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ATAK helikopteri, yerli üretim Cirit’le hedefleri vurdu

TSK'nın Afrine yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda pek çok yerli savunma mühimmat kullanılıyor. T-129 ATAK helikopter ve Cirit füze, harekatta ilk defa kullanıldı..
1 yıl
3,3b
1
59
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ATAK helikopteri, yerli üretim Cirit’le hedefleri vurdu
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Yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK, Zeytin Dalı Harekâtı’nın beşinci gününde görevlendirilmesiyle ilk kez kullanılmaya başlandı. T-129 ATAK, belirlenen terör hedeflerini etkisiz hale getirirken

Zeytin Dalı Harekâtı’nın beşinci gününde terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekat sırasında yerli üretim lazer güdümlü Cirit füzeleri de kullanıldı. Cirit, ROKETSAN tarafından üretiliyor.

Uzun menzilli füze: Cirit

2.75” yani 70 mm'lik en uzun menzilli füze olan Cirit, düşük maliyetle hedefini başarıyla vurması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir öneme sahip. 8 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek başarı oranıyla vuran Cirit, farklı savaş başlıklarıyla zırh delici, yangın çıkarıcı ve anti personel olarak kullanılabiliyor. Duyarsız olması nedeniyle dış müdahalelerle patlatılamayan Cirit, bu özelliği ile personele güven veriyor.

T-129 ATAK taarruz helikopteri

TSK envanterinde 25 adet T129 ATAK helikopteri bulunuyor. Sevkiyatın tamamlanmasının ardından envanterde 51 adet ARAK helikopteri olacak. Atak T129, 288 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 5 ton ağırlıkla kalkış yapabiliyor. Atak, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi MIZRAK, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.


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Hasan07-36 1 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder
Simülasyonda mı?

He simülasyonda. Hatta Zeytin Dalı Harekatını da simülasyonda yapıyorlar.
Böyle saçma yorumlarla kendinizi rezil etmek yerine yorum yapmama hakkınızı da kullanabilirsiniz...
hanımnederSimülasyonda mı?He simülasyonda. Hatta Zeytin Dalı Harekatını da simülasyonda yapıyorlar.Böyle saçma yorumlarla ke...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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FatihAsl 1 yıl hanımneder
hanımneder

Simülasyonda mı?

Birazcık şehitlere saygınız olsun. Askerlerimiz Simülasyonda mı şehit düştü.
1 Yanıt Yanıtla +22
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FatihAsl 1 yıl hanımneder
hanımneder

Simülasyonda mı?

15 Temmuzda Kadıköy de Sokaktaki tankları sizde alkışladınız mı.
1 Yanıt Yanıtla +21
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AnketUzmanı 1 yıl
Nice hedefleri vurmaya
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DH Misafiri 1 yıl
git de gör simülasyon mu gerçek mi
1 Yanıt Yanıtla
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hanımneder 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
git de gör simülasyon mu gerçek mi

