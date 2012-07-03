ASUS'tan Cedar Trail işlemcili EeeBox EB1030 nettop modeli

ASUS nettop cihazları yelpazesine en çok çevre dostu ve enerji tasarruflu olarak tanımladığı EeeBox EB1030 modelini eklediğini duyurdu.





EeeBox EB1030 modeline Intel'in Cedar Trail platformuna ait 1.86GHz hızında çalışan çift çekirdekli Atom D2550 işlemcisi hayat veriyor. 4GB'a kadar RAM, 500GB'a kadar HDD, 32GB'a kadar SSD, entegre grafik birimi, Windows 7 işletim sistemi, WiFi, HDMI, VGA, USB 2.0, kart okuyucu, Ethernet, 690Gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model nettop cihazlarının standart yer kaplamayan tasarımına yer veriyor.





Ürünü başlangıç fiyatı ise 296 Avro/370$ şeklinde.