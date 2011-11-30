ASUS Transformer Prime ABD'de 8 Aralık'ta piyasada olacak

Dünyanın ilk çekirdekli Tegra 3 işlemcili olarak lanse edilen ASUS Transformer Prime modelinin Aralık ayında piyasada olacağı bir süredir konuşuluyordu. Gelişmeler tahminlerin yanılmadığını gösteriyor.





NetbookNews sitesine konuşan ASUS Tayvan yönetimi Transformer Prime modelinin 1 Aralık'ta Tayvan'da satışa sunulacağını açıkladı. 1 hafta sonrası ise 8 Aralık günü ABD'li teknoloji severler 4 çekirdekli dünyanın ilk tabletine kavuşma şansı yakalayacak.





Avrupalı tüketiciler ise ne yazık ki o kadar şanslı değil. Transformer Prime Avrupa pazarına Ocak 2012'den sonra giriş yapacak.





ASUS Eee Pad Transformer Prime 10.1 inç IPS+ 1280 x 800 dokunmatik ekran, 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, tam QWERTY klavye sunan dock ünitesi, WiFi, Bluetooth özellikleriyle sunulacak. 3G versiyonu ise sonraki aylarda piyasada olacak.





ABD ve Asya'da klavyesiz model satın alınabilirken Avrupalı tüketiciler ise sadece klavye docku dahil olarak modeli satın almak zorunda. Transformer Prime modelinin 32GB versiyonu 499$, 64GB versiyonu ise 599$ olarak belirlenmişti.