Görüyorum zaten
yerli olsa keşke, ama üzgünüm. Haberlere bak Almanya leopard tanklarının güncellemesini yapmayacağım mı acaba dedi bakan nezdinde hemen açıklama geldi, hemen kafa eğip yok yok ertelemişlerdir dendi. Yerli üretim gerçekten halka söylenen gibi olsa umurunuzda olmadı. Umarım anladın
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kraix 1 yıl
Herşeyi geçtim de yıllarca bir çok forumda dolaştım, bir çok kez admin ve moderetörlük yaptım ama donanımhaberin moderatörleri kadar rahat olanını görmedim.
Hem bu kadar büyük ve geniş kapsamlı bir forum sitesine sahip ama bir o kadar da umursamaz hal tavır takınan moderatörler var.
Bu site için gerçekten tehlikeli bir hal almaya başlamış durumda gerçekten.
Çok üzücü bir durum, umarım bu mesajımı görürler ve bazı üyelere gereken uyarıları yaparlar forumum her köşesinde aynı durum söz konusu.
Yanıtla +1
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kraix 1 yıl
Velhasıl kelam ne kim vatan düşmanı kim hain kim dış ülkelerin seslerine kulak verip ülkemizde sosyal medya üzerinden çığırıyor şuan ki Zeytin Dalı harekatıyla nasıl yuvalarından çıktıklarına şahit oluyoruz.
Umuyorum ki bu proveke davranış sergileyenler pişmanlık duyup doğruyu bulurlar eğer bulmazlar hala dış seslere kulak verip sözcülüğünü yapmaya devam ederlerse önce Allah'a sonra Türk emniyetine havale ediyorum.
Vatani görev olarakta o tür kişileri her gördüğümde bildireceğimi ve bundan geri durmayacağımı da burada söylüyorum.
İnternette artık başlı başına bambaşka bir cephe oluşturdu düşmanlara...
Hakımızda hayırlısı. Askerlerimizin Allah yardımcısı olsun.
Bize de burada üzerimize düşeni yapmak düşer.
Burada hâlâ kalkıp yerli yabancı tartışması yapanlar var.
Ülke 1900 lerden bugüne ne üretti? Kim ne üretmek istedi? Üretmek isteyenlerin önünü kendi içimizde ki hainler kesmedi mi?
Sonrasında gelenler sadece kaldırım değiştirip yola devam etmedi mi?
Bir tünel açmaktan bile aciz bir ülke iken şuan savaş helikopterinden, tankına, silahına üretim yapabilen bir ülke ve ilerleyen yıllarda eminim ki bu üretim olayı her konuda gelişip artacaktır.
bir ülke 10 20 yılda kurulmuyor ama yıkılabilir.
Bazıları ülke yönetmeyi ev sorumluluğu gibi küçük birşeymiş gibi düşünüyor yada zannediyor.
Herkesin yalnışı doğrusu var hatalardan ders alınabiliyorsa o zaman iyi şeyler olacak demektir.
90 larda almanlar sana dur onlar benim silahlarım tankım tüfeğim sınırı geçemezsin diyordu duruyordun.
Öbürü sadece 50 tüfek kullanabilirsin diyordu heba oluyordun.
Şimdi ise kimsenin gıkı çıkmıyor.
Hâlâ kalkıp burada simülasyonmuş yabancıymış bilmem ne gibi şeyler yazıp milleti böylesine hassas bir zamanda kışkırtan şahıslar Allahından bulsunlar gidip sempatizanı olduğu ülkelerde hayat sürsünler.
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ankara06ankara 1 yıl
Kendi tohumunu ve hayvanını bile yetiştiremeyen ülkenin ( bunu ATV haber bile söylüyor, o nedenle gerçek kabul edebilirsiniz) kendi milli helikopterini mi yaptığını düşünüyorsunuz. Yoksa gerçekten mantık kullanıp en azından parçalarının burada birleştirildiğini düşünüp, buna yerli üretim mi diyorsunuz? Eğer buna yerli üretim diyorsanız kendi parçalarını üretip, kendi işleyip birleştirene ne diyorsunuz? Bunun tanımı nedir?
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` quaD. 1 yıl ankara06ankara
AKINLASINN
Kendi tohumunu ve hayvanını bile yetiştiremeyen ülkenin ( bunu ATV haber bile söylüyor, o nedenle gerçek kabul edebilirsiniz) kendi milli helikopterini mi yaptığını düşünüyorsunuz. Yoksa gerçekten mantık kullanıp en azından parçalarının burada birleştirildiğini düşünüp, buna yerli üretim mi diyorsunuz? Eğer buna yerli üretim diyorsanız kendi parçalarını üretip, kendi işleyip birleştirene ne diyorsunuz? Bunun tanımı nedir?

8000 parcasindan 6500u yerli diye biliyorum. Yuzde yuz yerli degil.
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hanımneder 1 yıl ankara06ankara
AKINLASINN
Kendi tohumunu ve hayvanını bile yetiştiremeyen ülkenin ( bunu ATV haber bile söylüyor, o nedenle gerçek kabul edebilirsiniz) kendi milli helikopterini mi yaptığını düşünüyorsunuz. Yoksa gerçekten mantık kullanıp en azından parçalarının burada birleştirildiğini düşünüp, buna yerli üretim mi diyorsunuz? Eğer buna yerli üretim diyorsanız kendi parçalarını üretip, kendi işleyip birleştirene ne diyorsunuz? Bunun tanımı nedir?

Doğru dediniz.

Afrin’de terötistleri ölfürmek için yapılan operasyonu bile çıkarlarına kullanmaları haysiyetsiz olduklarını gösteriyor.
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vollkan59 1 yıl
Masallah masallah , tepelerine tepelerine


Birileri yine kudurmus. Bu opersayonu, kucuk gostermeye, sulandirmaya calisanlar var forumda.

