    Erdoğan: Eurofighter için Katar ve Umman ile görüşmeler olumlu ilerliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için Katar ve Umman ile yürütülen müzakerelerin olumlu yönde seyrettiğini açıkladı.     

    Erdoğan: Eurofighter için Katar ve Umman ile görüşmeler olumlu Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İki ülkede de Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satın alımı konusunda görüşmeler yapıldığını duyurdu.

    Türkiye, Milli Muharip Uçak KAAN envantere girene kadar savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeler ilgili olarak şunları söyledi:

    "Eurofighter konusuna gelince biz burada şu anda iki ülke ile görüşme yürütüyoruz, biri Katar, diğeri Umman. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım, onlar da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah Hava Kuvvetlerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir. Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor"

    Türkiye’nin Katar ve Umman’dan kaç adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik edeceği bilinmiyor. Çeşitli iddialara göre Katar ve Umman’dan 12’şer adet olmak üzere toplam 24 adet Eurofighter Typhoon Tranche 3A uçağına talip olundu.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
