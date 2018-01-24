ATAK helikopteri, yerli üretim Cirit’le hedefleri vurdu

Tam Boyutta Gör



Yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK, Zeytin Dalı Harekâtı’nın beşinci gününde görevlendirilmesiyle ilk kez kullanılmaya başlandı. T-129 ATAK, belirlenen terör hedeflerini etkisiz hale getirirken

Zeytin Dalı Harekâtı’nın beşinci gününde terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekat sırasında yerli üretim lazer güdümlü Cirit füzeleri de kullanıldı. Cirit, ROKETSAN tarafından üretiliyor.

Uzun menzilli füze: Cirit

2.75” yani 70 mm'lik en uzun menzilli füze olan Cirit, düşük maliyetle hedefini başarıyla vurması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir öneme sahip. 8 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek başarı oranıyla vuran Cirit, farklı savaş başlıklarıyla zırh delici, yangın çıkarıcı ve anti personel olarak kullanılabiliyor. Duyarsız olması nedeniyle dış müdahalelerle patlatılamayan Cirit, bu özelliği ile personele güven veriyor.

T-129 ATAK taarruz helikopteri

TSK envanterinde 25 adet T129 ATAK helikopteri bulunuyor. Sevkiyatın tamamlanmasının ardından envanterde 51 adet ARAK helikopteri olacak. Atak T129, 288 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 5 ton ağırlıkla kalkış yapabiliyor. Atak, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi MIZRAK, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.