ASUS'tan Cedar Trail işlemcili EeeBox EB1030 nettop modeli

Haber Editörü
ASUS nettop cihazları yelpazesine en çok çevre dostu ve enerji tasarruflu olarak tanımladığı EeeBox EB1030 modelini eklediğini duyurdu.
EeeBox EB1030 modeline Intel'in Cedar Trail platformuna ait 1.86GHz hızında çalışan çift çekirdekli Atom D2550 işlemcisi hayat veriyor. 4GB'a kadar RAM, 500GB'a kadar HDD, 32GB'a kadar SSD, entegre grafik birimi, Windows 7 işletim sistemi, WiFi, HDMI, VGA, USB 2.0, kart okuyucu, Ethernet, 690Gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model nettop cihazlarının standart yer kaplamayan tasarımına yer veriyor.
Ürünü başlangıç fiyatı ise 296 Avro/370$ şeklinde.
http://www.asus.com/Eee/EeeBox_PC/EeeBox_PC_EB1030/#specifications Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hali hazırda 600tl civarına 2gb ram, atom n2800, 320gb hdd, faln aletler var minik kutuda. Olmadı kendiniz toplayın :
Atom N2800 board : 145 TL
2gb So-dimm ddr3: 25tl
320gb hdd : 130 tL
Etti 300 TL
100TL'ye kadar mini-itx kasa veya ne alırsanız artık
Etti 400 TL. Bizimki daha ucuz sanki ://