Onlara da kapak olsun yerli ve milli silahlarimiz.
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gxhero 1 yıl
Askerimiz yine kahramanca savaşıyor Düğünde eğlenenler gazi oluyor hay ben böyle işin içine...
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darknet 1 yıl
Bir kişi cevap vermiş işte herkesin cevap yapıştırması gerekmiyor bence
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mr_rain42 1 yıl
Adama yüklenmeyin. Kendisi de simülasyon mahsulü. Normaldir.
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murat1981pls 1 yıl mr_rain42
mr_rain42

Adama yüklenmeyin. Kendisi de simülasyon mahsulü. Normaldir.

çuk oturmuş..
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hanımneder 1 yıl mr_rain42
mr_rain42
Adama yüklenmeyin. Kendisi de simülasyon mahsulü. Normaldir.

Merhabalar, yok kardeşim Benin damarlarımda asil Türk kanı dolaşıyor, yanlış bildin.
Ben başkaları gibi kandırılmam, ertafımdakilere bildiklerimi anlatıp kendi çapımda eğitim veririm, askerliğimi de gidip sonuna kadar yapar bedelliyle uğraşmam.
( üstteki standart olması gereken yapmayanların kimler olduğu aklında canlandı değil mi? İşte onlara bunları sor, sonra bana sıra gelsin)
Alttaki mesajımda düşüncelerimin temelini biraz öğrenebilirsiniz.
Kardeşim yarı cahil şekilde yazıyorsun, kulaktan dolma bilgilerle ahkâm kesiyorsun. Türk ordumuzun teröristleri öldürmeye gittiği Afrin operasyonunda şehit olanlar için çok sevdiğiniz o zat “ 7-8 şehidimiz var” dedi. Böyle lakaytlık olur mu? Sizin gibiler yüzünden c.başkanı ülkede istediğini gibi ar koşturuyor.
7-8 şehit ne demek usta, bana bunu anlat.. 7 ile 8 arasındaki o 1 kişinin ve annesinin yitip giden mutluluklarını tarif et. Sonra git bunu diyen zat’tan hesap sor, sonra bana gel.
Son dönemde Yerli şu, mill bu teknoloji üretiyoruz haberleri görüyoruz hep. Bakın size örnek vereyim; İstanbul için yerli tramvay üretiyoruz haberleri yapılırken, o dönem istanbul ulaşımdaydım. O dönem jetonmatiklerin bile iç mekanizmasını bile Berlin’de bir firmadan alıyor, bozulunca oraya gönderiyor tamir ettiriyorduk. O dönem yaptıkları kaportayı ve üzerindeki renkleri boyayıp ahanda size yerli üretim diye önünüze koydular.
Sonra yerli tank, uçak ıvır zıvır üretiyoruz dediler, hepsinde tanık oldum, motoru hariç ne gereksiz bölümü varsa biz üretti; diğerlerini dışardan aldık. Şimdi bi üretiyoruz dedikleri İHA’ların motorlarını hangi Alman firmalarından alıyorsunuz diye sor; haysiyetlilerse doğruyu söylerler.
Eğitim sistemimiz çöp durumda ve her sene milyonlarca boş mühendis yetiştiriyorlarken NEREYE YERLİ ÜRETİYORSUN.. insanları kandırmaya utanmayanlar bir gün elbet Hâk huzurunda hesap verecekler.
Suriye’deki soysuz teröristleri ve bataklıklarını komple temizleyelim ama halkımızı kandırarak değil.
Önce eğitimi adam edeceğiz, sonrası domino etkisi yapacak zaten. Sizi kör topal ilerleyen bir eğitim sistemini son 15 senedir nasıl çöp edildiğini araştırmaya davet ediyorum.
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001ATB 1 yıl
Arkadaşlar şu hükümetin yaptığı hiçbir şeyi desteklemem ama bu ülke hepimizin ve hepimiz kardeşiz inanın. Herkses istediği inanca ve düşünceye sahip olmakta özgür.Bu yüzden birbirimize farklı düşünüyoruz diye nefretle bakmamalıyız.Bu zaten dış dünyanın olmasını istediği şey olur.Birbirimizle didişmektense bu ülke için hep bir arada olmak ve birbirimizi sevmek zorundayız.Ben hepimizin tek ortak noktası vatan olan şu dönemde siyasi tarafçılık ve propagandacılığı artık ebediyen herkesin bırakmasını rica ediyorum.Siyasi partiler gelip geçtiler ve hep geçip gidecekler ama sonunda ebediyen kalacak olan bu vatan ve onun yaşamasını devam ettirecek olan çocuklarımızdır.Ve çocuklarımıza lütfen birbirimize karşı beslediğimiz nefret tohumunu ekmeyelim.
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