarına giriş yapacağı belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan bir problem nedeniyle çıkışı geciktiğine dair bazı iddialar ortaya dolaşmaya başlamıştı. 

ASUS Kanada bölümünden edinilen bilgiye göre modelin WiFi mesafesinde sorun var ve henüz firmanın istediği kapasiteyi yakalamış değil. Bu yüzden firma WiFi problemi çözülene kadar satışı erteleme kararı aldı. Erteleme ise 10 gün sürecek. ASUS ABD departmanı 19 Aralık tarihinden itibaren satışlara başlayacaklarını duyurdu.

Ön sipariş veren müşterilere belirtilen tarihte cihazlar gönderilmeye başlanacak. 1.3GHz hızında NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 IPS+ kapasitif ekran gibi özelliklere sahip Transformer Prime modelinin 32GB versiyonu 499$, 64GB versiyonu 599$ olarak satışa sunuldu. 

ABD'de piyasaya çıkış tarihi ülkemiz ve Avrupa açısından önem taşıyor. WiFi probleminin giderilmesi uzun sürerse Ocak ayı sonları olan ülkemiz piyasaya çıkış tarihi de gecikebilir.

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Rainbow6 7 yıl
bi yerde incelemesini okudum wifi mesafesi oldukca iyi diyodu sorun kaldirildi heralde ... iyi o tarihe kadar bendeki asusu iade edip bunu alabilirim suresi gecmemis oluyor :)
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isimsiz2424 7 yıl
biyerine anten sokarlar düzelir
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S 7 yıl
Tayvan'dakilerin günahı neydi :)
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zerocontrol 7 yıl
Acaba yapılmış ürünlerin wifi mesafesini nasıl arttıracakalar
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