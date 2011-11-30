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ASUS Transformer Prime ABD'de 8 Aralık'ta piyasada olacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk çekirdekli Tegra 3 işlemcili olarak lanse edilen ASUS Transformer Prime modelinin Aralık ayında piyasada olacağı bir süredir konuşuluyordu. Gelişmeler tahminlerin yanılmadığını gösteriyor.

NetbookNews sitesine konuşan ASUS Tayvan yönetimi Transformer Prime modelinin 1 Aralık'ta Tayvan'da satışa sunulacağını açıkladı. 1 hafta sonrası ise 8 Aralık günü ABD'li teknoloji severler 4 çekirdekli dünyanın ilk tabletine kavuşma şansı yakalayacak.

Avrupalı tüketiciler ise ne yazık ki o kadar şanslı değil. Transformer Prime Avrupa pazarına Ocak 2012'den sonra giriş yapacak. 

ASUS Eee Pad Transformer Prime 10.1 inç IPS+ 1280 x 800 dokunmatik ekran, 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, tam QWERTY klavye sunan dock ünitesi, WiFi, Bluetooth özellikleriyle sunulacak. 3G versiyonu ise sonraki aylarda piyasada olacak.

ABD ve Asya'da klavyesiz model satın alınabilirken Avrupalı tüketiciler ise sadece klavye docku dahil olarak modeli satın almak zorunda. Transformer Prime modelinin 32GB versiyonu 499$, 64GB versiyonu ise 599$ olarak belirlenmişti.

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napolyon94 7 yıl
Tegra 3 un iletisim yongasi simdilik yok zaten ondan erken cikiyor vurmayin daha tasarima geeel
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gmdoctor 7 yıl
En kötü pazar stratejilerinden biri herhalde... Zaten ocaktan sonra hem yeni işlemciler hemde yeni tabletler düşer pazara ...
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haymatloshan 7 yıl
Şok üstüne şok yaşatıyorlar kullanıcılara,Ocak'tan sonra 3G olmayan model gelecek,3-4 ayı bulur 3G modeli de,o zamana herkes 4 çekirdekli tabletlerini piyasaya sunar zaten.
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SS10 7 yıl
bıktım şu firmaların stratejilerinden. ölmeden şöyle kusursuz bir cihaz göremeyeceğiz

al işte fıstık gibi tablet diyoruz ama 3G yok, 1gb ram. isteseler onlarıda eklerler ama işte illa hiçlik yapacaklar
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