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ASUS Transformer AiO, Android 4.2.1 sürümüne güncellenmeye başladı

5 yıl
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS Transformer AiO, Android 4.2.1 sürümüne güncellenmeye başladı

Windows 8 ve Android işletim sistemlerini bir araya getiren Transformer AiO hepsi bir arada çözümü ilk güncellemesini aldı. Tablet-masaüstü bilgisayar melezini bir yıl önce Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla resmen tanıtan ASUS, geçtiğimiz haftalarda aygıtı Android 4.1 ile piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Android 4.2.1 sürüm güncellemesi kapsamına alınan P1801 model numaralı bilgisayar, Android bölümünde çoklu kullanıcı desteğine kavuştu.
Henüz ne gibi değişiklikleri beraberinde getirdiği bilinmeyen Android 4.2.1 yükseltmesi, AndroidPolice internet sitesi tarafından bildirildi. Halihazırda ABD'de dağıtımının başladığı bilinen yeni üretici yazılımı, performans iyileştirmeleri, Daydream ekran koruyucu fonksiyonu, hızlı ayar menüsü gibi Android 4.2. Jelly Bean yeniliklerini bünyesinde barındırıyor. 18.4 inçlik Full HD IPS ekran, dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 2GB sistem belleğine sahip tablet bilgisayara gelen bu güncelleme, Intel Ivy Bridge işlemci, NVIDIA GeForce GT730M GPU'lu Windows 8'li hepsi bir arada bilgisayar standını pek ilgilendirmiyor. Cihaza ait yeni üretici yazılımının yakında buradaki resmi ürün sayfasından indirmeye sunulması bekleniyor.

http://www.androidpolice.com/2013/05/28/asus-currently-pushing-android-4-2-1-to-the-transformer-aio/ Yorum Yaz
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