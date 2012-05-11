ASUS'tan Ivy Bridge yüklü 3 yeni oyuncu ve multimedya bilgisayarı





Modellerden ROG CG8580 Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX680 / GTX560 Ti / GTX560 Ti ekran kartı seçenekleri, 2GB-16GB 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium 64 bit, 10TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, 128GB'a kadar SATA3 SSD, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları ile birlikte gelecek.





CG8270 modeli Core i5/i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX560 Ti / GTX550 Ti / GT640 / GT630 / GT530 / GT530 / GT620 ekran kartı seçenekleri, 2GB-16GB 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium 64 bit, 4TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, Smart Cooling System soğutma sistemi, Blu-ray sürücü, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları sunacak.





CM6870 modeli ise multimedya odaklı bir PC. Sandy Bridge veya Ivy Bridge Core i3/i5/i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT505 / GT620 / GT620 / GT630 / GT640 veya AMD Radeon HD5450 / HD6470 / HD7350 / HD7470/ grafik kartı seçenekleri, 16GB' kadar 1600MHz DDR3 RAM bellek, Windows 7 Home Premium / Basic 64 bit, 4TB'a kadar SATA 6Gb/s HDD, Smart Cooling System soğutma sistemi, Blu-ray sürücü, USB 2.0, 3.0 girişleri ve farklı bağlantı imkanları bu modelin konfigürasyonu arasında.





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