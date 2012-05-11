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ASUS'tan Ivy Bridge yüklü 3 yeni oyuncu ve multimedya bilgisayarı

7 yıl
3,5b
1
20
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge işlemcilerin oyuncu bilgisayarları segmentine olan yolculuğu devam ediyor. CG serisi oyuncu bilgisayarlarıyla tanınan ASUS da 2 yeni oyuncu modelini ve 1 multimedya modelini Ivy Bridge ile donatarak piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Modellerden ROG CG8580 Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX680 / GTX560 Ti / GTX560 Ti ekran kartı seçenekleri, 2GB-16GB 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium 64 bit, 10TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, 128GB'a kadar SATA3 SSD, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları ile birlikte gelecek.

CG8270 modeli Core i5/i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX560 Ti / GTX550 Ti / GT640 / GT630 / GT530 / GT530 / GT620 ekran kartı seçenekleri, 2GB-16GB 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium 64 bit, 4TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, Smart Cooling System soğutma sistemi, Blu-ray sürücü, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları sunacak.

CM6870 modeli ise multimedya odaklı bir PC. Sandy Bridge veya Ivy Bridge Core i3/i5/i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT505 / GT620 / GT620 / GT630 / GT640 veya AMD Radeon HD5450 / HD6470 / HD7350 / HD7470/ grafik kartı seçenekleri, 16GB' kadar 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium / Basic 64 bit, 4TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, Smart Cooling System soğutma sistemi, Blu-ray sürücü, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları bu modelin konfigürasyonu arasında.

Modellerin fiyat ve satış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

http://www.asus.com/Desktop/Entertainment/CM6870/#specifications Yorum Yaz
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mustafa997 7 yıl
nasıl asusun sonyden farkı kalmadı fiyat konusunda şaka herhalde sony pc lerine bak birde asusun bak sony kasalısı olmadığı için laptoptan örnek vereyim van sony multimedya cihazı asusla bütün özellikleri aynı sony 2700 ve ekran kartı 540m asusta555m ekran kartı fiyat 2300hem daha iyi hem daha ucuz vatandan inceleyebilirsiniz
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CoreXXX 7 yıl
neden ati seçeneği yok acaba. o nvidianın orta seviye akran kartların hiç biri fp ürünü değil 6670 6750 6850 karşısında eziliyor hepsi ama asus illada nvidia satacaksa bilemem tabi bana hitap etmiyor
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ozspina1107 7 yıl
ayrıca oyun laptopları giderek gelişmekte.
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kerokeso 7 yıl ozspina1107
ozspina1107

ayrıca oyun laptopları giderek gelişmekte.
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Gelişmekteler ancak taşınabilir olmaları gerektiğinden her zaman masaüstünden 1 adım geride olacaklardır oyun konusunda.
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Frievent 7 yıl
İçi dışında dışından gram zevk almadım doğrusu.. donanımsal olarak ne denebilirki asus işte..
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mehmetoguzderin 7 yıl
Arkadaşlar haberde eksiklik var. ROG serisi bilgisayar bu ay içinde TRde olacak ve 6000 TL olacak. Ayrıca işlemcisi 4.6 Ghz fabrika çıkışı OverClocklu gelecek. SSD'si RAiD 128 olacak. Detaylar: oyuncuburda.com/...
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p8p67b3 7 yıl
@berkaylive adlı arkadaşım sen galiba hiç Asus kullanmadın anlaşılan
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Keen Eddie 7 yıl
Asus güzel modeller çıkartıyor fakat Sony'den bir farkı kalmadı fiyat konusunda.
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Cnyylmz 7 yıl
Her Şekilde Toplama Derim, Tabi Kendin Toplayacaksın, Bunlar Boş ...
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DH Misafiri 7 yıl
laptop almak daha mantıklı
çünkü taşınabilir.
ayrıca oyun laptopları giderek gelişmekte.
masaüstüne para bağlamayın derim.
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kerokeso 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

laptop almak daha mantıklı
çünkü taşınabilir.
ayrıca oyun laptopları giderek gelişmekte.
masaüstüne para bağlamayın derim.

Zaten oyun laptopları da çok taşınabilir oluyorlar.
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Zombiee38 7 yıl
4000 den başlar heralde fiyatları
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Makaroncu 7 yıl
Maşallah...
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