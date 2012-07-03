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ASUS'tan Cedar Trail işlemcili EeeBox EB1030 nettop modeli

6 yıl
1,3b
1
6
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS nettop cihazları yelpazesine en çok çevre dostu ve enerji tasarruflu olarak tanımladığı EeeBox EB1030 modelini eklediğini duyurdu.

EeeBox EB1030 modeline Intel'in Cedar Trail platformuna ait 1.86GHz hızında çalışan çift çekirdekli Atom D2550 işlemcisi hayat veriyor. 4GB'a kadar RAM, 500GB'a kadar HDD, 32GB'a kadar SSD, entegre grafik birimi, Windows 7 işletim sistemi, WiFi, HDMI, VGA, USB 2.0, kart okuyucu, Ethernet, 690Gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model nettop cihazlarının standart yer kaplamayan tasarımına yer veriyor.

Ürünü başlangıç fiyatı ise 296 Avro/370$ şeklinde.

http://www.asus.com/Eee/EeeBox_PC/EeeBox_PC_EB1030/#specifications Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
xp driverlerine ulaşan varmı ?
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Rubisco 6 yıl
Şu aletlerin 3 kuruş ucuzunu üretseler olmaz sanki. Tr'De fiyatı ne olacak?
Hali hazırda 600tl civarına 2gb ram, atom n2800, 320gb hdd, faln aletler var minik kutuda. Olmadı kendiniz toplayın :
Atom N2800 board : 145 TL
2gb So-dimm ddr3: 25tl
320gb hdd : 130 tL
Etti 300 TL
100TL'ye kadar mini-itx kasa veya ne alırsanız artık
Etti 400 TL. Bizimki daha ucuz sanki ://
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homebird 6 yıl
TR de 1000tl olur fiyatı.Tabi gelirse.
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walter06 6 yıl
İş yapmaz bence
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Pardus Linux 6 yıl
Bu tür cihazlarda özellikle Atom lafı insanı ürpertiyor. Ne bileyim bu tür cihazlar ancak tv altı kutusu olup film oynatmak ve torrent için kullanılır gibi geliyor böyle olunca Atom'a bu kadar para bağlamak akıllı adamın yapacağı iş değil en azından ARM işlemci ve Android işletim sistemli olsa hem film izler hem Market'in desteğiyle TV'ye web'den oyuna kadar her şeyi getirirsin hem de ucuz olur.
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DH Misafiri 6 yıl
ps2 slim'i andırıyor
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