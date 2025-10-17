Giriş
    Türkiye’ye teslim edilecek 12 İngiliz C-130J uçağı bakıma girdi

    Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'den alınan 12 adet -130J nakliye uçağının İngiltere'de bakıma girdiğini duyurdu. Bakım ve modernizasyon işlemlerinin ardından Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

    Türkiye’ye teslim edilecek 12 İngiliz C-130J uçağı bakıma girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye nakliye uöçağı ihtiyacını gidermek için İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alıyor. Türkiye’nin satın aldığı 12 adet C-130J Askeri Nakliye Uçağı İngiltere’de bakıma girdi.

    İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından 2022 yılında envanterden çıkarılan ve ikinci el olarak satışa sunulan 12 adet Lockheed Martin C-130J uçağını Türkiye satın aldı. Uçaklar için ödenen tutar açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada uçakların bakım ve modernizasyon çalışmaları başladığı açıklandı.

    Uçakların İngiltere’de yapılacak işlemlerin tamamlanmasının ardından eğitim aşamasına geçilecek ve sonrasında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın RAF tarafından Hercules C4 olarak adlandırılan on iki adet görev ömrü uzatılmış C-130J-30 modellerinden oluşacak.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir.”

    C-130J ve C-130J-30 Özellikleri

    • Mürettebat: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)
    • Uzunluk:
      • C-130J: 34.37 metre
      • C-130J-30: 39.7 metre
    • Kanat Açıklığı: 40.41 metre
    • Yükseklik: 11.9 metre
    • Maksimum Kalkış Ağırlığı:
      • C-130J: 74,390 kg
      • C-130J-30: 79,380 kg

    Performans:

    • Motorlar: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop
    • Motor Gücü: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)
    • Maksimum Hız: 671 km/sa (362 knots, 417 mph)
    • Seyir Hızı: 643 km/sa (348 knots, 400 mph)
    • Menzil:
      • C-130J: Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil)
      • C-130J-30: Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)
    • Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)

    Taşıma Kapasitesi:

    • Yük Kapasitesi:
      • C-130J: 19,958 kg (44,000 lb)
      • C-130J-30: 27,216 kg (60,000 lb)
    • Yolcu Kapasitesi:
      • C-130J: 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta
      • C-130J-30: 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta
